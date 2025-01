Halo llegaría al PS5 y Switch 2 este año

Microsoft ha dejado en claro que las exclusivas tradicionales de Xbox han llegado a su fin. Desde el año pasado hemos visto títulos que solo se podían disfrutar en el Series X|S llegar al PlayStation 5 y Nintendo Switch. De esta forma, muchos se preguntan si un trabajo similar se llevará a cabo para series como Halo, algo que bien podría suceder este mismo año.

Recientemente, Nate the Hate, insider que asegura que el Switch 2 será revelado esta semana, también ha señalado que Halo: The Master Chief Collection y Microsoft Flight Simulator 2024 estarían disponibles en PlayStation 5 y la siguiente consola de Nintendo. Esta información ha sido respaldada por Windows Central, quienes tienen muchos contactos con gente informada en este aspecto.

Xbox, por su parte, se ha mantenido en silencio al respecto. Recordemos que la compañía ha dejado en claro que no hay un límite para el tipo de exclusivas que pueden llevar a las plataformas de sus rivales. De esta forma, muchos se preguntaban si Halo y Gears of War dejarían su casa para llegar al PlayStation 5 en un futuro.

Si Halo: The Master Chief Collection llega a PS5, esto abre las puertas a la posibilidad de que el siguiente Halo también esté disponible en la consola de Sony. Sin embargo, es probable que no veamos lanzamientos día uno entre las dos plataformas, y seguramente veamos algo similar a Indiana Jones and the Great Circle, en el sentido de que el Series X|S tenga exclusivas temporales, y un par de meses veamos estos títulos en el PlayStation 5.

Junto a esto, Windows Central asegura que Gears of War 1 Ultimate Edition, Hellblade 2, y Age of Mythology: Retold estarán disponibles en el PlayStation 5 en algún punto de este año. En temas relacionados, Xbox confirma evento para este mes. De igual forma, Xbox cerró el 2024 con pésimas ventas.

Nota del Autor:

No es una cuestión de si Xbox tiene pensado llevar sus propiedades a otras plataformas, sino de cuándo sucederá esto. Ha quedado claro que el modelo de la compañía es todo menos tradicional, y si esto se les funciona al final del día, entonces no tienen por qué detenerse.

Vía: Nate the Hate