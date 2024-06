Nuestras primeras horas con Luigi’s Mansion 2 HD

Regresar a cualquier juego siempre es un arma de doble filo gracias a lo engañosa que es la nostalgia. Por un lado puede que reafirmes el enorme cariño que tenías por ese título y claro, confirmes que en efecto lo que jugaste en su momento estaba plagado de calidad, pero por el otro, es posible que te des cuenta que en realidad, la cosa no era tan buena como recordabas. Nintendo ha sido muy selectivo en qué juegos traer de regreso y cuales no, concentrando sus esfuerzos principalmente en cosas como el Gamecube y el Wii, pero también finalmente volteando a ver al 3DS, consola que podríamos pensar que sucedió ayer, pero que de hecho, ya tiene más de 10 años desde que fue lanzada.

Desde hace ya un par de días comenzamos nuestra aventura por Luigi’s Mansion 2 HD, remasterización que trae de regreso a Luigi’s Mansion: Dark Moon, el cual, se lanzaba en 2013 como exclusiva del 3DS en medio del llamado año de Luigi. Dicha época es recordada por Nintendo como un tiempo bastante complicado, pues el Wii U simplemente no levantaba en ventas y su portátil igualmente seguía batallando luego del lento debut que tuvo en 2011; sin embargo, comenzaba a mostrar su verdadero potencial con juegos que sacaban mucho provecho de su particular hardware.

Indudablemente, la idea de traer de regreso a Dark Moon en pleno 2024 es interesante, pues recordemos que es un juego que causó algo de polémica y hasta división entre los fans, esto principalmente por su estructura que muchos alegan, “limita la exploración que sí vimos en la primera entrega de Gamecube”, además, no se había relanzado sino hasta ahora. En lo personal no comparto. En su momento disfruté enormemente de la segunda aventura de Luigi en solitario. Me parece que Next Level Games demostró un fuerte entendimiento del concepto, luciendo un impresionante diseño de niveles, creación de puzzles y refinamiento del propio combate, todo esto con gráficas verdaderamente impresionantes apoyadas del 3D estereoscópico de la consola.

Regresando al tema de Luigi’s Mansion 2 HD, te cuento que luego de estas primeras horas, me queda claro que es un producto que va bastante al grano y que no se anda con rodeos; es decir, puedes esperar exactamente el mismo juego que disfrutamos hace 11 años en el 3DS, esto claro, con la importante mejora en la calidad de su imagen y en su rendimiento. Me habría encantado tener extras sustanciosos, pero al menos en este primer encuentro no vi ninguno. De igual forma, te diría que no hay grandes cambios en temas de calidad de vida, pues la realidad es que el original no es como que los necesitara.

Lo que evidentemente sí saltará a tu vista es el aumento de resolución. Conectado a la TV, Luigi’s Mansion 2 HD se despliega de bella forma en una resolución que estoy seguro es de 1080p o al menos está muy cerca de serlo, mientras que en portátil luce increíble en 720p. Una de las principales quejas de Dark Moon era que su rendimiento no siempre era de lo mejor, cayendo constantemente por debajo de los 30 cuadros. Al menos de lo que llevo con esta nueva versión, el framerate se ha mantenido completamente sólido de una gran forma a esos 30 cuadros por segundo.

Algo que evidentemente perderíamos de la versión original del juego era el efecto 3D estereoscópico del que era capaz el 3DS. ¿Esto afecta a Luigi’s Mansion 2 HD? En general te diría que no, pero si ha habido un par de momentos en los que justamente por no tener esta profundidad clara, no encontraba por dónde caminar o hacia dónde orientar a Luigi para atacar a un enemigo, por ejemplo. Además, pues sí nos quedamos sin ese look tan particular de Dark Moon que te hacía sentir que estabas viendo pequeñas casas de muñecas dentro de tu consola.

Desde el primer momento amé lo que se hizo con Luigi’s Mansion: Dark Moon en el 3DS y la manera en la que sirvió de secuela para el clásico de Gamecube, por lo que desde que Luigi’s Mansion 2 HD fue anunciado, sentí una gran emoción. Este primer par de horas con esta nueva versión de Switch me recuerda lo especial que es para trabajar Next Level Games, aunque indudablemente me habría encantado poder tener algún extra importante como una nueva mansión o al menos, algo de arte conceptual o música.

Luigi’s Mansion 2 HD está programado para salir el próximo 27 de junio en exclusiva para el Nintendo Switch. Muy pronto podrás ver nuestra cobertura completa con las impresiones finales de dicho título.