Así se ve GTA: The Trilogy en comparación con los originales

Mañana, 11 de noviembre, ya es el gran día. Después de meses de rumores y espera, en menos de 24 horas por fin estará disponible Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, paquete conformado por GTA III, Vice City y San Andreas. La colección no solo nos permite disfrutar de estos clásicos en plataformas modernas, sino que cada título cuenta con un estilo visual mejorado, algo que un nuevo tráiler deja claro.

Para celebrar el lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, y dejar en claro los cambios visuales, Rockstar ha compartido un nuevo tráiler, el cual nos ofrece una comparación entre los tres títulos originales, y sus versiones remasterizadas.

Como pudieron ver, el salto visual en estas remasterizaciones es sustancial. El estilo clásico aún se conserva, pero los gráficos han sido mejorados de forma sustancial para que funcionen de maravilla en las plataformas actuales. Ahora solo necesitamos esperar un día para tener esta colección en nuestras manos.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el 11 de noviembre. En temas relacionados, estas son las canciones que tendrá la colección.

