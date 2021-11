Pese a que la idea de ver a Bethesda como parte de los Xbox Game Studios ya es algo que muchos han aceptado, aún hay personas que no están seguras sobre la exclusividad de futuros títulos, como The Elder Scrolls VI. Si bien este punto no ha sido aclarado en su totalidad, una reciente declaración de Phil Spencer, jefe de Xbox, apunta a que esta nueva entrega se podrá encontrar en un solo lugar.

En una reciente plática con la edición británica de GQ, Spencer fue cuestionado sobre la exclusividad de The Elder Scrolls VI. Aunque el directivo no reveló detalles, sí mencionó que el siguiente trabajo de Bethesda será similar a Starfield, el cual ya se ha aclarado como una exclusiva. Esto fue lo que comentó:

“No se trata de castigar a ninguna otra plataforma, creo fundamentalmente que todas las plataformas pueden seguir creciendo. Pero para Xbox, quiero que podamos traer el paquete completo de lo que tenemos. Y eso será cierto cuando pienso en Elder Scrolls VI. Eso será cierto cuando reflexiono en cualquiera de nuestras franquicias”.

Junto a estas declaraciones, Todd Howard, director de este proyecto, habló sobre cuál es el objetivo que él y su equipo tienen en mente con The Elder Scrolls VI:

“Regresas y lees una reseña de los primeros Elder Scrolls. Y luego lees una de The Elder Scrolls IV: Oblivion, luego lees una e The Elder Scrolls V: Skyrim. Y dicen lo mismo: ‘Entras a estos mundos y, oh, Dios mío, se sienten tan real’. La gente cambia. Cambios tecnológicos. Sin embargo, el objetivo final sigue siendo lograr que, cuando inicies el juego, sientas que te han transportado”.

Ahora solo nos queda esperar a una confirmación aún más oficial. Sin embargo, esto tardará en llegar. Actualmente, Bethesda esté enfocado en Starfield, el cual estará disponible en noviembre de 2022 en Xbox Series X|S y PC. En temas relacionados, esta compañía por fin ha decidido hablar sobre Fallout 5. De igual forma, estos son los precios de Skyrim: Anniversary Edition.

Si bien hacer que una franquicia tan popular como lo es The Elder Scrolls sea una exclusiva que solo esté disponible en Xbox y PC, seguramente no sea del agrado de todos los jugadores, esto es algo que debe de comprenderse lo antes posible. Bethesda forma de Xbox Game Studios, y esto significa que todos sus juegos serán exclusivos.

Vía: GQ