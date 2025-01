Review – Donkey Kong Country Returns HD

Abriendo 2025

Nintendo se encuentra en un momento sumamente interesante. Luego de ya más de siete años de mucho éxito del Switch, la compañía creadora de Mario Bros. está en medio del proceso de renovar su hardware, esto con todo el riesgo que representa, pues todos sabemos perfectamente que haber tenido una consola exitosa, para nada garantiza que el siguiente paso que des, vaya a tener los mismos resultados. Sin importar con qué clase de ideas o innovaciones nos salgan con lo que será esta nueva plataforma, es claro que una de las piezas más importantes para el extraordinario paso que ha tenido la marca, es haber encontrado la fórmula de mantener un ritmo constante de publicación de exclusivas de gran calidad, ya sea por medio de títulos completamente nuevos o de relanzamientos de viejos clásicos. Dicha tendencia se mantiene y este 2025 será inaugurado con Donkey Kong Country Returns HD, estreno que indudablemente está causando bastante controversia por tratarse de un juego que está recibiendo su tercera versión.

Es importante que la mayor cantidad de juegos estén disponibles en consolas actuales, de eso creemos que no hay duda; sin embargo, para más de uno existe una línea muy delgada entre tener una práctica sana de traer viejos títulos de regreso, y un abuso por parte de las empresas de querernos vender una y otra vez el mismo producto. Tras haberse convertido en todo un éxito a finales de 2010 en la era del Wii, Donkey Kong Country Returns fue lanzado de nueva cuenta para el 3DS tres años más tarde y en movimiento un tanto sorpresivo, Nintendo ha tomado la determinación de hacer una tercera versión, en esta ocasión en alta definición y para el Nintendo Switch. Por un lado es genial poder tener a este espectacular platformer de Retro Studios en algo como la híbrida de los también padres de The Legend of Zelda, pero de manera inevitable te pone a pensar qué tanto vale la pena para quienes ya le dieron la oportunidad en el pasado y claro, por qué no mejor haber relanzado otro juego sin pasadas revisiones.

Obra maestra de Retro

Antes de pasar a contarte de manera detallada qué es lo que representa Donkey Kong Country Returns HD y el trabajo que puso Forever Entertainment para que esta versión se pudiera hacer realidad, me parece importante tomarnos un tiempo para recordar por qué es que el juego en el que se basa todo fue tan importante y claro, intentar entender un poco de la razón que hay detrás de esta tercera versión que está llegando para el Nintendo Switch.

Una de las cosas que probablemente sea sumamente obvia para muchos, es el hecho de que Donkey Kong Country Returns es un juego completamente original y diferente a lo que fue Donkey Kong Country de 1994 y sus secuelas en el Super Nintendo. Puede que el propio nombre de este producto llegue a causar confusión, haciendo pensar que estamos ante un remake o remasterización del clásico del también llamado SNES, pero no es el caso. Repito, es un título totalmente nuevo y diferente a lo que Rare hizo en su momento.

Dicho lo anterior, te cuento que tras haberse convertido en uno de los primeros grandes éxitos de Nintendo en los años ochenta cuando la compañía hacía arcades, Donkey Kong se transformó en este personaje con el que la mayoría de los involucrados, incluido Shigeru Miyamoto, no sabían bien qué hacer con él. La cosa cambió radicalmente cuando a inicios de los años noventa se formó una importante alianza con los británicos de Rare encabezados por los famosos hermanos Stamper, quienes con Donkey Kong Country de 1994, ganaron la última batalla para que el Super Nintendo se quedara con la guerra de consolas que libraba con el Sega Genesis en Estados Unidos. A partir de ese momento, el simio y sus amigos revivieron y vino una auténtica avalancha de juegos.

