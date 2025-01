Xbox confirma evento especial para este mes

Xbox quiere comenzar el año de una gran forma, por lo que a finales de este mes realizarán una presentación digital, en donde tienen pensado darnos un nuevo vistazo a algunos de los títulos que llegarán a Xbox Series X|S, PC y Game Pass a lo largo del 2025, con todo y una gran sorpresa.

Por medio de su sitio oficial, se ha confirmado que el próximo 23 de enero, a las 10:00 AM (hora del Pacífico), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un nuevo Developer_Direct, el cual podrás disfrutar por medio de YouTube y Twitch. Aquí, Xbox nos dará un nuevo vistazo a South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33, DOOM: The Dark Ages, y un título que tienen pensado revelar durante esta presentación.

Si bien Xbox ha señalado que estos cuatro títulos se podrán jugar en Xbox y sus plataformas, solamente South of Midnight es una exclusiva, puesto que Clair Obscur: Expedition 33 y DOOM: The Dark Ages estarán disponibles en PlayStation 5. De esta forma, no se descarta que el cuarto y misterioso juego también llegue a la consola de Sony.

Si bien no sabemos exactamente qué veremos en este evento, es probable que tengamos más detalles sobre las fechas de lanzamiento para estos títulos. Recuerda, el nuevo Developer_Direct de Xbox se llevará a cabo el 23 de enero a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, el cierre del 2024 fue un fracaso para Xbox. De igual forma, surgen más detalles sobre la consola portátil de la compañía.

Nota del Autor:

Clair Obscur: Expedition 33 y DOOM: The Dark Ages son dos de los juegos que más espero este año, por lo que espero que en este evento tengamos más información sobre la fecha de lanzamiento de estas entregas. De igual forma, me interesa mucho saber cuál será el misterioso juego, quizás veamos algo de Double Fine.

Vía: Xbox