Hands On – Path of Exile 2

Apostando todo

Los modelos de negocio dentro de la industria se han convertido en un auténtico caos. Para muchos directivos, el vender videojuegos a precios fijos ha dejado de ser rentable, mientras que la llegada de conceptos nuevos como el free-to-play, han puesto en jaque a grandes publishers por no saber cómo monetizar correctamente la entrada de usuarios a lo que más bien, se ha convertido en un servicio. El gran dilema de hasta dónde dar algo sin costo y cuándo es el momento de empezar a cobrar, está generando fuertes dolores de cabeza a quienes deciden aventurarse en estas formas de producir dinero, esto sin mencionar que algunos géneros ya son completamente asociados en que sus representantes serán completamente gratis, prueba de lo anterior el gigantesco fracaso que fue Concord. En 2013, un no tan conocido estudio llamado Grinding Gear Games, apareció para darle un giro a la manera en la veíamos al medio para abrir de nueva cuenta el debate antes referido.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar presentes en el evento previo Path of Exile 2 en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde junto con un montón de miembros de la prensa internacional, pudimos probar por varias horas el nuevo título de Grinding Gear Games antes de que a inicios del próximo mes de diciembre, inicie con su fase de Early Access. Después de todo este tiempo con el juego, me queda claro el estudio desarrollador y sus asociados están poniendo todo sobre la mesa, pues se estará lanzando de nueva cuenta un título por el que bien se podría cobrar $70 dólares de manera completamente gratuita, esto con la esperanza de que al igual que pasó con su antecesor, lo que se ofrezca a modo de microtransacciones y paquetes de suscripción, sea suficiente para cubrir lo que sin duda son muy elevados costos de producción, asunto que claro, está por verse. Lo que sí te puedo decir es que si eres fan de los famosos ARPG, acá hay mucho que ver.

De update a juego completo

Una de las cosas más fascinantes de este medio son las historias de cómo es que tal o cual juego se hizo realidad. Varios de los títulos más aclamados y claro, más criticados de toda la industria, pasaron por procesos de desarrollo infernales en los que todo estaba saliendo mal. Como ya lo dijo Jason Schreier en su libro Blood, Sweat and Pixels, que un videojuego salga al mercado, es un auténtico milagro. A pesar de hasta donde sabemos, la historia de Path of Exile 2 para nada es una de terror, sí una bastante interesante que si la conoces, te ayuda a entender de mucho mejor manera la forma en la que funciona Grinding Gear Games y lo diferentes que son si los comparamos directamente con otros estudios.

En caso de que no lo sepas, te cuento que todo el proyecto que derivó en Path of Exile 2 comenzó como una actualización mayor del primer título de esta ahora serie. A pesar de sus años, Path of Exile se mantiene como un título mayormente sano que registra decenas de miles de jugadores activos cada mes, jugadores que además están dispuestos a consumir casi todo el contenido pagado que Grinding Gear Games pone a su disposición. Por tal motivo, abandonar de cierta forma a esa base instalada, no sonaba como la cosa más inteligente del mundo, sin embargo, el proyecto comenzó a crecer tanto que simplemente no tenía sentido solo sacarlo como una expansión, por lo que se decidió mejor concentrar todos sus esfuerzos en una secuela hecha y derecha.

Algo que es muy importante mencionar es que en realidad, Grinding Gear Games no tiene planes de abandonar a quienes quieran seguir disfrutando del primer Path of Exile, esto por dos razones principales. La primera es que de acuerdo con su director, Jonathan Rogers, el juego que los lanzó a la fama seguirá recibiendo soporte y nuevo contenido de manera regular. La segunda tiene que ver con que básicamente todo lo que se compró en dicho título, podrá ser llevado a la secuela sin ninguna clase de problema, por lo que se espera que gran parte de la base instalada de jugadores antes referida, no tendrá ningún empacho en dar el salto a la secuela.

Esta forma de operar de Grinding Gear Games te habla de que estamos ante un estudio que opera de forma mayormente independiente. A pesar de ser parte de la enorme matriz que representa Tencent, conglomerado chino que en realidad es dueño del estudio, los de Nueva Zelanda toman sus propias decisiones sobre la manera en la que producen su contenido, cómo lo publican y por supuesto, la forma en la que lo monetizan. Sobre todo este último punto es sumamente interesante, pues como ya te lo mencionaba hace unos momentos, Path of Exile 2 y su precuela, se sienten como títulos que fácilmente se podrían vender a precio completo pero que de alguna manera, funcionan dentro del modelo de free-to-play.

