Hands On – FBC: Firebreak

Partiendo de algo especial

Te puede o no gustar su trabajo, pero lo que se hace al interior de Remedy Entertainment es especial y sobre todo, muy influyente. Prácticamente desde los primeros pasos del estudio mucho antes de que Sam Lake se convirtiera en la celebridad que es hoy en día, con cada una de sus obras se buscaba no solo entregar algo diferente, sino con mucha propuesta e ideas que incluso, desembocaron en cosas como la serie de Max Payne que cambiaron para siempre a los shooters en tercera persona, y ni qué decir de sus aportaciones a nivel de narrativa. Hace ya un par de años, la desarrolladora finlandesa alcanzó un nuevo hito de prestigio que le representó Alan Wake II y ahora, tomando parte del universo de su también maravilloso Control de 2019, se embarcarán en territorio desconocido para ellos.

Hace unos días tuvimos la enorme oportunidad de visitar las oficinas centrales de Remedy Entertainment ubicadas en Espoo, Finlandia, un pequeño pueblo al oeste de Helsinki, esto para poder pasar todo un día con FBC: Firebreak, nuevo título con el buscarán suerte en el muy complicado mundo de los multiplayer cooperativos en primera persona. Justo como lo esperábamos, la aproximación que los también padres de Max Payne están teniendo a este tipo de juegos es completamente diferente, tomando como base el bizarro mundo de Control que nos voló la cabeza hace ya seis años. ¿Qué tanto ofrece y cómo pinta este proyecto que se va por otro camino notablemente diferente a lo que la marca nos tiene acostumbrados? Te lo contamos todo en este contenido especial que estamos seguros, te va a interesar bastante.

Trabajo sucio

Una de las principales características que siempre han tenido los juegos de Remedy, es la forma en la que cuentan historias. Presentar una narrativa original que enganche al jugador desde el primer momento ha sido de los sellos que más personalidad le ha dado a las obras del estudio finlandés y que sobre todo, en los últimos años, han sabido expandir de formas sumamente interesantes, desafiando convenciones de la propia industria. Debido al tipo de experiencia que representa algo como FBC: Firebreak, lo anterior está en riesgo y de acuerdo a lo que vimos y a lo que el propio director nos contó al respecto, será complicado que al menos en esta ocasión, se llegue a los estándares que podríamos esperar dado el historial del desarrollador.

Los hechos que se nos cuentan en FBC: Firebreak funcionan como secuela de Control. Par ser exactos, seis años han pasado desde que Jesse consiguiera sellar las puertas de las oficinas centrales del Buró Federal de Control, mejor conocidas como de the Oldest House, para contener la infestación del Hiss, sin embargo y justo como se nos había sugerido, dicha medida simplemente es temporal. En un intento por acabar de raíz con la situación y evitar que las muertes se sigan acumulando, se organiza una fuerza especial para combatir a la amenaza. Justo ahí es donde entramos nosotros como parte de los miembros del FBC que buscan desesperadamente dar por terminados los problemas que todo lo anterior representa.

En esta ocasión justamente tomaremos el control de los individuos que están encargados de parar el problema antes descrito, esto claro, con herramientas un tanto rudimentarias y sobre todo, sin todos los súper poderes con los que contaba Jesse en Control. Básicamente pasamos de ser el héroe que lo puede todo, a soldados rasos que siempre están en peligro de ser arrasados por el enemigo mientras se encargan de hacer el trabajo sucio. Por cierto, en charla con el director del juego, se nos contó que una de las principales inspiraciones para todo el concepto de este proyecto son los bomberos y los llamados first responders, es decir, los héroes sin nombre que siempre ponen el bien de los demás sobre el de ellos mismos sin esperar nada a cambio.

Una situación de la que creo, todos los fans de Remedy deben de estar muy conscientes, es que a pesar de que FBC: Firebreak buscará ampliar en más de una forma en lore y universo de Control, para nada tiene la intención de ser este elaborado relato que venga a cambiarlo todo, de hecho, de entrada te puedo confirmar que el juego no cuenta con sofisticadas cinemáticas ni nada por el estilo. Se nos prometió que habrá cierta evolución de la historia como tal, pero mi recomendación es que bajes tus expectativas sobre todo este apartado porque incluso, no parece que vaya a haber una campaña tradicional.

