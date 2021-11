Review – Shin Megami Tensei V

Dentro del gran océano de series que pueden ser consideradas de culto, el nombre de Shin Megami Tensei es una de las propiedades japonesas más interesantes que actualmente podemos encontrar. Si bien es cierto que la franquicia de Persona, la cual comenzó como un spin-off de este trabajo, actualmente es más popular, especialmente en occidente, la obra de Atlus que originalmente fue una adaptación de una novela, nos ofrece una experiencia como ninguna otra hoy en día. Sus temas religiosos, la exploración de la condición humana en situaciones extremas, la colección de demonios y su estilo visual blasfemo, son apartados que han logrado cautivar la atención de miles de personas en todo el mundo. Con una nueva entrega ya entre nosotros, Shin Megami Tensei por fin está al alcance de un gran público, y tiene el potencial de alcanzar el reconocimiento que siempre se ha merecido.

Anunciado durante la presentación del Nintendo Switch hace ya cuatro años, Atlus y SEGA nos prometieron una entrega HD de esta serie. Mientras que esperábamos por más información relacionada con este título, el mundo se enamoró de Persona 5 y esto creó altas expectativas para la exclusiva de la consola híbrida. Después de aguardar por un largo teimpo, Shin Megami Tensei V por fin ha llegado. Este trabajo no solo tiene la tarea de evolucionar a la serie principal, sino que al estar disponible en una plataforma en donde casi todo es un éxito, los desarrolladores tienen que ofrecer una experiencia balanceada para los nuevos jugadores que se adentrarán a este mundo demoníaco por primera vez, así como para los expertos que ya han matado a Dios en múltiples ocasiones.

Con un par de controversias a su alrededor, y una base de fans dividida, esta entrega tiene una tarea titánica que debe cumplir. ¿Es Shin Megami Tensei V el punto de inicio perfecto para alguien nuevo a la serie? ¿Acaso este título logra estar a la altura de sus dos previas aventuras? ¿Cómo se ve el mundo demoníaco en HD? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

God is dead

La serie de Shin Megami Tensei siempre se ha caracterizado por presentarnos temas sociales, culturales y morales bastante pesados. Al llevarnos a diversos mundos al punto de la destrucción, los desarrolladores son capaces de explorar cuestiones enfocadas en la naturaleza humana. La tercera entrega nos presentó un lienzo en blanco para crear un nuevo inicio, y el cuarto juego nos llevó a un Tokio dividido entre diferentes clases. De esta forma, Shin Megami Tensei V tiene la difícil tarea de presentarnos un escenario original, pero que logre estar a la par, o superar, lo previamente visto.

Al igual que otros juegos en la franquicia, Shin Megami Tensei V nos pone en los pies de un joven japonés, quien no tiene una personalidad, esto para que el jugador logre expresarse sin algún tipo de restricción narrativa. Después de un día común y corriente en la preparatoria, el protagonista es transportado a una versión destruida de Tokio, en donde una batalla entre demonios y ángeles se ha librado por décadas. Es aquí en donde el personaje principal encuentra al Proto-fiend, un ser que se fusiona con nosotros para crear al Nahubino, una criatura que su mera existencia representa una blasfemia. A partir de este momento, es nuestra tarea averiguar qué está ocurriendo y descubrir cuál es el papel que jugamos en este conflicto celestial.

El juego hace un buen trabajo para presentar varios misterios durante sus primeras horas, para así mantener al jugador enganchado. Cuestiones relacionados con la verdadera naturaleza del Nahobino, la forma en que este mundo funciona y las facciones que se pueden apoyar, son algunos de las discusiones que estarán presentes a lo largo de las más de 40 horas que dura esta entrega. Poco a poco se van aclarando estas preguntas y, si bien algunos conceptos pueden ser difíciles de entender durante la primera partida, el objetivo principal siempre es claro.

