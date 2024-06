Review – Luigi’s Mansion 2 HD

Constancia, la prioridad

Actualmente, los directivos de los principales publishers de videojuegos en occidente se encuentran en medio de una situación de pánico que, al parecer, no tienen idea de cómo resolver. Por su parte, compañías del otro lado del mundo como Nintendo o Capcom, por ejemplo, viven grandes momentos de estabilidad creativa, artística y financiera. ¿De qué manera se está logrando esto cuando en Estados Unidos y Europa no vemos más que reportes de despidos y cierres de estudios? La respuesta está en la constancia de lanzamientos, ya sea de títulos completamente nuevos en un escenario ideal, o echando mano de los famosos remastered, remakes o como les queramos llamar. Fiel a esta filosofía que tan buenos resultados le han dado, los padres de Mario ahora apuntan al 3DS para continuar con la buena racha. ¿Qué tal está Luigi’s Mansion 2 HD?

Nos encontramos en el ocaso del Switch, pero Nintendo sabe que la transición hacia la nueva plataforma se debe hacer en medio de un ambiente de estabilidad. Por tal motivo, se están haciendo los esfuerzos necesarios para que su súper exitosa consola híbrida siga recibiendo estrenos. Luego de haber explorado con intensidad cosas como el Gamecube y el Wii, finalmente se está volteando a ver al 3DS, maravillosa portátil plagada de grandes títulos que siguen atrapados en ella y que claro, son ideales para recibir una lavada de rostro y así, poder llegar a más personas. Luigi’s Mansion: Dark Moon de 2013 es la elección en esta ocasión, esto luego de que en su momento causara algo de polémica por cómo fue que dio continuidad a su antecesor. Bajo el nombre de Luigi’s Mansion 2 HD, regresamos a este mundo plagado de fantasmas, carisma, buen humor y claro, un muy destacado diseño en todos sus apartados.

En el año de Luigi

Como ya te lo contaba hace unos momentos, Nintendo se encuentra en medio de una gran época en todo sentido, cosa que claro, no siempre ha sido así. A lo largo de su muy extensa historia, los de Kioto han tenido fuertes altibajos, algunos de ellos que los pusieron contra las cuerdas y muy cerca de una catástrofe. La más reciente crisis vivida fue durante la segunda década del siglo en curso, esto luego de un no tan positivo lanzamiento del 3DS, y una ya marcada debacle del Wii U. Una de las medidas que se tomaron para intentar retomar el camino, fue que 2013 fue llamado el Año de Luigi, en el cual, el hermano de Mario tomaría mucho más protagonismo. El producto estrella de esta estrategia de mercadeo fue precisamente, Luigi’s Mansion: Dark Moon.

Antes de pasar a contarte sobre los cambios y novedades de Luigi’s Mansion 2 HD, me parece que es importante hablarte un poco de qué fue Luigi’s Mansion: Dark Moon en el 3DS, pues fue un título que hasta la fecha genera algo de controversia y hasta división entre los fans. En lo personal, fue un juego de disfruté enormemente y que se convertía en una de las grandes razones por las que en primer lugar decidí comprar la nueva portátil de Nintendo; sin embargo, no a todos los tomó del mejor humor, siendo objetivo de críticas que francamente nunca entendí del todo.

Luigi’s Mansion: Dark Moon es una secuela directa de Luigi’s Mansion para el Gamecube, juego que seguro recordarás, estrenó a la consola en 2001. Sí, la espera para regresar a cazar fantasmas se extendió por poco más de 10 años, por lo que las expectativas eran altas. En esta ocasión, la tarea fue encomendada a Next Level Games, estudio canadiense que ahora ya forma parte de las files de Nintendo tras su también espectacular trabajo con Luigi’s Mansion 3 ya en el Switch.

Una de las cosas que más impresionaba de Luigi’s Mansion: Dark Moon era su apartado gráfico. Además de ser un título preciosamente animado y plagado de detalles en sus escenarios, echaba mano intensamente del efecto 3D estereoscópico del que era capaz el 3DS, al punto de que algunos de sus puzzles precisamente requieren de que tengamos sentido de profundidad para poder solucionarlos. Además de todo lo anterior, se expandió enormemente en los conceptos de exploración e interacción con el escenario de su antecesor, esto sin mencionar el fuerte refinamiento del combate, haciéndolo un juego marcadamente más profundo y claro, mucho más extenso gracias a que ahora podemos explorar cinco mansiones en lugar de una.

