Hands On – Nintendo Switch 2

Sobre inercia

Después de un más que complicado panorama en todo sentido durante la era del Wii U, el mundo entero esperaba ver cuál sería el siguiente movimiento de Nintendo que los pudiera regresar a la posición de privilegio que gozaban con el Wii, esto claro, luego de un muy arriesgado movimiento que en realidad pudo haber salido para cualquier lado. Llegó marzo de 2017 y con él, un montón de dudas sobre si todo el loco concepto del Switch conectaría o no con un público deseoso de volver a la casa de Mario. Nos encontramos poco más de ocho años después con la híbrida en un momento inmejorable que la tienen cerca de superar las 150 millones de consolas vendidas y de la marca de convertirse en la consola más vendida de todos los tiempos. Los de Kioto dieron un nuevo salto de fe y su visión terminó no solo derivando un producto brutalmente exitoso, sino en la creación de una gama completamente nueva de portátiles que han cambiado en buena medida la forma en la que jugamos y que sobre todo, han dejado nuevamente claro que perseguir poder gráfico y lo último a nivel tecnológico para nada es una receta que te pueda asegura éxito.

Hace tan solo unas cuentas horas tuvimos el enorme privilegio de estar en la llamada Nintendo Switch 2 Experience en la siempre abrumante ciudad de Nueva York, en donde junto varios miembros de la prensa de todo el mundo, pudimos ver y probar por primera vez la nueva consola de los también creadores de The Legend of Zelda. Como seguramente podrás imaginar, hay muchísimo qué decir al respecto, pues encima de todo lo que vivimos por nuestra cuenta, está la enorme cantidad de información que se nos presentó durante el más reciente Direct. De lo que estamos completamente seguros es que en un movimiento insólito para su propia historia, Nintendo tiene como principal objetivo mantener la importante inercia generada por el Switch original que claro, resultó en un monstruoso éxito. ¿Qué esperar y cómo pinta esta nueva plataforma que está por lanzarse? Te lo contamos todo en este previo especial.

¿Nuevo Hardware?

El tamaño del éxito que tuvo el Switch fue algo que claramente Nintendo no se esperaba. Tras el fracaso de Wii U, la compañía tuvo que dar un importante salto de fe hacia la experimentación con conceptos que la industria nunca había visto y que para su fortuna, terminó en una consola que está en camino a convertirse en la más vendida de todos los tiempos. Por tal motivo, la pregunta de cuál sería su siguiente paso era más relevante que nunca, pues la tradición dentro de la compañía tiene que ver con cambiar por completo la visión y nunca seguir la tendencia ya marcada ni por ellos mismos. Los padres de Pikmin no son los mismos que quienes eran hace un tiempo y en esta ocasión, precisamente buscarán darle seguimiento a lo que han venido construyendo a lo largo de los últimos ocho años.

Lo primero que salta a la vista cuando uno ve en vivo y en directo al Nintendo Switch 2 es su tamaño. A pesar de que el propio OLED Model nos permitió disfrutar de una pantalla más grande hace ya un par de años, la verdad es que ver al nuevo de la cuadra sorprende bastante. Al tacto su acabado mate se siente genial y contrario a lo que pensaba, no es tan diferente en peso ni en sentimiento general a lo que ya tenemos para bien y para mal. Sí, es un aparato sumamente estético y muy fácil de ver, pero si tenías problemas de ergonomía en el pasado, lo más seguro es que acá se presenten de nueva cuenta.

La calidad de la pantalla es algo fácil de notar. A pesar de que en esas dimensiones, la resolución no juega un papel tan importante, el salto de 720p a 1080p hace que tengamos una imagen de muy alta calidad. Para esta demostración solo pudimos apreciar Mario Kart World en modo portátil, el cual, también gracias al HDR, hizo que nuestra experiencia fuera fabulosa. Algo que seguramente también llamó tu atención es que durante el Direct, Nintendo no tocó ni una vez el tema de la vibración cuando con el primer Switch, fue tema central. En Switch 2 este apartado definitivamente fue mejorado, pero te diría que para nada llega a la sofisticación que por ejemplo, tenemos algo como en un DualSense de Sony.

Hablando de todo este asunto, los Joy-Con también fueron modificados, pues al crecer la pantalla, estos controles también aumentaron de tamaño. Contrario a lo que yo mismo me imaginaba, el sentimiento ya en la mano a comparación de los mandos de la consola original, no cambia demasiado. Su peso es muy similar y en general, los botones tienen un efecto sumamente parecido. En lo que sí notas una clara diferencia es en el stick análogo, el cual, parece que en esta ocasión presenta el famoso Hall Effect para evitar el dramático drifting. Nintendo no ha confirmado esto, pero así parece. Del lado del Pro Controller tenemos una pieza de hardware sensacional y muy premium en todo sentido que estoy seguro dejará más que contento hasta el más exigente.