Lamentablemente, la manera en que el juego proporciona esta información no siempre es la más óptima. Shin Megami Tensei V está estructurado en cuatro secciones. Cada una de estas cuenta con grandes momentos de información durante su principio y final, solo para eventualmente dar paso a extensos periodos de tiempo sin algún tipo de progreso significativo. Cuando la historia decide avanzar, lo hace de una gran modo. La exposición es entregada de forma natural, expandiendo la naturaleza de este mundo, y los misterios se van resolviendo conforme se introducen más preguntas. Sin embargo, cada vez que el juego decide acabar con estas porciones enfocadas en la narrativa, el ritmo se detiene bruscamente por hasta 10 horas en el peor de los casos. Esto ocasiona que algunos momentos pierdan su efectividad o no tengan el peso que merecen. Afortunadamente, esto deja de ser un problema conforme nos acercamos al final.

A diferencia de otros JRPG, en donde siempre estarás acompañado de una larga selección de compañeros, la serie de Atlus usualmente es una aventura más solitaria. En esta ocasión, la nueva entrega logra encontrar un punto medio entre lo desolado que se siente SMT III, y el extenso repertorio de personajes en SMT IV. Cada uno de los humanos y demonios que tienen un peso en la historia funcionan como una representación de los diversos temas de esta entrega y cada uno cuenta con una personalidad lo suficientemente interesante para que tus emociones se logren alinear con al menos una facción. Lamentablemente, estos carecen de alguna característica que los haga algo más que solo vehículos para la historia, y rara vez cuentan algún tipo de desarrollo personal que vaya más allá de lo necesario para la batalla divina. Esta propiedad nunca se ha interesado por los conflictos personales que puede sufrir un humano, como la interacción social, la depresión o el legado. En su lugar, Shin Megami Tensei está más preocupada en cuestiones metafóricas y nos muestra qué tan insignificante somos en el gran esquema universal.

Si bien Shin Megami Tensei V le da un mayor peso a tus compañeros humanos, y a la raza en general, estos usualmente son usados como medios para un fin, o una recompensa, nunca como el centro de atención. Uno de los puntos más llamativos en este apartado, y uno que quizás sea decepcionante para los veteranos, es que en esta ocasión las diferentes alianzas que puedes formar son bastante claras, y el final ya no depende tanto de la acumulación de las acciones tomadas a lo largo del juego, sino en una decisión final bastante marcada.

Cada grupo tiene el suficiente tiempo en el escenario principal, y le presentan al jugador una lista fácil de entender de sus objetivos. Sin embargo, esto hace que la ambigüedad que tanto marcaba a las facciones en la tercera y cuarta entrega, ya no sean un problema al momento de tomar la decisión final. En esta ocasión, tu determinación dependerá más sobre cuál crees que sea el camino correcto, y no tanto en elegir el menor de los males.

Sin duda alguna, Shin Megami Tensei V logra ofrecer un buen balance entre las convenciones de la serie, es decir, un conflicto moral en donde el jugador tiene el poder de reestructurar todo el mundo, y una serie de ideas originales que exploran el vacío de poder que deja la ausencia de Dios en una sociedad de seres místicos. Lamentablemente, el ritmo de la historia cuenta con largos periodos de tiempo en donde no mucho sucede, aunque cuando la narrativa avanza lo hace de gran forma. De igual forma, la simplificación en el sistema de alianzas hace que los temas y la decisión del jugador sean más fáciles de entender, pero esto sacrifica algo del área gris del pasado.

Ángel caído

Los mundos que Atlus siempre nos ha entregado en esta serie son melancólicos, en donde la desolación es el protagonista de un Tokio destruido por demonios. Este sigue siendo el caso con la nueva entrega, pero ahora está en hermoso HD. Inmediatamente, Shin Megami Tensei V logra capturar al jugador. Los primeros momentos, aquellos en donde todo se desarrolla en una escuela de preparatoria, están marcados por colores azules, grises y verdes, demostrando que este versión de Japón está con vida, pero con un tono inquietante e inusual en el aire. Una vez que llegamos al mundo de los demonios, los rojos, amarillos y negros toman el escenario principal para dejar en claro la hostilidad a la que nos enfrentaremos.

