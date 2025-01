Xbox cerró el 2024 con pésimas ventas

Usualmente, el final de año es una gran temporada para la venta de consolas. Paquetes con juegos y ofertas logran convencer al público de adquirir una de estas plataformas. Sin embargo, un nuevo reporte ha revelado que este no fue el caso con Xbox Series X|S, la cual cerró el 2024 con ventas menores a las que registró el Xbox One en su momento.

De acuerdo con VGChartz, el Xbox Series X|S vendió solo 767,118 unidades en noviembre de 2024. Este es un número pequeño en comparación con las 4.1 millones del PlayStation 5 y 1.7 millones del Nintendo Switch. En comparación, para su cuarta año en el mercado, el Xbox One vendía aproximadamente 2.3 millones de consolas al mes, por lo que la más reciente plataforma de Microsoft está por debajo de lo visto en su pasada generación.

Esto se debe, principalmente, a que el público ya no le ve mucho sentido a tener un Series X|S. Gracias a que las grandes exclusivas de la compañía eventualmente llegarán al PS5 o Switch, muchos usuarios prefieren comprar una de estas consolas y esperar a que los juegos de Xbox estén disponibles en sus competidores, incluso si tienen que esperar un poco más para disfrutar de experiencias como Indiana Jones and the Great Circle.

Sin embargo, Microsoft no ve esto como algo negativo. Recordemos que la compañía ha señalado que están más preocupados por vender suscripciones de Game Pass, que por vender consolas, por lo que incluso si el número de usuarios de Series X|S es bajo, si los números de Xbox a lo largo de diferentes plataformas crecen, ellos están contentos.

Por el momento solo nos queda esperar a que Microsoft comparta información actualizada sobre la venta de sus consolas, algo que rara vez hacen. En temas relacionados, Xbox comparte nuevos detalles sobre su consola portátil. De igual forma, estos son los juegos que llegan a Game Pass este mes.

Nota del Autor:

Las consolas de Xbox, pese a que ofrecen muchos aspectos positivos, como la retrocompatibilidad en el caso del Series X|S, no son atractivas porque no ofrecen experiencias como las de PlayStation o Nintendo. Entonces, si Microsoft lleva sus exclusivas a las plataformas de sus rivales, muchas personas ya no estarán interesadas en su hardware.

Vía: VGChartz