Desde que el Switch 2 fue anunciado, no pudimos evitar imaginar cómo es que algunos de los juegos más exigentes de Switch, se beneficiarían del poder extra de la nueva consola. Indudablemente, lo que se hizo con The Legend of Zelda atrajo nuestra atención y ahora revisamos tanto Breath of the Wild, como Tears of the Kingdom en sus Nintendo Switch 2 Edition.