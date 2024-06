Confirman la fecha del final de My Hero Academia

Para quien no lo sepa, en estos momentos la franquicia de My Hero Academia se encuentra en sus etapas finales, al menos en la parte del manga, pues los personajes principales ya han vencido al enemigo más grande, pero ahora les toca ver los estragos después de una gran guerra. Sin embargo, este epílogo no iba a ser eterno, y ya se ha confirmado cuándo llegará el último capítulo impreso que cerrará esta historia que empezó a dibujarse hace casi 10 años atrás.

Mediante la cuenta oficial de Twitter de la franquicia, se ha confirmado que el próximo 5 de agosto llegarán los dos últimos capítulos de la franquicia en la revista de Weekly Shonen Jump. Siendo un especial que tendrá también los comentarios y agradecimientos por parte del creador de la franquicia Horikoshi.

Acá parte de los comentarios del autor:

Solo quedan cinco capítulos para el final del manga. Algunos podrían pensar, ‘¿todavía faltan cinco capítulos?’ mientras que otros pueden pensar: ‘¿Solo quedan cinco capítulos?’ Pero haré todo lo posible para asegurarme de que ambos bandos disfruten de estos últimos cinco capítulos con Deku y los demás. Fue un camino difícil, pero pude dibujar a Deku y sus amigos durante casi 10 años gracias a todos los que siguieron leyendo. Fue un sueño. ¡Muchas gracias! Bueno, ¡nos vemos de nuevo en Jump!

Eso sí, los fanáticos de My Hero Academia aún tienen más contenido por lo menos por un par de años más, dado que la parte animada sale con una diferencia notable. Por lo que aún faltan algunas temporadas antes de que Deku y sus amigos se despidan para siempre.

Vía: IGN

Nota del autor: Es sorprendente ver terminar a esta obra antes que a One Piece. Sin embargo, es buena decisión que decidan terminarlo sin estirarlo de forma innecesaria.