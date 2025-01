Nintendo revelaría el Switch 2 esta semana

El Nintendo Switch 2 será revelado antes del 31 de marzo de 2025. ¿Qué día exactamente? Por el momento no hay información oficial. Sin embargo, todos los rumores y filtraciones apuntan a que enero será el mes en el que tendremos el primer vistazo a esta consola. Ahora, nueva información ha señalado que la revelación del Switch 2 sucederá esta misma semana.

Nate the Hate, quien ha filtrado información acertada en el pasado, ha señalado que el Nintendo Switch 2 será revelado el próximo 16 de enero, es decir, el jueves de esta semana. Aunque por el momento no hay información oficial al respecto, muchos creen que esta predicción es correcta. Incluso Tom Warren de The Verge ha mencionado que esta misma semana tendremos más información sobre la consola.

Sin embargo, esta no sería una presentación a gran escala, sino solo la revelación de la consola. El tráiler supuestamente se centraría por completo en el hardware, dejando al software para una ocasión futura. Si bien no se descarta que algún juego esté en el fondo de alguna toma, la Gran N no indagará en este aspecto hasta que estén listos para hacerlo.

De esta forma, se espera que Nintendo lleve a cabo una segunda presentación enfocada en el software que podemos esperar ver en la nueva consola. Recordemos que esto también sucedió con el Switch en su momento. La cuestión, una vez más, será esperar hasta que información adicional esté disponible. Por último, es probable que la revelación también confirme la fecha de lanzamiento del Switch 2, algo que muchos esperan suceda en la primera mitad del año.

En dado caso de que la filtración sea acertada, entonces la revelación del Nintendo Switch 2 se llevaría a cabo el 16 de enero, por lo que en un par de horas se podría llevar a cabo el anuncio oficial. En temas relacionados, estos serían los juegos de Xbox para el Switch 2. De igual forma, abogados de Nintendo quieren demandar a Genki.

Es probable que esta semana por fin veamos al Switch 2 en acción. En dado caso de esto suceda, entonces veríamos un lanzamiento entre marzo y mayo, un buen periodo que aprovecha el tiempo de preventas, y nos prepara para todo lo que llegará a la consola en un futuro.

Vía: VGC