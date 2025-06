Hands On – Borderlands 4

Nuevo paso

Gearbox Software es de esos desarrolladores que tienen mucho más tiempo con nosotros de lo que algunos podrían pensar. Desde su época trabajando con Sierra, pasando por los Brothers in Arms y cayendo en huecos del tamaño del infame, Aliens: Colonial Marines, este estudio ha pasado por un montón de cosas. Ni qué decir de toda la turbulencia que vivieron hace unos meses con los cambios de dueños y más. A pesar de lo anterior, su nombre se mantiene como uno de los más respetados de la industria, esto en gran parte gracias al sensacional trabajo que se ha hecho con la serie de Borderlands, la cual, en este 2025 finalmente nos va a presentar a la cuarta entrega de su serie principal que entre todos sus objetivos, está el de hacernos olvidar el desastre que fue la cinta live-action de hace poco tiempo. Borderlands 4 carga sobre sus hombros una enorme responsabilidad, pues tiene como principal misión renovar a la franquicia a la que pertenece luego de la apuesta tan segura que fue antecesor, y las propias nuevas ideas que Tiny Tina’s Wonderlands nos presentó hace ya tres años.

Hace un par de semanas tuvimos la gran oportunidad de visitar de nueva cuenta las oficinas centrales de 2K Games en Novato, California, en donde junto con varios miembros de la prensa internacional, pudimos probar por prácticamente todo un día Borderlands 4, además de poder charlar con algunos de los miembros de Gearbox Software que están al frente del proyecto. Siempre es complicado hablar de un juego tan grande y tan demandante en temas de tiempo con una sola sesión, sin embargo, la verdad es que este tiempo que pasamos con los integrantes de los Crimson Raiders, nos dejó claro lo que se está buscando con este nueva entrega y lo mucho que está en juego para el estudio desarrollador. En este contenido especial te contamos de todas nuestras impresiones y de lo que puedes esperar una vez que se lance a mediados del próximo mes de septiembre.

Regresando a tono

Muchos son los elementos que hacen de Borderlands algo tan especial. No es casualidad que aquel primer intento de 2009 que básicamente inventó a lo que ahora conocemos como “loot shooters”, se haya convertido en algo tan relevante para la industria. Indudablemente, uno de los grandes sellos del estas obras de Gearbox tiene que ver con su historia y sobre todo en la manera en la que la presenta, pues normalmente se echa mano de un humor muy específico sobre ciencia ficción bastante oscura que no tiene problemas en tocar temas que no solemos ver dentro del medio. Debido a lo anterior, muchos no quedaron del todo contentos con la forma en la que Borderlands 3 trató su relato, asunto que ahora se busca corregir en esta nueva entrega.

Seguramente recordarás que en un intento por refrescar a la propia serie, en Borderlands 3 se tomó el camino de hacer alegoría y una crítica bastante importante a la actualidad del mundo, sobre todo a lo que sucede en internet. El juego presentaba a dos antagonistas altamente inspirados por los desmesurados egos que vemos hoy en día en figuras como los llamados influencers o creadores de contenido, además de lanzar una fuerte parodia de todas las personas que los siguen. En medio de todo lo anterior, estaba el uso de famosos memes y claro, el mundo en general de la franquicia. En lo personal creo que el experimento funcionó y se mandó un mensaje con más poder del que se esperaba, pero podríamos decir que en general, los fans de la serie no lo recibieron de la mejor manera… ¿les habrá quedado el saco?

Dejando de lado lo anterior, te cuento que Borderlands 4 regresa un poco a cómo es que la serie siempre ha funcionado, es decir, tenemos de regreso a este humor un tanto más oscuro y crudo que no está tan preocupado por lo que pasa en las redes sociales actualmente. En efecto, los diálogos y en general el comportamiento de los personajes a los que conocemos, me recordó mucho más a los tiempos de Borderlands 2. En esta ocasión se ponen sobre la mesa temas como el de la rebelión, injusticia social y demás asuntos que indudablemente son más profundos que lo que se trató en el juego anterior.

En Borderlands 4 nos toca viajar al planeta de Kairos, mundo completamente nuevo para el lore de la serie. Seis años han pasado desde el final de Borderlands 3, el cual, sin arruinarte nada, recordemos que nos presenta una importante eventualidad con la luna de Pandora, que termina haciendo que los Crimson Raiders descubran este planeta del que te contaba y que lleva generaciones cubierto con un manto que lo tiene totalmente aislado del universo que lo rodea. Dicho asunto es debido a que un dictador controla todo y tiene sometidos a quienes ahí viven. Sí, indudablemente se tomó inspiración de la visión occidental que se tiene de algo como Corea del Norte, por ejemplo.

Es sumamente complicado que yo te pueda dar un veredicto de cómo estará la historia de Borderlands 4 con solo haberlo probado por unas horas, pero como te lo decía hace unos momentos, el tono ha cambiado sin lugar a dudas. Esperemos que el resultado sea positivo al final del día. ¿Tengo que haber jugado algún título anterior de la serie para entrar a lo nuevo? Te diría que en general la respuesta es que no, pues me da la impresión de que será un cuento mayormente contenido, pero claro que lo más conveniente es que sepas lo más que puedas de este universo. No sé qué tanto se vayan a detener a contarte quién es Lilith, Claptrap o quiénes son los Crimson Raiders en general por ponerte un ejemplo.