¿Qué hay de toda la funcionalidad de Mouse que tienen los Joy-Con? De eso te hablaré un poco más adelante, pero se siente justo como te lo imaginas; es decir, puedes tomar cualquiera de tus viejos controles y hacer el experimento de ponerlo en posición de mouse para darte una idea bastante clara de cómo es que todo se comporta dentro de Switch 2.

El Dock fue una parte que no pudimos apreciar tan de primera mano, solo a través de una vitrina cerrada, pero te puedo decir que luce muy moderno y ligeramente más ancho de la parte de atrás gracias a que ahora cuenta con su propio ventilador y que sospecho, también podría incluir hardware adicional para aumentar la potencia de la consola que le permita ese output 4K del que es capaz, así como los altos framerates de los que Nintendo habló durante la presentación.

Muchos decíamos que en realidad, lo único que Nintendo tenía que hacer era aumentar la potencia de lo que ya tenía, y para nuestra sorpresa, eso es justamente lo que se está haciendo. Esta primera versión del Switch 2 se siente y se ve genial, por lo que te podríamos apostar a que seguramente cumplirá con tus expectativas a nivel de calidad de hardware, mismas que evidentemente aumentaron enormemente luego que conociéramos el precio oficial que tendrá. Sí, es un aparato muy costoso que tiene mucho que demostrar todavía. Esos $450 dólares seguramente dolerán cuando se confirme su precio para nuestra región.

Una visión que…

A pesar de que como ya lo comentábamos, en esta ocasión Nintendo decidió darle clara continuidad al éxito que tuvo a lo largo de los últimos ocho años, el espacio para lucir nuevas ideas ahí estaba. Durante la presentación formal de la consola, la compañía dedicó buena parte del tiempo a enseñarnos un poco de lo que para ellos es el eje central de su nuevo producto. Hablo específicamente del famoso Game Chat que se activa con el rumoreado botón C. Para serte franco sigo sin digerir del todo por qué es que se tomó la determinación de que software de convivencia digital muy parecido a otras apps que ya tenemos como parte de nuestro día a día, fuera lo que define en buena parte a Switch 2.

Durante este evento no pudimos probar como tal el Game Chat, por lo que aún hay bastantes dudas al respecto, sin embargo, se nos pasó un video especial en el que pudimos ver un poco más de lo que fue revelado para el público en general. Imagino que será un tema generacional, pero la idea de yo estar jugando tal o cual título y al mismo tiempo estar viendo cómo es que alguien más juega y a la vez, estar platicando con él o ella, no me parece atractivo de ninguna manera. Claro que la idea de compartir lo que estás jugando para que por ejemplo, alguien te ayude a pasar alguna parte suena bien, pero no sé cómo es que eso se pueda convertir en parte tan importante de una consola completamente nueva por parte de Nintendo.

Ahora, el uso de la cámara es mucho más que todo lo de Game Chat. En la demostración pudimos probar un poco de lo que tendrá Mario Party Jamboree en su versión mejorada para Switch 2, la cual, además de incluir varios mini juegos bastante increíbles con el modo mouse de los nuevos Joy-Con, tiene retos en los que solo se usa la cámara. Es bastante impresionante cómo es que ésta te recorta y hace una hit box funcional de tu cabeza para por ejemplo, con solo movimiento ir apilando Goombas sin que se te caigan. Sí, un poco a la Kinect, pero indudablemente mejor aplicado.

Por el momento me cuesta enormemente hablar mucho más de toda la idea que hay detrás de Game Chat, la cámara y sus aplicaciones. De lo que podemos estar seguros es que una de las principales intenciones de Nintendo con Switch 2 es crear comunidad y que ésta pueda interactuar de una forma sencilla y con el toque de un solo botón. Espero que al final del día sea algo que sí dé verdadero valor a la consola y no solo se quede como una anécdota que causó polémica durante su revelación.

Las verdaderas estrellas

Sí todo muy bonito con el hardware que en buena parte definirá cómo es que vamos a pasar muchas de nuestras horas jugando en los próximos años pero ¿qué hay de los juegos? El éxito de Nintendo jamás ha estado puesto sobre lo que podemos tocar con las manos, sino en el propio software. Para nuestra sorpresa, la Nintendo Switch 2 Experience estuvo plagada de opciones para probar, unas de ellas bastante obvias y sin mucho qué decir al respecto, pero otras bastante sorprendentes por sus propuestas técnicas y por lo que parece, pondrán sobre la pesa a nivel de mecánicas de gameplay y mucho más.

