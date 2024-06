Palworld ya estaría en camino a consolas de PlayStation

A inicios de año uno de los juegos que causo más polémica y furor en la industria fue Palworld, el cual se volvió bastante popular en muy poco tiempo, y eso se debe a su interesante mecánica en la que podemos usar monstruos estilo Pokémon combinándolos con armas y supervivencia. Y si bien ya perdió un número importante de jugadores, parece ser que quiere volver a la relevancia gracias a su incorporación a más consolas del medio, y por supuesto que no hablamos de Nintendo, sino de PlayStation.

Se detectó en la plataforma Twitter que el community manager de Pocketpair, Bucky, lanzó una publicación bastante curiosa, en la cual pone el nombre del juego y corazones de color verde, blanco y negro, representando a Xbox, Mac y PC respectivamente. De forma inmediata agrega otro tono, el azul para ser exactos, y para quien no lo sepa, desde la era de PS3 esa es la tonalidad principal de las consolas de Sony, indicando que al fin se llegó a un acuerdo para tener el port.

🖤💚🤍Palworld🤍💚🖤

I want to add more hearts, but not sure what colour would fit…hmm…how about….

🖤💚🤍💙Palworld💙🤍💚🖤

Looks good I think!

👀

