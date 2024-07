Hands On – Star Wars: Outlaws

De regreso al mundo de Star Wars

Parece que hoy en día, la propiedad de Star Wars fluctúa entre la calidad de sus proyectos. Algunas series son buenas, mientras que otras son repudiadas por los fans. Un par de películas presentan ideas interesantes, pero otras recurren a la nostalgia. Sin embargo, uno de los pocos medios de entretenimiento en donde esta franquicia ha logrado mantener una calidad estable, son los videojuegos. Si bien tropiezos como Star Wars Battlefront II en su lanzamiento y el trabajo mixto de Aspyr son notorios, es innegable el fantástico trabajo que se ha hecho con las dos entregas de Star Wars Jedi, así como Squadrons y el carismático LEGO: The Skywalker Saga. De esta forma, muchos tienen altas expectativas de Star Wars: Outlaws por parte de Ubisoft Massive, quienes hace menos de un año nos entregaron el subestimado Avatar: Frontiers of Pandora, y el cual recientemente tuvimos la oportunidad de jugar.

Star Wars: Outlaws se posiciona como uno de los dos grandes lanzamientos de Ubisoft para el resto del 2024, siendo el otro el controversial Assassin’s Creed: Shadows. Sin embargo, más allá de un enfoque en el mundo criminal de esta galaxia muy, muy lejana, la compañía francesa no ha sido del todo clara con el tipo de experiencia que nos espera el próximo 30 de agosto. Afortunadamente, hace un par de días tuve la oportunidad de jugar cuatro horas de este título, en donde algunas de mis preguntas fueron respondidas, mientras mis expectativas para el producto final se elevaron. De esta forma, este Hands On te explicará qué tipo de juego está en puerta para el PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Del espacio a las alcantarillas

El siguiente título de Ubisoft Massive es un juego de mundo abierto en donde puedes explorar diversos planetas, cada uno con una organización criminal con la cual tenemos que aliarnos o enfrentarnos. Tomamos el papel de Kay Vass entre los eventos de The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, en un periodo en donde la opresión del Imperio ha dado pie a un mundo criminal nunca antes visto en este universo. De esta forma, tenemos que llevar a cabo un atraco histórico con el cual pagaremos una deuda. Si bien la demostración en la que participé no se enfocó mucho en la historia, sí tuve la oportunidad de ver un poco del carisma de Vass en acción, y la forma en la que la trama principal nos dará la oportunidad de participar en algunas secciones bastante interesantes, como la infiltración en una base del Imperio y el robo de un objeto preciado.

En mi caso, tuve la oportunidad de disfrutar de una serie de misiones principales y secundarias que se desarrollan en el planeta de Toshara, un extenso mundo con planicies y pequeños pueblos para explorar, lo cual no rompe con los estándares ya establecidos en previos juegos de Ubisoft, con eventos inesperados y múltiples coleccionables. Sin embargo, esto solo es una parte de la experiencia, puesto que Star Wars: Outlaws le da un gran énfasis a dos apartados en particular: el espacio y las ciudades. La mejor forma de describir este título es como una exploración con capas, en el sentido de que cada planeta tiene tres distintas áreas que ofrecen una aproximación diferente a los conceptos clásicos a los que la compañía francesa nos tiene acostumbrado, así que vamos por partes.

El mundo abierto tradicional, aquel en donde tenemos la oportunidad de explorar un vasto mapa con múltiples objetivos, sigue presente. Aquí podemos hacer uso de un speedster, básicamente una motocicleta, para recorrer cada región de la forma más rápida posible. Estas zonas no son tan grandes por sí solas, en el sentido de que puedes llegar de extremo a extremo en cuestión de minutos. Lo interesante, es todo lo que está en medio. No solo hay distintas misiones principales y secundarias, sino que los eventos inesperados suceden en cada momento. En un instante puedes estar en tu camino a un pueblo, cuando una serie de bandidos tratan de robar tus pertenencias, por lo que ahora necesitas disparar a todo lo que esté frente a ti. Hay ocasiones en donde un comunicador te alertará de un cargo imperial que puedes hacer tuyo. Al entrar a un bar fui capaz de escuchar la conversación de un par de personajes que dio pie a una pequeña desviación de mi objetivo. Lo mejor de todo, es que las infames atalayas no están presentes, por lo que se siente muy natural la forma en la que vamos encontrando cada objetivo posible.

