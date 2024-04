Hands On – Shin Megami Tensei V: Vengeance

La fuerza de Mega Ten

El sello de Atlus lleva ya muchos años siendo sinónimo de altísima calidad, no obstante, su conquista de occidente ha tardado mucho más de lo que cualquier podría pensar. Dicha situación ha venido cambiando marcadamente en los últimos años gracias a éxitos del tamaño de Persona 5 o más recientemente de Persona 3 Reload, los cuales, han desembocado en que el mercado de esta parte del mundo, finalmente volteé a ver a la serie estrella de la marca de la que en realidad, se desprende toda su importante escuela de diseño de RPGs. Hace ya casi tres años, quedábamos encantados con Shin Megami Tensei V, juego que llegaba al Nintendo Switch en exclusiva y que a pesar de su sensacional propuesta, cosas como evidentes deficiencias técnicas, lo frenaron de ser algo mucho más importante. Ahora en pleno 2024 y como se predijo desde un inicio, los también padres de Radiant Historia están listos para lanzar una revisión de su más reciente Mega Ten, uno que viene con varias novedades dignas de ser destacadas.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar en el evento previo de Shin Megami Tensei V: Vengeance en la ciudad de Nueva York, en donde junto con varios miembros de la prensa internacional, pasamos varias horas con esta nueva versión del aclamado JRPG. Por supuesto, la sesión nos ayudó mucho a comprender con qué tipo de producto nos vamos a enfrentar una vez que se esté lanzando en junio, pues desde que fue anunciado se levantaron bastantes dudas sobre si estábamos antes el mismo juego con algunos retoques, o si más bien era una experiencia distinta y más cercana a lo que se hizo con Shin Megami Tensei IV: Apocalypse en la era del 3DS. En este contenido especial te contamos de forma detallada cómo fue nuestra experiencia y qué es lo que puedes esperar seas o no veterano de la serie. Por cierto, tuvimos la oportunidad de probar la versión de PS5 para también hablarte del tema técnico.

¿Qué es Vengeance?

La comunicación dentro del medio se ha vuelto mucho más directa entre publishers y su consumidor final, sin embargo, esto no quiere decir que sea más efectiva de esa forma, menos cuando hablamos de una industria altamente diversa que ofrece todo tipo de productos y que conceptos como “remake” o “remastered”, que siguen sin una definición formal. No sé bien cuál era la intención de Atlus al momento de revelar Shin Megami Tensei V: Vengeance, pues más que dejar claro qué es lo que estaba presentando, sembró dudas y una idea general errónea sobre todo entre sus fans más recientes que no han estado cercanos a cómo es que se tratan los juegos principales de esta serie. Si estás en esa situación, no tienes nada de qué preocuparte, pues acá mismo te vamos explicar exactamente qué tipo de producto es y si es que es para ti o no.

La mejor manera de definir a Shin Megami Tensei V: Vengeance es diciendo que por un lado se trata de una revisión del juego original en la que incluso se añaden cosas como nuevas como composiciones y demonios, y al mismo tiempo, es una especie de historia completamente nueva dentro del mismo universo. Lo que te quiero decir es que podrás jugar la aventura normal que vimos en 2021 conocida como The Canon of Creation, o si así lo prefieres, irte por el camino de The Canon of Vengeance, el cual, es una campaña totalmente nueva dentro de este mismo universo, pero con personajes y hechos diferentes a lo que ya habíamos podido jugar. Sí, es una especie de línea alternativa de tiempo en donde las cosas suceden de manera distinta. Es como si en 3DS hubieran puesto dentro de un mismo paquete tanto Shin Megami Tensei IV, como Shin Megami Tensei IV: Apocalypse.

¿Cómo funciona todo esto? Verás, al inicio de la aventura sucederá un evento en el que deberemos de elegir entre los dos caminos. Si tomamos la mano de Yoko Hiromine, nuevo personaje de esta historia, iniciaremos con el Canon of Vengeance del que te hablaba y por consiguiente, con todo lo nuevo. De lo contrario, tomarás la campaña ya conocida. Ahora, ¿es necesario haber jugado todo Shin Megami Tensei V para entrar a lo de Vengeance? De acuerdo con la representante de Atlus la respuesta es no, es decir, son cuentos independientes, no obstante y según lo poco que vimos de historia, me queda el sentimiento de que lo nuevo sí está pensado para quienes jugaron el RRG hace ya tres años.

Hablando de historia, te cuento que pudimos ver varias cinemáticas de lo que es el inicio del Canon of Vengeance y claro, conocer a Yoko Hiromine, quien básicamente hace las veces de una segunda protagonista. Su pasado tiene que ver con un papel divino que claro, cambiaría por completo la forma en la que se mueve el propio canon de Mega Ten V. De lado de lo sobrenatural tenemos a los Qadištu, una nueva corte de demonios que conspira contra su propia especie y que claro, pondrá de cabeza a quienes luchan por mantener el orden.

Algo que llamó enormemente mi atención es que de acuerdo con lo que pudimos probar, en este nuevo camino de Vengeance, se hace especial énfasis en los personajes y en su propio desarrollo. Siento que en el Shin Megami Tensei V original, la narrativa rápidamente tomaba el camino de la mitología y los hechos a gran escala, dejando un poco de lado a nuestro protagonista y a quienes lo rodeaban.