En esta ocasión, Atlus ha usado el Unreal Engine 4 para crear este mundo. Esto hace posible que extensas zonas de exploración con cientos de detalles sean una realidad. Algunos elementos, como lo brillante que llega a ser la arena en la primera zona, y todos los efectos en los ataques especiales, llaman la atención por lo extravagantes que son. Junto a esto, el motor hace que todos los demonios nuevos creados por Masayuki Doi, y los clásicos de la mano de Kazuma Kaneko, se vean y se muevan como nunca antes. Todos los personajes tienen múltiples animaciones que logran demostrar su personalidad y sus habilidades únicas dejan en claro la impresionante e imponentes que son estas criaturas.

No solo las interpretaciones de las criaturas mitológicas de diversas religiones son un deleite visual, sino que el Nahubino cuenta con un diseño único. Tal vez no sea tan icónico como el Demi-fiend, pero el cabello largo, el traje futurista y una complexión andrógina, hacen de este personaje uno de los trabajos más llamativos en toda la serie. De igual forma, apreciar a estos demonios en todo su esplendor en 3D es algo que todo fan apreciará, y seguramente hará que al menos una persona se interese en la creación original de alguna de estas figuras.

Si bien el Unreal Engine permite que este reino infernal logre sorprender a más de uno, esto también trae consigo sus propios inconvenientes. El peor caso en esta ocasión es la constante carga de texturas. Básicamente, cada cinemática y nueva pantalla comenzará con este problema, algo que en ningún momento se soluciona, y esto llega a ser molesto. De igual forma, y al igual que muchos otros títulos del último año en Switch, se ve que Shin Megami Tensei V le está pidiendo mucho al hardware, lo cual resulta en múltiples momentos en donde el frame rate cae sustancialmente y en zonas en donde el pop up es común. Si bien estos son dificultades que afectan principalmente a las áreas abiertas, las batallas están libres de estos tropiezos.

Atlus nos ha entregado un juego que, pese a sus claros problemas técnicos, brilla por su personalidad, dirección artística y ambientación. En todo momento puedes sentir la desesperación que este mundo en ruinas representa, en donde en cada esquina hay una criatura infernal esperando a un indefenso Nahubino.

Posesión sonora

Mientras que el estilo visual de Shin Megami Tensei V nos presenta un mundo destruido que bien podría ser una representación de todos los pasajes apocalípticos en la biblia, el soundtrack de este título se encarga de hacernos sentir que estamos en esos lugares. Toshiki Konishi está de regreso en el papel de compositor, y su trabajo en esta ocasión cuenta con su característico sello de rock, mezclado con electrónica, y una serie de composiciones que serían perfectas para sonar en un templo momentos antes de la destrucción de la humanidad.

Cada una de las canciones usadas para las diferentes zonas que podemos visitar usualmente son más calmadas y funcionan como acompañantes para recorrer estos espacios destruidos, en donde la música parece ser el único habitante con alma. Una vez que se entra en un combate, el juego decide entregarnos las clásicas composiciones de rock, combinado con una serie de elementos electrónicos. Uno de mis detalles favoritos, es que la música no entra en acción inmediatamente. Al iniciar una pelea todo es tranquilo, pero en el momento en el que los golpes comienzan a volar, es en donde el trabajo de Konishi entra en acción.

Sin embargo, son las composiciones creadas para las batallas contra los jefes las que se merecen una ronda de aplausos adicional. Cada una cuenta con un estilo único, y usan de diferentes formas al gong, el cual puede considerase un leitmotiv. Algunas de estas suenan sacadas de un disco de Pantera o Anthrax, mientras hay un par que bien podrían funcionar como las piezas principales de una rave. Nunca sabes qué esperar, y es agradable ver que el juego siempre se mantiene fresco en este apartado sin importar cuántas horas llevas en Shin Megami Tensei V.

