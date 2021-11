Bethesda rompe el silencio sobre Fallout 5

Aunque ni Starfield ni The Elder Scrolls VI han llegado al mercado, Bethesda ya está pensando en sus siguientes proyectos y uno de ellos es Fallout 5. Así es, la quinta entrega en esta popular saga de RPG eventualmente también llegará a nuestras manos, pero todavía falta un muy buen rato para que esto suceda.

En una extensa entrevista con IGN, Todd Howard fue cuestionado sobre la posibilidad de Fallout 5, a lo que respondió con lo siguiente:

“Mira, Fallout es parte de nuestro ADN. Hemos trabajado con otras personas de vez en cuando, y no puedo decir realmente qué va a pasar. Sabes, ya tenemos una idea para Fallout 5, sobre lo que queremos hacer.”

Aunque ya existe un concepto, todavía está lejos de materializarse, pero si pudiera, a Howard le encantaría encontrar la manera de acelerar este proceso.

“Repito, si pudiera tener una varita mágica y hacer que Fallout 5 aparezca ahora mismo, sabes, me gustaría acelerar lo que hacemos, pero no puedo decir nada hoy ni comprometerme a nada, sobre cuándo es que pasarán las cosas.”

No sorprende a nadie que Fallout 5 esté dentro de los planes de Bethesda, pues no creemos que sea una saga que vaya a desaparecer dentro de poco, pero una que no regresará por el momento.

Nota del editor: Y es que era de esperarse que todavía faltaría un muy buen rato para conocer de qué va la siguiente entrega en la serie de Fallout. Afortunadamente, tendremos un nuevo The Elder Scrolls y Starfield para entretenernos por ese rato.

Via: IGN