Igualmente está la pregunta de “¿Tengo que haber jugado Control para entender lo que está pasando en FBC: Firebreak?” La respuesta es un complicado sí y no. Por un lado y como ya te lo contábamos, la realidad es que la parte de historia y narrativa del nuevo juego de Remedy no será parte central de la experiencia, sin embargo, el contexto en el que se desarrolla todo, indudablemente requiere de algo de conocimiento previo de esta ahora serie para entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y por el otro está el tema de la propia naturaleza del juego, el cual no quiere que sepas de todo lo anterior para poder pasar un buen rato.

Todo esto me lleva a uno de mis mayores cuestionamientos luego de este primer encuentro con FBC: Firebreak ¿Para quién está dirigida la experiencia? Sabemos perfectamente que quienes gustamos del trabajo de este estudio somos quienes solemos consumir videojuegos diseñados para un solo jugador altamente cargados de historia, y no tanto lo que se está intentando hacer en esta ocasión con un título que claramente busca atender al creciente, pero impredecible mercado de jugadores que buscan convivencia online.

Haciendo experimentos

Una de las cosas que se ven cada vez menos a menudo dentro del medio, es que los grandes estudios experimenten con nuevas ideas, sobre todo a nivel de gameplay. Remedy es uno de los que suele ser la excepción a la regla, presentando experiencias que rara vez sabes con qué tipo de locuras te van a salir. Justo como muchos de nosotros lo esperábamos, FBC: Firebreak toma este camino y se mantiene fiel a la filosofía de sus creadores, incluso haciendo de lado el sensacional core gameplay de Control con todo y el riesgo que esto representa. Tras haber probado por varias horas este nuevo título, me queda claro que innovación no es igual a buenos resultados, pues a pesar de que la propuesta presentada se siente fresca en un mar de reciclaje si hablamos de juegos multiplayer online, las asperezas son fáciles de detectar.

Vayamos directamente al grano. FBC: Firebreak es un shooter en primera persona totalmente enfocado al multiplayer cooperativo para hasta tres jugadores. Es posible jugar de dos o incluso en solitario, pero de acuerdo con el propio estudio, la experiencia está diseñada para disfrutarse de tres. De manera general, te puedo decir que estamos ante un FPS de extracción PvE. Nuestro trabajo en cada una de las misiones tiene que ver con cumplir una serie de objetivos para después intentar escapar con vida. Al lograrlo, obtendremos recursos para mejorar nuestro equipo. Por cierto, el juego sí tendrá microtransacciones, pero todas ellas solo son para elementos estéticos.

Al menos de inicio, podremos elegir entre tres clases distintas que acá se conocen como Kits y que creo, es de donde FBC: Firebreak obtiene la mayor parte de su personalidad. Además de contar con un arma convencional que va desde una pistola de mano, escopeta o rifle, cada Kit tiene una herramienta que en las manos correctas, se puede convertir en nuestra principal forma de hacer daño. El Jump Kit, por ejemplo, nos da acceso a una herramienta capaz de producir descargas eléctricas, así como a ser más ágiles al momento de saltar, por ejemplo. Con el Fix Kit nos convertimos en un tanque que hace gran daño melee y puede reparar algunas cosas, mientras que con el Splash Kit podemos hacerla de bomberos al poder lanzar agua para apagar incendios.

La sinergia entre estas clases es bastante importante. Verás, en FBC: Firebreak todo el tiempo estás en una especie de estado dependiendo de con qué elementos entres en contacto. Si te pega el agua, estarás mojado, si entras en contacto con radiación estarás contaminado o si tocas fuego, comenzarás a quemarte. Los enemigos sufren de lo mismo, y la cosa se pone bastante interesante cuando por ejemplo, quien está usando el Splash Kit moja a un grupo de enemigos para que quien usa el Jump Kit lance una descarga eléctrica y acabe con todos, pues en efecto, el agua amplifica el daño eléctrico. Algo raro que notamos durante la sesión es que el Fix Kit no tenía sinergia con ninguna de las otras dos clases, su rol se limitaba a estar pegándole a todo lo que se movía, haciendo su labor no tan divertida.

El gunplay de FBC: Firebreak es una de las cosas que más preocupado me dejó luego de este primer encuentro. Disparar se siente flojo. No se percibe que las armas hagan daño real y en general, todas las que probamos se sentían genéricas. Me extraña mucho que Remedy no haya decidido partir de lo que ya se había construido con Control, juego en tercera persona en el que justamente disparar, era uno de sus grandes atributos. Lo anterior te lleva a usar mucho más las herramientas de las que te hablé, sin embargo, cosas como que el hecho de que disparar agua se sienta más bien como lanzar proyectiles y no influido como tal, me dejaron con un no tan grato sabor de boca, esto sin mencionar lo raro que es intentar electrocutar enemigos por la falta de feedback visual y sonoro, y ni qué decir de lo simplón que es solo estar golpeando con el Fix Kit.

