Steam Deck se vuelve más barato que un Nintendo Switch

El mercado de las consolas portátiles se ha vuelto bastante popular a día de hoy, dado que varias empresas de computación han sacado su propio dispositivo como Asus, Razer, Lenovo, entre otros, pero a quien le podemos atribuir el inicio de la tendencia es a Valve con su Steam Deck. En estos momentos es un aparato bastante cotizado, aunque también un poco costoso, y eso último parece estar a nada de cambiar al poco tiempo de iniciar las ofertas del verano de la compañía con tienda de juegos de PC.

Se ha confirmado que a partir de este momento y hasta el 11 de julio, las personas que quieran adquirir los diferentes modelos de Steam Deck tendrán un 15% en el que prefieran, por lo que los usuarios no deberían perder tiempo si es que estaban esperando rebajas para hacerse con la suya. Lo más curioso dentro de todo el tema, es que ahora el modelo más económico en base al descuento está costando más barato que un Nintendo Switch de $300 USD.

Para ser más claros, si el usuario quiere comprar un Steam Deck de 64GB, se lo llevará ni más ni menos que a $297 USD, una diferencia no tan grande, pero a fin de cuentas son tres dólares que el consumidor se estará ahorrando, y si ya tiene cuenta de Valve con juegos no deberá hacer compras adicionales más que disfrutar de su biblioteca. Vale la pena mencionar que no todos los títulos son compatibles, por lo que hay que verificar eso en la página oficial de la compañía.

Acá la descripción de la consola:

El Steam Deck es una consola portátil de videojuegos desarrollada por Valve Corporation. Diseñada para jugar videojuegos de PC en un formato portátil, el Steam Deck ofrece una experiencia similar a la de una computadora de juegos, pero en un dispositivo compacto y portátil. Permite a los jugadores llevar sus juegos de PC a cualquier lugar, con la posibilidad de conectar el dispositivo a una pantalla más grande para una experiencia más tradicional cuando sea necesario. Su diseño ergonómico y sus capacidades de hardware lo hacen una opción atractiva tanto para los jugadores casuales como para los entusiastas de los juegos de PC.

Recuerda que también habrá venta especial de verano de Steam, esta se llevará a cabo del 27 de junio al 11 de julio.

Vía: Kotaku

Nota el autor: Yo quiero uno de estos para poder jugar a toda la franquicia de Kingdom Hearts, pero de momento estoy guardando por si sale de la nada la fecha de Switch 2, entonces primero espero a que Nintendo diga algo al respecto.