Entonces…¿qué fue lo que no gustó de Luigi’s Mansion: Dark Moon? Al ser un juego portátil, se apostó por un nuevo sistema de misiones para poder tener sesiones más cortas de juego. Es decir, entras a la mansión en cuestión, cumples con un objetivo y regresas al laboratorio con una pantalla de resultados en medio. En efecto, esto hace que la experiencia se siente un poco cortada, pero también permite que cada que regresas a las mansiones para una nueva misión, el escenario sufra de cambios significativos para que en realidad, nunca sepas qué te espera incluso en áreas que supuestamente ya habías resuelto. Yo nunca encontré problema con esta estructura, pero al parecer, a muchos sí les molestó bastante.

Otra de las principales quejas de Luigi’s Mansion: Dark Moon tiene que ver con el diseño de los propios fantasmas. En su antecesor, teníamos a una gran variedad de diferentes personalidades de los fantasmas que habitaban la mansión dentro de los famosos retratos. Para esta segunda parte, se apostó por diseños un tanto más genéricos, pues el objetivo de Next Level Games estaba puesto en que las estrellas fueran las mansiones en sí y que cada una tuviera su propio enfrentamiento contra jefes que van desde una araña gigante, hasta un reloj poseído, cosa que en mi opinión, se logra con creces.

Creo firmemente en Luigi’s Mansion: Dark Moon es mejor videojuego de manera general que Luigi’s Mansion de Gamecube. Sus controles, combate, diseño de escenarios, peleas contra jefes, animación, gráficas y demás elementos, superan marcadamente a lo que hizo el propio Nintendo EAD en su momento. Por supuesto, existe mucha nostalgia por aquel primer título que por cierto, con el pasar de los años, ha sido apreciado de nueva cuenta luego de que cuando fue lanzado hace ya más de 20 años, tampoco fuera recibido de la mejor forma. Lo que te quiero decir es que esta segunda parte de las aventuras de Luigi y el Professor E. Gadd, es un increíble videojuego a pesar del ruido que pueda haber a su alrededor por momentos.

Salto al HD

Es importante que viejos videojuegos estén disponibles en plataformas modernas. En eso, creo, todos estamos de acuerdo. Pero también son importantes la formas; es decir, el llevar a un clásico o no tan clásico fuera del ambiente para el que fue diseñado originalmente, tiene sus retos y compromisos, asuntos por los que a lo largo de la historia, hemos visto a varios títulos siendo destrozados por malos trabajos al momento de ponerlos en las consolas más actuales. A pesar de que en más de una ocasión, Nintendo ha apostado por lo mínimo indispensable cuando se trata de remasterizaciones, se suelen entregar productos sólidos, muy suficientes y sobre todo, funcionales. Luigi’s Mansion 2 HD es otro ejemplo de lo anterior.

Evidentemente, lo más importante y llamativo de Luigi’s Mansion 2 HD es su apartado visual, esto más allá de que el subtítulo de “Dark Moon” que nos tocó acá en América, haya sido desechado seguramente por razones de comunicación y mercadeo global. ¿Qué tal es el resultado final? Es excelente, pero tampoco algo del otro mundo. Verás, buena parte de texturas y modelos de personajes del juego de 3DS, fueron trabajados prácticamente desde cero, dándole un look mucho más vistoso a esta remasterización, no obstante, me parece que en temas de iluminación se pudo haber hecho mucho más. Lo que te quiero decir es que el juego se ve y se escucha mucho mejor que el título original, pero para nada llega a lo impresionante que fue Luigi’s Mansion 3, el cual, recordemos, es de los juegos con mejores gráficas de todo el Switch.

De lado técnico te tenemos muy buenas noticias. Lo primero es que estando conectado al dock, el juego alcanza una preciosa imagen a 1080p, mientras que en modo portátil luce muy bien en 720p nativo, haciéndole justicia al “HD” que lleva en su título. Adicionalmente, el rendimiento fue considerablemente mejorado. Una de las principales quejas que había de Luigi’s Mansion: Dark Moon, era que no corría de la mejor manera posible, asunto que en Luigi’s Mansion 2 HD ha cambiado por completo. Ahora tenemos unos muy sólidos 30 cuadros por segundo que se mantienen en todo momento y que no bajan ni cuando las cosas se ponen más intensas en pantalla.