Junto a esto, el juego nos ofrece un fantástico doblaje al inglés. Al tratarse de un título japonés, seguramente muchos prefieren disfrutar de las actuaciones de voz originales. Sin embargo, la alternativa también es válida. Más que sentirse como un anime, con una serie de entonaciones clichés y expresiones dramatizadas al punto de ser ridículas, el trabajo presente en Shin Megami Tensei V llega a momentos sentirse completamente auténtico, y no como una interpretación de otro idioma. Sin embargo, la mala sincronización entre las voces y las cinemáticas arruinan cualquier tipo de inmersión que alguien pueda tener, lo cual es muy lamentable.

Atlus siempre nos ha entregado trabajos de calidad en este apartado, y Shin Megami Tensei V no es la excepción. Aunque los actores de voz elegidos para esta entrega son completamente nuevos para la serie de Megaten, lo cual hace que este apartado no esté a la par con lo visto en Persona 5, cada uno de los encargados de los roles principales claramente tiene un gran potencial dentro de la compañía. Junto a esto, las obras de Toshiki Konishi una vez más son de primer nivel, y no puedo esperar a que este soundtrack esté disponible en vinilo.

Valle de sombra de muerte

Shin Megami Tensei V seguramente será el primer juego en la serie para muchos. Esto es algo de lo que Atlus es consciente, por lo que en esta ocasión decidieron ofrecer una experiencia más amigable para todo el mundo, pero sin dejar de ser tan retadora como siempre lo ha sido. La palabra clave en esta ocasión es accesibilidad. Si bien la fórmula básica de la franquicia sigue intacta, se han implementado una lista de mejoras enfocadas a hacer que varias mecánicas no sean tan tediosas, y cada cambio cuenta con una simple y eficaz explicación para que cualquiera pueda comprender cómo es que esta versión demoníaca de Pokémon funciona.

El cambio más sustancial son los mapas. Lejos han quedado los días en donde podías recorrer con libertad un Tokio en ruinas, mientras explorabas diferentes calabozos llenos de complicados retos y un diseño infernal. En su lugar, Shin Megami Tensei V nos presenta con cuatro áreas principales, cada una de un tamaño gigantesco, en donde hay una gran cantidad de misiones secundarias, objetos por recolectar, y batallas por librar.

El diseño de estos lugares sigue siendo tan complejo y confuso como en los mejores calabozos de previos juegos. Aquí encontramos edificios destruidos que sirven como escaleras para zonas altas, barrancos que descienden a cavernas secretas, estaciones de tren que dan paso a zonas llenas de enemigos, y espacios gigantescos en donde es posible ver a la distancia una criatura imponente. Para hacer que la exploración sea entretenida, el Nahubino es capaz de correr, saltar y escalar estructuras específicas, con lo cual es sencillo atravesar estos sitios. Si bien siempre hay un camino principal que necesitas seguir para avanzar con la historia, el diseño de estos lugares es tan abierta que fácilmente te puedes perder con todos los espacios, locaciones y escombros que bloquean el paso.

Perderse es parte de la diversión. Si bien esto no llega a niveles de un mundo abierto como tal, cada uno de los mapas es lo suficientemente complejo, para que pases horas y horas recorriendo estos lugares. Afortunadamente, para hacer esto más ameno, hay bastantes actividades por realizar. Una de las tareas principales es la recolección de 200 Miman, pequeños demonios que te otorgan una moneda especial para mejorar al Nahubino, y los cuales pueden estar escondidos en prácticamente cada esquina. También hay ítems ocultos que te otorgan varios beneficios, así como enfrentamientos contra súper jefes, y misiones secundarias que te piden correr de pies a cabeza todas estas áreas para encontrar algo en específico, o derrotar cierta cantidad de enemigos.

Encontrar el camino adecuado para avanzar la historia en más de una ocasión se siente como un gran acertijo. No basta con solo identificar el rumbo que hay que tomar, sino que llegar a él puede ser una cuestión de dar vueltas y vueltas hasta descubrir cómo es que cada zona funciona. No hay un solo momento aburrido, y conforme cada nueva área se vuelve más complicada, tendrás que hacer uso de todas tus habilidades para salir adelante.

