La semana pasada se caracterizó por todas las filtraciones relacionadas con el Nintendo Switch 2 durante el CES 2025. La mayor parte de esta información se dio a conocer gracias a Genki, empresa enfocada en la fabricación de accesorios. Sin embargo, sus acciones no fueron ignoradas, y parece que la Gran N se ha puesto en marcha, puesto que los abogados de la compañía han contactado a esta empresa.

De acuerdo con Julien Tellouck, periodista francés enfocado en videojuegos y tecnología, durante CES 2025, los abogados de Nintendo realizaron una visita al local de Genki en el evento para preguntar sobre la información del Switch 2 que habían revelado. Si bien esto hubiera sido más que suficiente para intimidar a cualquiera, Genki se defendió señalando que no habían firmado algún documento de confidencialidad, por lo que no podían ser demandados.

Si bien los abogados de Nintendo dejaron el local, todo apunta a que la compañía japonesa no está contenta con todas las filtraciones que se dieron a conocer la semana pasada, y ya estarían tomando cartas en el asunto. De acuerdo con algunos asistentes, este encuentro ocasionó que algunos de los representantes de Genki abandonaran el evento inmediatamente

Recordemos que tras todos los rumores, Genki eventualmente señaló que en realidad no tenían un poder un Switch 2 real, como muchos habían señalado. De esta forma, se deja en claro que la compañía está haciendo todo lo posible para evitar ir a corte con Nintendo, algo que podría ser complicado. Por el momento, no hay una acción legal en forma parte de la Gran N, aunque no se descarta que esto suceda en un futuro.

Solo nos queda esperar a que Nintendo comparta más información sobre el Switch 2, algo que sucederá antes del 31 de marzo del 2025. En temas relacionados, dos juegos de Xbox llegarían a esta consola. De igual forma, Square Enix ya tiene pensado apoyar al Switch 2.

Nota del Autor:

Está claro que Nintendo no está del todo contento con todas las filtraciones. Si bien esto no afecta mucho los planes de la compañía, sigue siendo un problema que se necesita resolver lo antes posible, y si con abogados esta información anticipada se va a reducir, entonces la Gran N hará uso de su equipo.

Vía: Reddit