¿Y qué hay de los extra? Pues la verdad es que brillan por su ausencia. Luigi’s Mansion 2 HD no cuenta con cosas como niveles extra ni nada por el estilo, incluso retoma de manera fiel el modo multiplayer de Dark Moon, mismo que por cierto, puedes jugar en online. Tampoco vemos algo como una galería de arte o colección de música. Me parece que Tantalus sí perdió una importante oportunidad de ofrecer algo más a quienes jugamos Luigi’s Mansion: Dark Moon hace más de 10 años y que hemos seguido su trabajo durante todo ese tiempo. Sí, Tantalus, estudio que también estuvo detrás de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD de Switch, además de cosas como las Definitive Editions de Age of Empires, son quienes se encargaron de este trabajo de remasterización.

Sobre modificaciones de calidad de vida tampoco hay mucho qué decir, pues tampoco es algo que el juego original necesitara demasiado. Claro que hay cambios como el hecho de que por ejemplo, el mapa ya lo tenemos arriba a la derecha en lugar de la pantalla inferior del 3DS, o que ya puedes voltear hacia arriba o hacia abajo usando el segundo análogo. Para algunos, esta remasterización también era una oportunidad para eliminar el sistema de misiones del que ya te contaba, pero imagino que eso habría tenido que cambiar casi por completo el propio diseño del juego.

Otra cosa que seguro notarás es que por obvias razones, ya no tenemos el efecto 3D que tanto lucía en Luigi’s Mansion: Dark Moon y que incluso, era necesario para la solución de algunos puzzles y para la propia exploración. ¿El no tener esto es un problema en Luigi’s Mansion 2 HD? La respuesta corta es que no, pero sí es claro que el juego fue diseñado con esta característica en mente, haciendo que en ciertos momentos sí sea complicado juzgar la profundidad en la que se está moviendo Luigi. En este apartado específico, la versión original de este juego supera a esta nueva.

Luigi’s Mansion 2 HD es una remasterización sumamente sólida que funciona casi perfectamente y que cumple su cometido de hacer lucir al título de 3DS en alta definición, incluso mejorando modelados y texturas, pero creo que al final, tanto Nintendo como Tantalus, dejan escapar una oportunidad de ir un poco más allá para entregar un producto considerablemente más robusto que sea mucho más atractivo para quienes sí jugamos la obra original de 2013.

Switch que se acaba

Nos encontramos muy cerca del ocaso del Switch. Claro que lo más probable es que la consola siga recibiendo soporte a lo largo de todo 2025 e incluso, parte de 2026 gracias a su gigantesco éxito, no obstante, el anuncio de una nueva plataforma que vendrá a reemplazarla está muy cerca. La buena noticia acá es que todo se podría acabar mañana mismo e igual nos quedaría uno de los aparatos de Nintendo con más oferta de juegos en toda la historia en donde la calidad sobra. Esfuerzos de hacer cosas como Luigi’s Mansion 2 HD son precisamente para matar a dos pájaros de un tiro, pues por un lado mantienes la fuerte continuidad de estrenos que tanto ha beneficiado a la marca en los últimos años, y por el otro le das vigencia y mucha más fuerza a tu actual consola.

¿Para quién es Luigi’s Mansion 2 HD? De entrada te diría que si por tal o cual razón te saltaste Luigi’s Mansion: Dark Moon en el 3DS, ahora es una oportunidad inmejorable para adentrarte en su increíble mundo. Ignora cualquier ruido que pueda haber a su alrededor. El juego es excelente. En caso de que sí hayas jugado el juego original y eres de los que no le encontró el gusto, acá vas a encontrar prácticamente la misma experiencia, lo cual, evidentemente, es una gran noticia para quienes sí lo supieron apreciar, pues te aseguro que pasarás otro gran momento con esta propuesta que brilla intensamente gracias a todo su carisma, apartado gráfico y sonoro, así como a un súper destacado diseño de niveles y puzzles que claro, muestran la mejor cara de Next Level Games.