Junto a esto, el juego ofrece una serie de herramientas para que atravesar estas áreas no sea tan tedioso. Además de contar con un mapa que se va completando conforme vas recorriendo cada zona, así como al derrotar estructuras conocidas como Abscess, ciertas estructuras, misiones, ítems y enemigos en específico quedan marcados. De igual forma, es posible pagar para que todos los Miman sean localizados de forma inmediata. El único problema es que el mapa se llena de tantos iconos, que uno se puede sentir abrumado por todo lo que hay que hacer. Esto se hubiera solucionado con la habilidad de seleccionar elementos específicos, pero aun así esto es una gran ayuda.

Por si fuera poco, hay una serie de estructuras conocidas como Leyline a lo largo de los escenarios, las cuales funcionan como puntos de salvación. Debido a que en esta entrega no hay pueblos o locaciones seguras, estas terminales no solo permiten guardar el progreso, sino que también recuperan vida, dan acceso a una tienda, nos permiten hacer fast travel, y proporcinan paso al World of Shadows, el sustituto de las Catedrales de las Sombras.

Al igual que en Shin Megami Tensei IV, en esta ocasión es posible ver a los enemigos en el mapa, por lo que los encuentros random son cosa del pasado. En esta entrega es incluso posible ver exactamente a qué tipo de demonio te enfrentarás, en lugar de solo una masa sin forma. La exploración es un elemento muy, pero muy importante, el cual nos pinta un nuevo futuro para la serie. Si bien la estructura de algunas zonas confundirá a más de uno, este es el primer gran paso para un camino diferente para la serie. Junto a esto, el combate y la fusión de demonios también se han expandido de gran forma para que cualquiera pueda entender la fórmula clásica.

El camino de un Dios

El sistema Turn Press fue introducido en Shin Megami Tensei III, esto como una manera de darle un aspecto único a la serie. Esta mecánica ha sido tan buena, que Atlus no la ha cambiado en casi 20 años. La nueva entrega sigue usando a este mecánica como su fundamento para el combate y, al no enfocarse tanto en este apartado, los desarrolladores tuvieron la oportunidad de introducir un par de novedades, y hacer que la fusión y el reclutamiento de demonios no sean tan tediosos. De esta forma, Shin Megami Tensei V cuenta con tres pilares importantes: su combate, los demonios y la personalización.

Este sistema de combate premia a todos los que conocen las fortalezas y debilidades de su equipo y contrincantes, pero castiga severamente a todo aquel juega sin comprender cómo es que este mundo funciona. Cada turno te da acceso a cuatro acciones, una para cada miembro de tu agrupación. Sin embargo, es posible doblar el número de actos al utilizar algún ataque que logre abusar de una debilidad o sea crítico. De esta forma, es posible realizar hasta ocho movimientos diferentes. Sin embargo, si tu golpe es esquivado o beneficia a tu contrincante, tu ronda acabará antes de tiempo. Esto no solo se aplica a ti, sino que todos los adversarios están sujetos a las mismas reglas.

Aunque las bases no han sido modificadas, el juego introduce una serie de elementos que hacen más sencillo su funcionamiento para el jugador. Detalles tan simples como presentar una guía de fortalezas y debilidades para todos los personajes, hacen que cualquiera pueda convertirse en un experto de este sistema. Junto a esto, hay una serie de herramientas que puedas usar como alternativa de tus movimientos. Una de estas son las habilidades de Magatsuhi, las cuales funcionan como un movimiento especial que puede ser activado una vez que una barra específica está lista. Pese a que a lo largo del título se introduce una larga lista de poderes, la que más estarás utilizando en la primera que recibes, ya que esta permite que todos los ataques sean críticos, extiendo así tus acciones por turno.

