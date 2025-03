Gears of War: E-Day llegaría antes de lo esperado por los fans

El año pasado mediante un nuevo showcase de Xbox en el verano se presentó Gears of War: E-Day, nuevo título de la franquicia que expondrá una historia a manera de precuela sobre las aventuras de Marcus Fenix, lo cual ha sido motivo de alegría por los fanáticos. Sin embargo, desde ese primer avance no se ha tenido mucha más información, lo cual hace entrar en dudas sobre la duración del desarrollo del proyecto, y que claramente no lo veremos en un par de años ya en forma de juego finalizado.

Un nuevo rumor ha cambiado las expectativas de los fanáticos con respecto a su lanzamiento. Aunque inicialmente se especulaba que el juego llegaría en la temporada navideña de 2025, ahora se informa que podría retrasarse hasta 2026. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de que el desarrollo avance lo suficiente como para que adelanten su lanzamiento, aunque esto parece poco probable.

Mientras tanto, Xbox apostará por otros títulos como para sostener su alineación de estrenos en 2025. Aun así, los seguidores de la franquicia podrían recibir buenas noticias este año, ya que el rumor también menciona una colección remasterizada de los juegos clásicos de la franquicia. Esta recopilación ha sido objeto de especulación en el pasado, pero ahora se dice que será anunciada en el siguiente evento previsto para junio, con un lanzamiento programado para los siguientes meses.

Lo más llamativo es que esta supuesta colección no solo llegaría a Xbox y PC, sino que también se lanzaría en PS5, lo que marcaría un gran cambio en la estrategia de la franquicia. Aunque Microsoft ha comenzado a expandir sus exclusivas a otras plataformas, la llegada de una saga tan icónica a la consola de Sony sería un hito inesperado para los fanáticos.

Como ya mencionamos lo único confirmado es que Gears of War: E-Day será una precuela de la saga principal y relatará los eventos del “Emergence Day”, trayendo de vuelta a los protagonistas originales. Aunque aún no se han revelado imágenes de jugabilidad, es posible que Xbox muestre un adelanto en los próximos meses y sobre todo, algo del gameplay.

De momento solo está confirmado para consolas Xbox y PC.

Vía: Comicbook