Sí, la verdad es que el core gameplay de FBC: Firebreak me deja sumamente preocupado. Repito, no entiendo por qué no se tomó lo que ya se tenía de Control y se adaptó a un multiplayer, sobre todo tomando en cuenta lo bueno que es el propio Remedy haciendo shooters. Lo único que claramente se tomó fueron assets y elementos de todo tipo para entregar un juego que luce poco impresionante en la parte gráfica. Todo corre bastante bien incluso en la versión no tan nueva que probamos, sin embargo, en temas visuales igualmente nos quedó a deber bastante. Algo que igualmente notarás es que la cantidad de enemigos en pantalla llega a ser absurda, al punto de que en más de una ocasión no entendía qué es lo que estaba pasando.

Sobre la estructura que tendrá el juego, todo se dividirá en misiones conocidas como Jobs. En cada una de ellas visitaremos diferentes zonas de las oficinas del FBC, algunas que vimos en Control y otras totalmente nuevas. Cada misión está dividida en diferentes niveles de acceso. Una vez que superes dicha misión, se te dará acceso a su siguiente nivel y así hasta completarla, esto eligiendo entre cuatro niveles de dificultad. Entre más difícil, mejores serán las recompensas. Para esta demostración pudimos probar tres de las cinco que estarán disponibles el día de lanzamiento. Dos de ellas me parecieron muy interesantes, mientras que una sí la sentí un poco fuera de tono.

La que no nos gustó tanto llevaba por nombre Hot Fix y tenía que ver con correr de un lugar a otro a reparar una serie de ventiladores, esto claro, mientras hordas de enemigos intentaban acabar con nosotros. Por su parte, Paper Chase nos pedía limpiar miles de notas adhesivas para cerrar con una enfrentamiento de jefe bastante intenso, mientras que en Ground Control tienes que escoltar un contenedor con huevos radioactivos que tenía que llegar de punto A a punto B. El diseño de las misiones en general me pareció creativo, pero no sé qué tantas piernas puedan tener para mantener interesados a los jugadores.

No sé bien de dónde está partiendo Remedy con todo lo que representa FBC: Firebreak. Luego de estas horas con el juego, me queda el sentimiento de que se trata de un experimento de presupuesto moderado con el que buscan dar una campanada como la que dio Helldivers 2 hace unos meses, por ejemplo. Es decir, hacer una pequeña inversión que con algo de suerte, genere un gran rendimiento. La verdad es que noto un juego un tanto improvisado y sin sinergia entre sus partes, pero el verdadero problema y lo que en realidad generó mi decepción es que para nada noté el ADN del estudio detrás de Max Payne, Alan Wake y por supuesto, Control, franquicias verdaderamente especiales que en todo momento se han distinguido por su gran calidad.

¿Para quién es?

Mi gran cuestionamiento luego de dejar las oficinas de Remedy tenía que ver con ¿para quién está pensado este juego? Por un lado los fans de los títulos del estudio no suelen consumir multijugadores como el que se está presentando, y quienes sí, no creo que estén muy familiarizados con algo como Control, por ejemplo. Tal vez el objetivo es encontrar una nueva base de fanáticos, pues no encuentro otra respuesta. El mercado es tan temperamental que uno nunca sabe qué puede tener éxito hoy en día, o qué cosa se puede estrellar estrepitosamente a pesar de un gran renombre. Como sea, me parece que el experimento no va a salir de la mejor forma y espero, tenga un impacto mínimo en lo que pueda ser el futuro de este maravilloso desarrollador.

FBC: Firebreak está programado para lanzarse este 17 de junio en PS5, Xbox Series X|S y PC a un precio de $39.99 dólares. Sí, no estamos ante un free to play, pero que sí estará día uno tanto en Game Pass como en PlayStation Plus Extra y Premium. Creo que Remedy espera tener un par de semanas buenas y después ver qué pasa en el futuro, pues considerando todo lo que ha sucedido con este modelo de negocio en los últimos años, el objetivo seguramente tiene que ver con reducir el riesgo lo más que se pueda. La incógnita ahora queda en qué tantos jugadores estarán dispuestos a pagar el precio de entrada para vivir una experiencia como esta.