Todo lo que sube tiene que bajar y tras un periodo brutalmente exitoso, Nintendo decide vender su participación en Rare, estudio que pasó a formar parte de Xbox. Una vez más, Donkey Kong quedó al deriva y pasó por una era bastante extraña a inicios de los años 2000. Dicho asunto volvió a dar un giro muy importante ya entrada la vida del Wii, siendo los legendarios Retro Studios quienes en 2010 entregaron el espectacular Donkey Kong Country Returns, juego que tres años más tarde sería trabajado de nueva cuenta para el 3DS, en donde además de volverlo portátil y agregarle el particular efecto 3D estereoscópico del que es capaz dicha plataforma, se le hicieron un par de adiciones como niveles extra y un modo para hacerlo un poco más accesible a quien no es tan bueno para los platformers de este corte.

Pero bueno ¿qué fue lo que hizo tan especial a Donkey Kong Country Returns? ¿Por qué hay tanto culto a su alrededor? Lo primero tiene que ver con toda la mística que siempre rodeó a la serie. Lo que consiguió Rare a nivel de atmósfera y música en el Super Nintendo no fue poca cosa y de alguna manera, Retro Studios logró replicarla, poniendo por encima un platformer en dos dimensiones mucho más sólido y creativo en términos de diseño de niveles y controles. Cada uno de los escenarios que visitamos en este juego se sienten como abrir un nuevo regalo en navidad, pues todos ellos sorprenden con alguna nueva idea que normalmente te vuela la mente. Sí, estamos ante de uno de los grandes del género y ante uno de los mejores de todo el catálogo del Wii que probablemente solo se vio superado por su espectacular secuela que saldría en Wii U, y un poco más tarde también en el Switch.

Sí, Donkey Kong Country Returns es un juego sumamente importante y sobre todo, muy querido por los fans. Lo que te quiero decir con todo esto fuera de la enorme polémica que lo envuelve por estar siendo lanzado por tercera ocasión y a precio completo, es que estamos ante un maravilloso título que estamos seguros que encantará si es que por alguna u otra razón no lo pudiste disfrutar en su momento e incluso, si es que te toca volverlo a visitar… otra vez.

Tercera versión…

Como ya te lo comentaba hace unos momentos, el que la mayor cantidad de juegos estén disponibles para las actuales plataformas es algo sumamente positivo, no obstante, también es muy complicado ignorar que este tipo de argumentos se pueden usar de mala forma para justificar prácticas un tanto abusivas por parte de las marcas. Indudablemente, algo como Donkey Kong Country Returns HD cae dentro de toda esta polémica, pues no solo se trata de la tercera versión de un juego, sino que se estará vendiendo a precio completo. Cabe señalar que al final, la decisión estará en el consumidor que por supuesto, es sumamente variado dependiendo su experiencia con el medio y claro, gustos personales.

Lo primero y creo yo, más importante que hay que decir de Donkey Kong Country Returns HD es que se está basando por completo en lo que se hizo en el 3DS en 2013. ¿Recuerdas todas las quejas que hubo cuando esta versión de Switch fue revelada hace unos meses? Pues bien, todo tiene que ver con parte de los detalles que sí veíamos en Wii y que no se tradujeron en la de 3DS por temas de capacidad y rendimiento, mismos que pasan a relucir en este nuevo producto. Seguramente en estos momentos te estarás preguntando por qué es que Forever Entertainment no tomó la de Wii y ya. No tenemos una respuesta segura sobre eso, pero podríamos apostar a que tiene que ver con el contenido extra que venía en Donkey Kong Country Returns 3D.

En caso de que no lo recuerdes, te cuento que Donkey Kong Country Returns 3D introducía ocho niveles adicionales, así como un modo un tanto más fácil que lo que vimos en Wii, esto sin mencionar las diferencias técnicas entre ambas versiones. Es casi seguro que cuando se planeó Donkey Kong Country Returns HD, se tomó la decisión de que ese contenido extra no se podía quedar fuera, por lo que se tomó como base la versión de 3DS. Con todo esto sobre la mesa, te podemos decir que en efecto, Donkey Kong Country Returns HD es Donkey Kong Country Returns 3D, pero en alta definición y a mucho mejor framerate. Claro que lo ideal hubiera sido que el desarrollador tomara la versión de Wii y ahí introdujera lo extra que vimos en el 3DS, cosa que no pasó.