Para sus hardcore fans

Hay géneros que difícilmente se quitarán la etiqueta de “hardcore”. ¿Por qué es esto? La respuesta sería que si le remueves cierto grado de complejidad a la experiencia, en realidad todo se empieza a convertir en otra cosa muy distinta a lo que por ejemplo conocemos como ARPG. Los famosos juegos de rol de acción y dungeon crawlers llevan ya una enorme cantidad de años dentro de los favoritos de quienes suelen usar sus PCs como estaciones de juego. Nombres como el de Diablo han quedado grabados con letras de oro en la historia del medio. A pesar de su importancia, con el pasar de los años han perdido algo de relevancia, pero siempre con un nicho de jugadores que está más que feliz de seguirlos consumiendo. Sabiendo esto, la gente de Grinding Gear Games decidió comenzar con la aventura de Path of Exile que está por recibir a su secuela.

La sesión que tuvimos con Path of Exile 2 fue verdaderamente extensa, pues superó las cuatro horas de duración, lo cual no suele pasar en este tipo de eventos de previo. Antes de pasar a contarte mucho más de mi experiencia con el juego, te puedo decir que hubo quien estuvo pegado a la pantalla y sin moverse durante todo el tiempo, incluso después de la cena, aprovechando algunos minutos para seguir jugando. Por supuesto, esto te habla muy bien de lo que se nos presentó, pues en efecto, el nuevo juego de Grinding Gear Games genera esa especie de adicción sobre quien le pone las manos encima, esto gracias a que en realidad, es un producto total y completamente pensado para consumidores hardcore del género, esto con las consecuencias de que atraer a nuevos, será todo un reto.

Luego de la presentación de casi dos horas que se nos dio antes de poder jugar y en la cual, acabamos saturados de información sumamente específica de los sistemas de Path of Exile 2, quedé con la enorme duda de cómo es que Grinding Gear Games pensaba atraer a novatos a su título. Después de haber acabado la sesión y de haber digerido todo, llegué a la conclusión de que en realidad, el estudio tiene poco interés de lograr lo anterior. Sus esfuerzos y todo lo que están poniendo en este juego, está pensado para tener contenta a su fiel comunidad. Nada qué criticar ahí. De hecho, creo que están en lo correcto en no arriesgar nada de lo que ya tienen seguro, con tal de atraer a un par de miles de nuevos jugadores. Pero lo que te puedo decir es que en efecto, si eres nuevo, te toparás con un hueso bastante duro de roer.

Pero bueno, a todo esto ¿cómo fue mi experiencia? A pesar de haber jugado intensamente Diablo II en su tiempo y mucho de Diablo III, siempre he visto a los llamados ARPG con respeto por la cantidad de tiempo que te requieren, pero que siempre que los juego, suelo pasar un gran momento. Path of Exile 2 no fue la excepción. Es un juego que además de verse increíblemente bien en la parte gráfica, al nivel de Diablo IV diría yo, está brutalmente bien diseñado en cada una de sus partes, haciendo que el combate con sus distintas clases se sienta divertido, profundo y con potencial de evolucionar a pesar de la inherente repetición de la que suelen ser víctimas estos juegos. Lo que te quiero decir es que si eres fan del género o sientes curiosidad por él, acá seguramente vas a encontrar algo de muchísimo valor.

La historia de Path of Exile 2 ocurre 20 años después de lo que sucedió al final de la primera entrega, y justamente retoma todo lo que está ocurriendo con el mundo de Wraeclast y cómo es que éste está siendo consumido por lo que parece ser una especie de magia obscura que pocos tienen el poder de controlar. Tras escapar de forma milagrosa de la horca, comienza nuestra aventura para descubrir qué es lo que en realidad está pasando y claro, cuál es el papel que nosotros jugaremos dentro de todo. Al menos por lo que vi, sí es muy importante que hayas jugado el primer Path of Exile para que puedas entender este nuevo, pues como seguro te lo estás imaginando, estamos ante un muy nutrido y complejo lore.