Shin Megami Tensei V sigue la filosofía de “si no está roto, no lo arregles”. Al enfocarse solo en hacer que el sistema Turn Press sea más fácil de entender, cualquier jugador puede entrar a un enfrentamiento y salir victorioso. Sin embargo, el Nahubino no puede ganar por sí solo, y aquí es en donde los demonios entran en juego. Mucho antes que Pokémon o Dragon Quest, la serie de Megami Tensei ya nos ofrecía la habilidad de capturar monstruos. En esta nueva entrega la habilidad de reclutar enemigos sigue siendo la misma, pero aquí también se han presentado una serie de mejoras que hacen la vida del jugador más amena.

La forma en que reclutas monstruos siempre ha sido interesante, ya que no basta solo con pedirlo amablemente. Cada demonio tiene una personalidad específica, la cual en la mayoría de las veces parece aleatoria. En la mayoria de los combates puedes empezar una conversación con un enemigo en particular. Aquí tendrás que navegar por una interacción social bastante inusual. Primero es necesario caerle bien a un contrincante, algo que puede ser tan sencillo como acércate a ellos, o lo suficientemente complicado para evitar hacer este proceso constantemente. En algunas ocasiones tienes que demostrar tu fuerza, en unas necesitas que ser grosero, en otras sumiso, y nunca hay una constante.

Si logras caerle bien a un demonio, este te pedirá que le des dinero, un ítem o parte de vida, si accedes, felicidades, esta criatura ahora es parte de tu equipo. Uno de los mayores cambios en este apartado, es que es muy raro encontrar a un demonio que escape con todo tus objetos, algo que era muy común en previas entregas. De igual forma, si en tu equipo no hay espacio, o no tienes el nivel suficiente para reclutar a un monstruo, puedes regresar con ellos cuando sea posible, y estos accederán inmediatamente, una mejora que se agradece de todo corazón.

Sin embargo, es en la fusión de demonios en donde Shin Megami Tensei V muestra su lado más amable. Como en cualquier otra entrega, las criaturas que encuentras en el mapa no son lo suficientemente fuertes para todos los retos que el juego tiene preparados. De esta forma, es una necesidad ingresar al World of Shadows para unir a dos o más criaturas con el objetivo de crear una más poderosa. En el pasado esto era muy complicado, al grado de que necesitabas de una guía para saber exactamente qué hacer. Afortunadamente, aquí no es el caso. No solo la habilidad de saber cuál será el producto final de una unión está presente, algo que ya habíamos visto en SMT IV, sino que existe un menú que nos muestra todo lo que es posible generar con solo dinero.

Esto hace que sea más sencillo crear un equipo perfecto. Sin embargo, no basta con solo usar los dos, tres o hasta cuatro demonios que necesitas para formar uno más fuerte, sino que también es preciso considerar las habilidades y estadísticas necesarias. Requieres tomar en cuenta estos dos elementos. Si bien puedes utilizar diferentes ingredientes para llegar a la misma conclusión, la calidad del producto no siempre será la misma. Aunque esto puede sonar complicado, una vez más, el juego hace que este proceso sea fácil, y siempre hay un tutorial a la mano para responder tus dudas. Por otro lado, tenemos al Nahubino, una criatura que funciona de una forma similar y diferente al mismo tiempo.

Si bien la personalización de los demonios que puedes reclutar y fusionar es bastante sencilla, y limitada hasta cierto punto, el juego se expande sustancialmente cuando hablamos del Nahubino. El personaje principal no puede obtener nuevas habilidades al subir de nivel. En su lugar, tenemos a nuestra disposición una serie de ítems especiales conocidos como esencias. Estos objetos nos dan acceso a los podereres de todos las criaturas del juego, desde aquellas que puedes encontrar en cada esquina, hasta los jefes. Aunque es imposible hacer uso de los movimientos específicos de los contrincantes, este apartado permite que cada jugador construya a su protagonista de la forma que lo desee. ¿Quieres tener un curandero? Es posible ¿Deseas enfocarte solo en ataques mágicos? Adelante ¿Tienes pensado construir un muro que tenga acceso a todo tipo de ataques? Nada te detiene. Incluso hay una serie de escénicas del Proto-fiend, las cuales dan acceso a movimientos únicos, usualmente los mejores en el juego. El título nos presenta con un lienzo en blanco, y tienes todos los colores a tu disposición.

