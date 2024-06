¿Beyond Good and Evil 2 continúa su desarrollo?

La semana pasada tuvimos más noticias en relación a la franquicia de Beyond Good and Evil, dado que se confirmó el lanzamiento de la edición de 20 aniversario llegará en algún punto de este mes de junio, aunque también tendrá su edición física para los próximos días del año. Con eso en mente, los fans se han empezado a preguntar qué está pasando con la segunda parte, pues desde hace años no se sabe si este juego será lanzado o si ya está cancelado.

Mediante el twitter oficial de la franquicia, la propia Ubisoft nos ha confirmado que el juego sigue en desarrollo por parte de sus estudios, por lo que los fans estarán tranquilos que el trabajó dejado por Michel Ancel no se ha descartado del todo, a pesar de que claramente ya dejó la empresa. Entonces la incógnita del momento ha pasado a saber quién es el nuevo director, y si ya tienen una fecha tentativa para que el juego se lance, pregunta que no se ha respondido de forma reciente.

Yes, Beyond Good & Evil 2 is still in development, and we cannot wait for you to discover more about Jade's past in the 20th Anniversary Edition! ☀️

— Beyond Good and Evil (@bgegame) June 24, 2024