Hands On – Mario Kart World

El gran paso

Prácticamente desde que nació a inicios de los años noventa durante la era del Super Nintendo, Mario Kart se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para la compañía, incluso superando por mucho a sus franquicias más icónicas incluida la del propio Mario. En 2013, cuando ya era claro que el Wii U simplemente no iba a levantar en ventas, se hizo un intento por revertir la situación con Mario Kart 8, el cual, posteriormente fue aprovechado nuevamente en el primer año de vida del Switch para convertirse en un éxito monumental que lo acercan a las 70 millones de copias en manos de usuarios y que por consiguiente, alargaron su vida por más de 10 años. No nos queda duda de que ya era tiempo de intentar algo nuevo y justamente Mario Kart World aparece con la importante misión no solo de vender consolas de Switch 2, sino de transformar a la serie para siempre y así, asegurarle relevancia en los años venideros.

Hace un par de días tuvimos la gran oportunidad de estar presentes en la llamada Nintendo Switch 2 Experience celebrada en la ciudad de Nueva York, en donde además de haber tenido nuestro primer acercamiento con la consola como tal, pudimos probar muchos de los juegos que aparecerán en lo que se considera su ventana de lanzamiento. Por supuesto, una de las estrellas del evento fue Mario Kart World, el cual, también será el título insignia una vez que la nueva híbrida esté llegando al mercado el próximo 5 de junio. Las ideas, conceptos y fundamentos generales de la saga fueron trabajados casi desde cero para esta entrega completamente nueva, dándole el giro más importante que haya tenido en su ya muy extensa historia. Nosotros le pusimos las manos encima por un buen rato y en este contenido especial te contamos qué tanto puedes esperar.

Mundo abierto y KO

Uno de los rumores más importantes que hubieron luego de la revelación de que Switch 2 tendría un Mario Kart completamente nuevo, tuvieron que ver con que sería un cambio radical para la serie y que una de sus principales características tendría que ver con una especie de mundo abierto. Ahora sabemos a ciencia cierta que en efecto, lo anterior es real y que en Mario Kart World podremos explorar a placer un espacio abierto, pero ¿cómo es que funciona todo?

A pesar de que nuestro tiempo con Mario Kart World nos respondió muchas dudas, también nos dejó con algunos cuestionamientos. Lo primero que hay que decir es que en efecto, todas las pistas del juego están contenidas dentro de un mapa; es decir, puedes moverte de la primera pista hasta la última sin ver una sola pantalla de carga, de hecho, muchas de ellas se sienten interconectadas, asunto de lo que te hablaré un poco más adelante. Mi principal duda tiene que ver con qué cosas extra podremos hacer en este espacio abierto, pues literal te puedes salir de las pistas definidas a “explorar”. En la demostración no vimos nada como actividades secundarias o algo por el estilo, pues el tiempo en el Free Roam fue limitado, pero por algo tenemos un mundo abierto. Me da muchísima curiosidad saber de qué se trata todo este asunto.

Pasando al tema de los controles y dinámicas en general, puedes esperar algo muy similar a lo fue Mario Kart 8, pero con ciertos refinamientos y nuevas ideas como poderte subir a bordes como si estuvieras en una patineta o el tema de que ahora, cuando tocas agua, tu vehículo se convierte en lancha, la cual, sí cambia la dinámica de conducción. Igualmente me quedé con ganas de ver mucho más sobre los nuevos premios, sobre todo ese que vimos en el Direct en el que tomas el control de un trailer para acabar con todos los que estén frente a ti.

Otra característica muy importante de Mario Kart World es el hecho de que las carreras ahora serán de hasta 24 competidores al mismo tiempo, lo cual, evidentemente debía tener un impacto en el diseño de pistas, haciéndolas considerablemente más amplias para que todos puedan caber. A pesar de esto, las sentí sumamente bien elaboradas, emocionantes y con bastantes partes que no se podían superar bien si es que no contabas con la técnica correcta para hacer power slide. Mi único problema con la demostración tuvo que ver con que no pudimos jugar en 150cc por lo que se podía sentir más lento de lo que debería.

De todo lo que probamos de Mario Kart World definitivamente me tengo que quedar con el Knock-out Tour, modo que hace su debut en este juego. La modalidad consiste en una carrera por eliminación. En ciertos puntos del recorrido tendrás que llegar a un checkpoint en cierto lugar como mínimo. Por ejemplo, si el mínimo es llegar en lugar 12 y acabas en 13, quedas fuera de la competencia, así hasta terminar. Lo más interesante es que en lo que jugamos, fueron seis pistas diferentes que atravesaban casi todo el mapa del título, una tras otras y sin parar, lo cual, me dio un sentido más claro de toda la dimensión que tendrá lo que sin duda es la insignia del lanzamiento de Switch 2.

Todo esto de lo que te hablo en realidad no sería posible sin las nuevas capacidades técnicas de la consola. Mario Kart World luce espectacularmente bien, haciéndole honor a lo que fue Mario Kart 8 en términos de presentación audiovisual. Las pistas presentan un enorme detalle y los personajes tienen un montón de locas animaciones que te dejan ver cómo se sienten dependiendo de la situación de la carrera en cuestión. Lo mejor de todo es que el juego corre sumamente bien a un framerate muy alto que queda por confirmar si es que habrá modo de 120 cuadros, lo cual es viable.

Nuestro tiempo y primer acercamiento con Mario Kart World se fue como agua. Fue muy impresionante comenzar a jugar por primera vez y que de pronto me dijeran que mi tiempo había terminado. Por cierto, también fue el único juego durante la Nintendo Switch 2 Experience que pudimos jugar como tal en modo portátil. Sobra decir que hace lucir a la pantalla 1080p HDR de la consola de muy buena forma, con colores vibrantes y una muy alta calidad de imagen.

¿Victoria segura?

Algo que es imposible ignorar es el tema de los precios. Ya sabemos que si quieres una copia de Mario Kart World para poder estrenar tu Switch 2, cosa que será más que obvia para la mayoría, tendrás que desembolsar $80 dólares, un nuevo estándar para la actualidad de la industria, esto claro, en caso de que te vayas por el bundle que lo incluye de manera digital y que te ahorra unos sustanciales $30 dólares. Y claro, falta ver lo que costará en nuestra región, cosa que da bastante miedo. Dejando de lado lo anterior, el título pinta no solo para ser la estrella del estreno de la plataforma, sino como uno de los grandes de este 2025 que seguramente no dejará de vender a lo largo de los siguientes años.

Mario Kart World ha quedado pactado para lanzarse este 5 de junio junto con el Nintendo Switch 2. Vale la pena recordar que el próximo 17 de abril tendremos un nuevo Direct completamente dedicado a este juego en el que esperemos, se justifique un poco su elevado precio.