Lo mejor de todo, es que las escénicas no son exclusivas del Nahubino, ya que cualquier demonio también puede usarlas, expandiendo así aún más su utilidad en el campo de batalla. No contentos con todo esto, Atlus también nos presenta a los milagros, una evolución de un sistema similar introducido en Shin Megami Tensei IV. Gracias a la Gloria, una moneda especial limitada, es posible adquirir una serie de habilidades pasivas y mejoras que hacen del combate algo más sencillo. Aquí es posible aumentar el rendimiento que tiene el protagonista con algún tipo de ataque, expandir la lista de demonios en el grupo, hacer que la tienda sea más barata, obtener más y mejores bonificaciones, y hacer uso de varias habilidades especiales.

Shin Megami Tensei V cuenta con una extensa personalización. Básicamente, cada elemento que desees puede ser modificado de acuerdo a tus necesidades. Incluso tus debilidades pueden cambiar cada vez que la ocasión lo amerite. Lo mejor de todo, es que el juego es claro y conciso con todas sus mecánicas. No necesitas una larga explicación para comprender cómo fusionar demonios, o cuál es el efecto de algún milagro. La accesibilidad es el mayor logro de esta entrega. Sin embargo, esto no quiere decir que la experiencia sea fácil. Todo lo contrario.

Aunque es posible cambiar entre la dificultad normal y fácil en cualquier momento, con el modo difícil solo disponible al inicio y sin la posibilidad de modificarlo una vez seleccionado, en ningún momento sientes que tienes la ventaja, incluso con todos los milagros a tu disposición. La experiencia es retadora. Si bien los combates sencillos no requieren de una estrategia, cada jefe exige que tengas un entendimiento completo del sistema Turn Press, que los mejores demonios estén en tu equipo, y que sepas exactamente qué estás haciendo. La accesibilidad surge gracias a lo sencillo que es entender cómo es que funciona Shin Megami Tensei V, y el reto se origina al intentar dominar de estos conceptos.

Shin Megami Tensei V bien puede ser el mejor juego en la serie al momento de hablar de su gameplay. Cada combate es entretenido, y la exploración cuenta con la suficiente cantidad de tareas para mantener al jugador entretenido de forma constante. Es adicción pura. Los enfrentamientos son rápidos, y la eliminación de los encuentros aleatorios hacen que tú seas el responsable de tu propio progreso. La personalización expande sustancialmente la experiencia, y siempre tendrás a la mano las herramientas necesarias para salir adelante. Aunque hay grinding en las últimas horas, este es el punto más alto de la franquicia principal en este apartado.

Scala Paradisi

En un gran año para los JRPG, en donde Bravely Default II, Tales of Arise y Voice of Cards: The Isle Dragon Roars han demostrado que este género está más vivo que nunca, Shin Megami Tensei V se siente como el cierre perfecto para este género en el 2021. Su gameplay es el mejor en la serie, y la accesibilidad de sus mecánicas y sistemas hacen que esta experiencia sea amigable para todos aquellos que desean disfrutar de esta serie por primera vez, pero sin dejar de lado la dificultad que tan caracteriza a la obra de Atlus.

El soundtrack es espectacular, y Toshiki Konishi ha demostrado que es capaz de entregarnos trabajos de calidad con un sonido único, en donde encontramos un balance entre la tétrica y melancólica historia, y la acción y caos de los enfrentamientos. Si bien las limitantes técnicas perjudican el aspecto visual, la dirección artística enfocada en los temas más místicos, nos muestra un mundo bastante especial.

Aunque los temas que se presentan en la historia son interesantes, especialmente aquellos relacionados con el papel de Dios y su relación entre los humanos, al grado de que reinterpreta la historia de Adán y Eva, su ejecución y el simplificado sistema de alianza tienen resultados negativos en la estructura principal, algo que puede alejar a más de uno.

Al final del día, Shin Megami Tensei V es un gran juego, uno de los títulos imperdibles del Nintendo Switch en 2021, y uno de los mejores representantes de su género.