Alianzas y traición

Seguido de esto, tenemos las grandes ciudades. En el caso de Toshara, visité Morigana, una urbe controlada por los Pikes. El Imperio puede hacer las reglas, pero son las organizaciones criminales en Star Wars: Outlaws quienes tienen el poder. Cuando entré a Morigana por primera vez me sorprendió su escala. Genuinamente, se siente como una urbe que fácilmente hubiéramos visto en películas como Solo o The Mandalorian. Al principio todo parece normal, con un par de distracciones, como un minijuego en donde podemos apostar en una carrera de caballos, así como tiendas para conseguir ítems y un bar para conseguir misiones por parte de algunas de las facciones presentes aquí. Sin embargo, hay una área completamente dominada por los Pikes, en donde es imposible entrar caminando, por lo que es necesario usar el sigilo para evadir guardias.

Aquí fue donde una de las misiones principales se desarrollan. Al no ser bienvenida, Vass necesita escabullirse para llegar a ciertas zonas y conseguir información que puede cambiar su relación con las organizaciones criminales en este planeta. Es muy divertido encontrar la forma de cumplir nuestro objetivo sin ser vistos por los Pikes, ya que es necesario usar rutas alternas, viajar por medio de ventilaciones, y hacer uso de Nix, nuestro amigable compañero animal, para distraer a los guardias. Aquí es donde uno de los factores más importantes del juego entra en acción.

Star Wars: Outlaws cuenta con un sistema de reputación, en donde todas las acciones que hagas tendrán un impacto en tu relación con las diferentes facciones criminales. Al final de esta misión obtuve información confidencial que puede ser compartida con los Pikes u otro grupo criminal. Lo interesante, es que hay repercusiones tangibles que afectan al gameplay. En mi caso, opté por aliarme con los Pikes, lo cual eliminó cualquier agresividad que ellos tienen contra Vass, por lo que es posible recorrer su parte de la ciudad sin algún problema, y esto se extiende al resto de los planetas. Hay una misión secundaria en donde el objetivo es robar un ítem de una base de este grupo en Toshara. Aunque esperaba una pelea, me sorprendió el hecho de que, gracias a mi lealtad con ellos, simplemente pude entrar, agarrar el objeto y salir sin algún tipo de problema, algo que no hubiera pasado si me hubiera aleado con la otra facción, algo que también tiene sus beneficios.

Si bien no creo que las alianzas tenga un gran impacto en la historia principal, estoy seguro de que las misiones secundarias y la forma en la que nos aproximamos a cada reto va a variar sustancialmente dependiendo de nuestra relación con las diversas organizaciones criminales, dando pie a una experiencia que será diferente entre cada jugador.

Por último, pero no menos importante, tenemos la exploración del espacio exterior. La nave que tenemos nos permite viajar entre planetas, pero antes de dar el salto al hiperespacio, es posible recorrer el espacio sideral de cada mundo, el cual es único. Aquí es posible pelear contra algunos piratas espaciales, recolectar objetos de todo tipo, e incluso adentrarse a bases imperiales. Debido a mi tiempo, no tuve la oportunidad de ver mucho de esto, pero con la posibilidad de personalizar la nave y ambientes diferentes, queda claro que Ubisoft Massive le ha puesto un gran énfasis a la posibilidad de recorrer todo un planeta de una forma que nos lleva de los barrios bajos de una ciudad, pasando por un extenso mapa a las afueras de cierta urbe, hasta el espacio.

Con mucho potencial

Cuando terminaron mis cuatro horas con Star Wars: Outlaws deseaba seguir jugando. Si bien hay algunos apartados que aún necesitan pulirse, como el uso del speedster y el sistema de disparos en tercera persona, el cual tiene mucho potencial, pero parece que comenzará algo sencillo, me impresionaron las ideas que Ubisoft Massive nos ofrece en esta ocasión. El sigilo es divertido, con múltiples aproximaciones a un mismo problema, pero el juego aún tiene un par de secciones de acción que me recordaron a los mejores momentos de Uncharted. Sin embargo, es su sistema de reputación el que más me impresionó.

La posibilidad de aliarse con cierta facción y hacer tu vida más sencilla, o miserable, es algo que tiene mucho potencial, y con diferentes organizaciones criminales, queda claro que Massive le ha dado un gran peso a este apartado, el cual seguramente se convertirá en la joya de la corona de esta experiencia. Por lo mientras, todo lo que podemos hacer es esperar al lanzamiento de Star Wars: Outlaws en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto de 2024.