Pasando al tema del gameplay como tal, te cuento que en Shin Megami Tensei V: Vengeance las cosas se mantienen básicamente iguales. Es decir, estamos ante un JPRG por turnos bastante retador que nos pone en áreas explorables llenas de peligros que debemos superar. Una de las principales novedades es que ahora, puedes unir a tu equipo a ciertos personajes humanos como la propia Yoko, cosa que recordemos, en el juego principal no se podía. De lo que pude probar, sentí marcadamente vulnerable a esta nueva personaje como parte de mi equipo, siendo ofuscada casi en cada combate. Es importante mencionar lo crucial que es la configuración de cada elemento de nuestra party en algo como Mega Ten V, por lo que muy probablemente, su bajo desempeño tuvo que ver con yo estarla usando sin saber bien de sus fortalezas y debilidades.

Otro elemento que es muy importante resaltar es que el core gameplay del título se mantiene intacto. No podría decir de alguna mecánica o idea concreta que haya visto en este previo que difiera con lo que fue Shin Megami Tensei V hace tres años. No sé bien si es una oportunidad desperdiciada por parte de Atlus, o en realidad todo es intencional. Me refiero a que el estudio nunca tuvo la intención de cambiar cómo se juega su RPG, sino de más bien ampliar su propio contenido. Todo lo anterior no quiere decir que no haya importantes agregados como por ejemplo, toda una nueva área que representa a Shinjuku, importante distrito de Tokio. Su composición igualmente es muy similar a lo ya visto, pero creo que sentí que sus enemigos eran especialmente peligrosos.

Sí, te podría decir que en general, lo nuevo que trae Shin Megami Tensei V: Vengeance se siente como pensado para jugadores un poco más avanzados o al menos familiarizados con todo este universo. De primera instancia, creo que no recomendaría entrar al Canon of Vengeance sin antes haber experimentado la campaña original. De igual forma, me gustaría ser muy claro en que no estamos ante una expansión o DLC. No, toda esta nueva aventura representa a lo que podríamos considerar un Shin Megami Tensei V totalmente nuevo, el cual, nos ofrecerá otras varias decenas de horas de juego. Llamarlo secuela definiría un poco de su forma e intenciones, pero en realidad es una línea alternativa de tiempo, no una continuación.

Es complicado definir de forma certera cuál será el resultado final de un juego tan grande con tan solo haberlo jugado por unas cuantas horas. No obstante, te puedo decir que fue sensacional regresar a Shin Megami Tensei V y que cosas como su nueva historia y personajes, me dejaron bastante intrigado. Me habría encantado algo de propuesta totalmente nueva a nivel de gameplay, pero aceptemos que en realidad estamos ante un RPG por turnos al que hay poco qué agregarle o cambiarle. Por su parte, la idea de ahora ir a Shinjuku me parece acertada y que estoy seguro, aportará muchísimo al amplio lore de esta serie.

En PS5

Todos sabemos perfectamente que el Nintendo Switch es capaz de asombrar con juegos que lucen increíbles y que corren súper bien, pero también en otras ocasiones, dejarnos claro cuáles son sus limitaciones e incluso edad. Como ya te lo contaba, cuando en 2021 se lanzaba Shin Megami Tensei V en exclusiva para la consola híbrida, vinieron fuertes críticas sobre su desempeño y resolución, mismas que a pesar de ser ciertas, creo que también fueron exageradas. Lo que te quiero decir con esto es que el juego siempre ha sido perfectamente jugable y muy disfrutable a pesar de sus carencias técnicas. Como sea, lo anterior podrá ser puesto de lado, pues Shin Megami Tensei V: Vengeance estará llegando al resto de las plataformas incluida la PC.

Para esta prueba anticipada se nos permitió ver en acción la versión de PS5. A pesar de que no se confirmaron datos duros, te puedo asegurar que estaba corriendo a 60 cuadros por segundo y a una resolución muy cercana o igual a 4K. Además, cosas como el modelado de personajes, calidad de texturas y demás elementos que vemos en pantalla, claramente recibieron un tratamiento para dar como resultado una bella imagen que salta de muy buena forma. Sí, es un tanto extraño ver Shin Megami Tensei V de forma tan nítida y con un rendimiento tan limpio y estable. Lo único que me faltó y que me habría encantado tener de esta versión, es que se echara mano de las capacidades del DualSense, cosa que no detecté.

La música y el audio es otro elemento importante de toda esta experiencia. Shin Megami Tensei V: Vengeance ocupa el 3D Audio del PS5, además de presentarnos nuevas composiciones y melodías para su nuevo contenido que la verdad, funcionan de maravilla, pues por un lado hacen que el juego se vuelva aún más atmosférico de lo que ya era, y por el otro se le da una tonada un tanto más humana y hasta nostálgica por momentos. No sé bien si quien está detrás de este trabajo decidió revisitar viejos Shin Megami Tensei, pues me parece haber detectado algo de ese sentimiento tan particular que la serie tenía en sus orígenes.

Apuesta segura

Shin Megami Tensei V: Vengeance es una apuesta segura por parte de Atlus. Se entiende perfectamente que el core gameplay del juego de hace tres años ya era casi perfecto, pero que con ciertas adiciones aquí y allá que no cambiaran su forma, se le podría refrescar. Contar una historia completamente nueva bajo la misma premisa es algo que la serie ya ha hecho en el pasado y que le ha funcionado de buena forma y que en esta ocasión, intentará repetir. La simple idea de regresar con el Nahobino y compañía ya es emocionante por sí sola, asunto que se acentúa enormemente con todo este nuevo arco narrativo que incluso nos llevará a una zona antes no explorada.

Es complicado esconder la emoción por probar algo nuevo de Atlus en la región de los RPG, género por el que siempre se han destacado, por lo que te diría que sin importar tu pasado con su serie estrella, deberías de tener muy presente a Shin Megami Tensei V: Vengeance una vez que se lance este 14 de junio en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y por supuesto, Nintendo Switch. En esta ocasión ya no hay ningún tipo de excusa.