12 clases estarán listas para nuestra elección en Path of Exile 2. Durante nuestra sesión, pudimos probar dos principalmente: El monje y el Ranger. Los dos sumamente divertidos de utilizar y por lo que vi, las otras también lucen geniales. Por un lado el monje está centrado en ataques melee con su bastón de corta distancia, pero también con un montón de poderes mágicos elementales que sirven principalmente para controlar grandes hordas de enemigos. Por su parte, el ranger es un especialistas en armas de larga distancia como la ballesta, lo que le funciona para hacer daño sin ponerse en peligro, pero que lo complica cuando es rodeado por un grupo de monstruos mucho mayor.

Hablando de monstruos, te cuento que Path of Exile 2 tendrá cerca de 800 tipos distintos, entre los cuales habrá más de 100 jefes. Tan solo para early access de diciembre, se espera que tengamos a 50 de ellos para poder combatir. Regresando a lo de las clases, el brutalmente enorme árbol de habilidades pasivas que tanto revuelo generó del primer Path of Exile está de regreso, ahora con más de 1,500 nodos para desbloquear. Con este punto en específico no sé si estoy del todo de acuerdo, pues además de agregar complejidad innecesaria a una experiencia de por sí complicada, hace que muchas veces tengas que invertir tus puntos de habilidad en cosas como “hacer 3% más de daño de hielo”. O sea, muchas veces son cosas que hacen poca o nada de diferencia al momento del combate.

Por cierto, jugarlo con control convencional funciona a la perfección. Además de que los comandos de nuestro personaje se sienten naturales y bien pensados, toda la interfaz también fue adaptada para controlarse con un mando de consola, esto claro, si es que tienes planeado entrarle a la versión de PS5 o Xbox Series X|S.

La composición general de Path of Exile 2 se mantiene por un camino muy conocido. El juego estará dividido en seis actos, tres que podremos jugar en el early access y que tendrán una duración de 25 horas; es decir, cuando el juego esté completo, estaremos hablando de una campaña de alrededor de 50 horas, mismas que por supuesto, se podrán extender hasta los cientos con los planes que se tienen del endgame. Durante la sesión que tuvimos solo pudimos ver parte del primer acto, pero se nos adelantó que el endgame contará con retos tipo rougelite verdaderamente interesantes que claro, están pensados para los jugadores más clavados.

Mi tiempo con Path of Exile 2 ha sido verdaderamente disfrutable, pero también muy abrumador. Sobre todo disfruté la opción de multijugador local, la cual te permite jugar toda la experiencia con alguien más a tu lado, incluso con su propio personaje y progreso. A pesar de lo anterior, también es muy fácil detectar la fuerte repetición que tiene el juego y el básicamente nulo diseño de niveles. Estos elementos son propios del género, pero la verdad es que el ritmo propio de la experiencia sí se empieza a mermar luego de unas horas. La monotonía solo se llega a romper cuando enfrentas a un jefe, mismos que por cierto, sí representan un reto considerable. Importante mencionar que muchas de estas cosas cambiarán con actualizaciones una vez que la primera versión del juego esté allá afuera.

Solo queda la cuestión…

Sobre la monetización te puedo confirmar que los seis actos, así como todo el contenido endgame de Path of Exile 2, será completamente gratuito para cualquiera que lo quiera consumir. Sí, de no creer que todo este contenido que bien se podría vender como un juego de $70 dólares, se esté regalando. El propio director del juego nos aseguró que lo único que se cobrará, tiene que ver con elementos estéticos justo como pasaba en la pasada entrega, esto por medio de paquetes de temporada de que te dan acceso a un montón de ellos, y también por medio del modelo de vitrina en el que tú puedes elegir qué comprar. No, tampoco se echará mano de las polémicas loot boxes.

Los juegos como servicio viven momentos complicados. Path of Exile 2 es una producción mayor que indudablemente costó varias decenas de millones de dólares. Ahora queda la cuestión de que todo ese dinero invertido regrese a Tencent. Grinding Gear Games está poniendo sobre la mesa un buen juego, de eso creo que nadie tiene duda, lo interesante va a ser que pueda mantener a su base ya instalada de jugadores, y cómo es que algo tan complejo, pueda ser atractivo para un nuevo mercado, pues indudablemente, del lado comercial, el gran objetivo es que el número de consumidores que tienen, crezca de manera sustancial con el próximo lanzamiento.

El early access de Path of Exile 2 está programado para salir el próximo 6 de diciembre de 2024, mientras que el juego completo se espera pueda estar listo en algún punto de 2025 en PC, PS5 y Xbox Series X|S.