Indudablemente las grandes estrellas del día fueron los juegos first party de Nintendo. No me quiero extender demasiado pues en realidad, tendremos contenidos dedicados para varios de ellos, pero te puedo adelantar que Switch 2 tendrá una ventana de lanzamiento verdaderamente llamativa y seguramente muy satisfactoria con todo lo que tendremos para probar. Iniciando con Mario Kart World, tenemos al salto más importante que la franquicia ha hecho en toda su historia. Sus caóticas carreras de 24 competidores dentro en pistas que componen un mundo abierto son sinónimo de diversión, sobre todo en el modo Knock Out en el que al menos en nuestra experiencia, hubo gritos genuinos por la emoción de saber quién se quedaba con la victoria.

Metroid Prime 4: Beyond será una de las demostraciones técnicas más importantes para la consola, luciendo gráficos verdaderamente impresionantes y un rendimiento de alarido. Pudimos probar la nueva aventura de Samus a 120 cuadros por segundo y sí, se siente genial. Algo muy impresionante es que puedes cambiar de modo de control entre tradicional y el de mouse tan solo modificando la orientación de los Joy-Con. No hay necesidad de entrar a un menú ni mucho menos. Va a ser un deleite poder jugar lo nuevo de Retro Studios en este nuevo hardware luego de la gigantesca espera y de todos los problemas que tuvo este proyecto durante su desarrollo.

Una de las grandes sorpresas del Direct de la nueva consola fue la revelación de Donkey Kong Bananza, nuevo título que parece ser producto del trabajo del equipo detrás de los Mario 3D como Super Mario Odyssey. Indudablemente, éste fue el que más me gustó de todo lo que pude probar. Además de lucir y de correr más que bien, la nueva aventura del famoso chango presenta ideas como la alta interactividad de sus mundos, así como un esquema de controles totalmente diferente a lo que habíamos visto en la serie. La forma en la que Donkey se siente y cómo es que puede destruir casi todo, es algo verdaderamente impresionante, además de que su estructura y diseño es una que apuesta por el descubrimiento y en premiar a la curiosidad de los jugadores.

El apoyo third party fue crucial para el éxito del primer Switch y en esta ocasión, nos queda más que claro que también será parte clave de la vida de la consola, pues sus juegos ocuparon gran parte de la Nintendo Switch 2 Experience. De destacar lo impresionante que se ve Cyberpunk 2077, además de que cosas como Hogwarts Legacy, Split Fiction o Street Fighter 6, tendrán versiones muy competentes que te podrás llevar a cualquier lado contigo. Además, pudimos probar un poco de la consola virtual de Gamecube igualmente recién anunciada, la cual, luce una emulación bastante decente en cosas como The Legend of Zelda: The Wind Waker o Soulcalibur II.

Los juegos son lo que importa y creo que dejando de lado cosas como el Game Chat o cualquier idea que Nintendo pueda tener, son éstos los que sacarán adelante al Switch 2. Lo que te quiero decir es que siempre y cuando se mantenga la constancia y enorme calidad que vimos en las publicaciones del Switch original, ésta sucesora va a estar bien con un ciclo de vida saludable y que sobre todo, sea atractivo para los jugadores, pues pagar $80 dólares por algo como Mario Kart World es algo que indudablemente tendrá un papel muy importante y trascendental.

Por la cima

Muchos podrían pensar que Nintendo simplemente tendrá éxito por su enorme legado y por la propia inercia de lo que fue el primer Switch, pero vale la pena recordar que en el pasado también se han tenido fracasos monumentales viniendo de buenos momentos por malas decisiones a nivel de dirección. El Switch 2 para nada tiene la carrera ganada ni mucho menos. Como ya te lo comentaba en este contenido, la consola tiene mucho qué probar antes de que le podamos dar su verdadero lugar, pero según lo que probamos y lo que vimos en el último par de días, la cosa va por muy buen camino y en vías de dejar más que contentos a todos los jugadores.

La preocupación de los elevados precios es algo que simplemente no podemos ignorar. Será una píldora dura de tragar ahora que se esté lanzando a inicios del próximo mes de junio. Otro tema que le sigue dando vueltas a mi ment es la fuerte concentración que hay con el Game Chat y con toda la interacción que se espera que tengamos con otros jugadores. Creo que al final podrá ser algo que muchos de nosotros hagamos de lado y que para nada interrumpa la forma en la que vayamos a disfrutar de Switch 2.

El lanzamiento del Nintendo Switch 2 ha quedado pactado para el próximo 5 de junio. A pesar de que no tenemos confirmación oficial como tal, una de las representantes de la marca para nuestra región, nos adelantó que todo apunta a que al menos en México, la consola se esté lanzando ese mismo día.