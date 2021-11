¡Éstas son las mejores ofertas del Buen Fin en Amazon!

Como ya es una costumbre para esta época del año, Amazon ha comenzado un periodo de descuentos, en esta ocasión en relación con el Buen Fin en México. De esta forma, del 10 al 16 de noviembre podrás encontrar una serie de ofertas para videojuegos, TVs, y varios dispositivos. Es así que a continuación te presentamos con algunos de los productos que más valen la pena.

Fire TV Stick con control remoto por voz Alexa (incluye control de TV), Dispositivo de streaming HD, edición 2021 – De $1,399 pesos a $799 pesos.

Pantalla TCL 32″ HD Smart TV LED 32A325 Android TV – De $4,699 pesos a $3,599 pesos.

Titanfall Xbox One – De $399 pesos a $149 pesos.

Overcooked! All You Can Eat – Nintendo Switch – De $999 pesos a $799 pesos.

Call of Duty Black Ops III Zombie Chronicles – Xbox One – Standard Edition – De $999 pesos a $649 pesos.

Far Cry 5 – Standard Edition – Xbox One – De $699 pesos a $499 pesos.

Batman Arkham Knight – Playstation 4 – Standard Edition- De $499 pesos a $229 pesos.

Razer Homerun Bundle – Ornata V2, DeathAdder V2, Gigantus V2 L, Kraken V3 X – US Layout Negro BundleWindows – De $3,999 pesos a $2,759 pesos.

Estación de carga doble para Xbox X|S & Xbox One – Negro – De $1,099 pesos a $389 pesos.

Kingston Fury Impact 32GB Kit (2x16GB) 2666Mhz DDR4 CL16 SODIMM Memoria Gamer Para LAPTOP Color Negro (KF426S16IBK2/32) – De $4,760 pesos a $3,812 pesos.

Estaremos actualizando la lista, así que no olvides regresar para conocer más ofertas.

Vía: Amazon