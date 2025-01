De acuerdo con múltiples reportes y filtraciones, Nintendo tiene pensado revelar el Switch 2 esta misma semana. Uno de los aspectos que muchos quieren saber es cuánto costará la consola. Si bien por el momento tenemos que esperar a que información oficial esté disponible, parece que una famosa tienda de México se le ha adelantado a la Gran N en este aspecto, puesto que Coppel ha filtrado la caja y el precio del Switch 2.

Desde hace un par de horas han comenzado a circular una serie de imágenes en donde podemos ver que Coppel puso en preventa el Nintendo Switch 2. Aunque esto solo fue momentáneo, la comunidad logró capturar la información que aquí se presentó, destacando el hecho de que la consola tendría un precio de $15,500 pesos en México.

Ahora, es importante mencionar que por el momento no hay una fuente clara que logre respaldar esta información, por lo que estas imágenes bien podrían ser falsas. Coppel no ha emitido un comunicado que confirme o desmienta esta filtración, y es probable que no lo hagan. Junto a esto, muchos han señalado que la imagen que se usa para la caja de la consola representa un viejo diseño creado por fans, y no toma en consideración algunos de los detalles que hemos visto en las últimas semanas.

Reportes señalan que la revelación del Switch 2 se llevará a cabo esta misma semana, pero por el momento no hay información por parte de Nintendo, por lo que tenemos que seguir esperando. Oficialmente, tendremos el primer vistazo a la siguiente generación de la Gran N antes del 31 de marzo de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la revelación del Switch 2 aquí. De igual forma, el Nintendo Switch sí iba a tener consola virtual.

Nota del autor:

Es extraño que Coppel filtre este tipo de información, pero cosas más extrañas ya han pasado. Considerando que es muy probable que tras la revelación de la consola comiencen las preventas, muchas tiendas seguramente ya se están preparando para compartir información adicional sobre la consola y, especialmente, dar a conocer el precio por región.

Vía: Twitter