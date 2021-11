Después de una enorme cantidad de rumores, Rockstar Games finalmente admitió que nuevas versiones de tres de sus juegos más queridos llegarían tan pronto como este año. La corta espera terminó y la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition está entre nosotros. En nuestro nuevo video te la mostramos en acción y te contamos si es que vale o no la pena.