Pero bueno, a todo esto ¿qué tal luce y qué tal corre Donkey Kong Country Returns HD? La respuesta es que sensacionalmente bien. A pesar de que en efecto, cosas como lo bonita que luce el agua en la versión de Wii y algunos otros detalles de iluminación no están presentes por las razones de las que te hablé, el trabajo de Forever Entertainment es sumamente limpio. El juego corre a unos 60 cuadros por segundo total y completamente estables, además de alcanzar una resolución nativa de 1080p cuando el Switch está conectado a la TV y de 720p en portátil, lo que lo hace verse sensacionalmente bien. Del lado de bugs, glitches o cualquier otra complicación, te puedes quedar totalmente tranquilo, pues el título pasó por un riguroso proceso de control de calidad para entregar algo que definitivamente se terminó. Otro asunto que seguro notarás es que el trabajo de mejora de texturas o aumento de complejidad geométrica, es bastante discreto por decir lo menos.

Sobre los extras, sí podemos decir que Donkey Kong Country Returns HD nos quedó a deber, pues a pesar de que incluye los de la versión de 3DS como ya te lo platicaba, en realidad no se añadió nada nuevo para esta nueva cara en el Nintendo Switch, bueno, solo el tema de que puedes agitar los Joy-Con para que DK golpeé con sus manos el piso, además de que es posible usar un solo Joy-Con por jugador para disfrutar del modo cooperativo. De ahí en fuera, nada más.

Sí, Donkey Kong Country Returns HD es una remasterización marcadamente sencilla, asunto que indudablemente podría ser un problema para más de uno. Lo que te podemos decir es que a pesar de que los esfuerzos con este juego no fueron mucho más allá, lo que intentaron se logró de una gran forma, presentando un juego que funciona y se ve muy bien. ¿Nos habría gustado mucho más? Por supuesto, pues también no es como que los extra de la versión de 3DS sean la gran cosa. Acá lo que también vale mucho la pena resaltar es que estamos ante un espectacular platformer en dos dimensiones que vale total y completamente la pena sin importar el momento en el que lo juegues y que además, es muy fácil de tomar por segunda o hasta tercera vez como el caso de muchos de nosotros.

¿Era necesario?

Tener algo como Donkey Kong Country Returns acompañando ya a Donkey Kong Country Tropical Freeze en el Switch es sensacional, de eso no hay duda, pero creemos que al igual que con otros juegos como fue recientemente fue el caso de Luigi’s Mansion 2 HD, se está tomando el camino de la ley del mínimo esfuerzo. No es que estos ejemplos sean productos malos ni mucho menos o que puedan suceder de manera automática, solo que se sienten un tanto escuetos en cuanto extras y con decisiones extrañas que apelan poco a quienes ya jugaron los títulos originales. Estas determinaciones seguramente tienen sus orígenes en cosas como mantener el flujo constante de lanzamientos, así como más bien atender a quienes no pudieron jugar estas propuestas en su momento.

La grandes preguntas serían: ¿era necesario Donkey Kong Country Returns HD? ¿A quién se los recomendaríamos y a quién no? Pues bien, considerando que sus pasadas versiones simplemente ya no se adaptan a los estándares actuales, creo que es positivo tener un juego tan destacado en la comodidad de un Switch, eso no le quita que estemos hablando ya de su tercera versión. Es una muy sencilla recomendación para quien nunca lo jugó. Si ese es tu caso, debería de estar dentro de tus prioridades, sí, así de bueno es. La cosa se complica si pudiste jugar en Wii, 3DS o en ambas, pues estarás recibiendo prácticamente el mismo producto. Nunca me gusta meter el tema del precio en esta revisiones, pero creo que acá sí juega un papel importante. Probablemente si no se estuviera vendiendo a los $60 dólares a los que estará en su día de lanzamiento, sería mucho más fácil decirte que fueras por él.