¿Por el mundo abierto?

Uno de los retos más importantes con los que lleva tiempo lidiando Borderlands, es uno que naturalmente le pasa a cualquier serie que se quiere expandir con múltiples títulos en un periodo corto de tiempo. Me refiero a que Gearbox se ha topado en más de una ocasión con pared al intentar innovar y al buscar diferenciar a lo que vino después de la segunda entrega. Por supuesto que para nada se han hecho juegos malos, pero para muchos, se han tomado pocos riesgos. La propuesta de Tiny Tina’s Wonderlands fue maravillosa y muy refrescante, pero todos sabemos que se trata de un spin-off y no del futuro de la franquicia como tal. ¿Qué hará Borderlands 4 al respecto?

De acuerdo con la gente de Gearbox, una de las principales intenciones y por consiguiente, sellos de Borderlands 4, es abrir la elección a los jugadores a través de profundizar un poco más en el aspecto RPG, pero te diría que luego de este tiempo con el juego, más bien sentí que la mayor parte de los esfuerzos puestos en este proyecto, se fueron en crear zonas explorables mucho más abiertas y espontáneas que se alejarán de los marcados pasillos de calabozo a los que estamos tan acostumbrados, dando como resultado una experiencia en la que en efecto, sientes mucha más libertad al momento de caminar de un objetivo al otro.

Además de ahora lucir cosas como clima dinámico, el cual brilló por ausencia durante nuestra sesión, los mapas de Borderlands 4 ahora tienen eventos random o espontáneos. Puede que de la nada vayas caminando y aparezca una nave enemiga a la cual puedes subir para eliminar a su tripulación y en el proceso, hacerte de algo de loot. También existe la posibilidad de que des un giro a la derecha y de la nada, estés en medio de un enfrentamiento de jefe. Lo anterior causó que me estuviera distrayendo constantemente incluso de mis objetivos en una misión secundaria, lo cual es muy buena señal en cualquier juego que sea o que se acerque a conceptos de mundo abierto.

Otra particularidad que notarás de estos espacios marcadamente más abiertos es que tu aproximación a cualquier batalla puede variar por completo, pues puedes entrar a ellas desde cualquier ángulo y no tanto desde un punto claramente pre diseñado por los desarrolladores. Esto claro, implica un reto importante para Gearbox, pues no pueden predecir lo que vamos a hacer como jugadores. Esperemos que el impacto sea positivo, pues si algo tiene bueno Borderlands como serie, es precisamente lo intensos y brutalmente divertidos que llegan a ser los enfrentamientos.

Para hacer un poco más llevadera nuestra vida en lo que hasta donde sabemos, serán cuatro mapas abiertos de gran tamaño, es que ahora contaremos con un acompañante en todo momento conocido como Echo 4. Este robot es una mera herramienta, es decir, no esperes que sea un personaje con diálogos como Claptrap. Su principal función es la de marcarnos puntos de interés o hasta un camino iluminado del objetivo que tengamos seleccionado. Esto es especialmente útil dado todo lo que vemos en pantalla. Algo curioso es que el sistema de brújula de Borderlands 1 está de regreso, sin señales del mini mapa, cosa que no me encanta. Del lado de interfaces tenemos un diseño mucho más limpio y fácil de entender.

Abrir tanto los mundos en los que nos movemos evidentemente tenía una implicación en la movilidad de nuestro personaje. No iba a ser óptimo explorar estos espacios con lo que se tenía anteriormente. Por tal motivo, Gearbox agregó un paquete de habilidades que tienen que ver con poder planear en el aire, usar un gancho para jalarnos hacia cierto punto, tener doble salto, poder escalar paredes determinadas o nadar. Lo interesante de estos nuevos movimientos es que no solo sirven para recorrer los escenarios en los que se ponen, sino que también en batalla. Por ejemplo, puedes usar el gancho para jalar hacia ti un barril explosivo que luego puedes lanzar, o en un enfrentamiento de jefe, una de sus mecánicas tenía que ver con usar esta herramienta para exponer sus puntos débiles. Todas estas ideas funcionan de gran forma y en completa sinergia con el core gameplay de Borderlands 4, haciéndolo más profundo y divertido.

Las vaults fueron otra de las polémicas alrededor de Borderlands 3. Estos lugares tan importantes para la serie, se llegaron a sentir un tanto simples y sin alma en el juego mencionado, por lo que para Borderlands 4, serán uno de los enfoques. Durante nuestro primer encuentro con el título, tuvimos la oportunidad de ver una de esta bóvedas, la cual, nos representó un importante reto a nivel de combate, con un sub-jefe bastante impresionante y con un enfrentamiento de jefe como tal al final que la verdad, no pudimos superar por lo complicado, pero te podemos decir que sí se está cumpliendo con la promesas de tener vaults mucho mejor diseñadas y jefes más elaborados en la parte de sus patrones y mecánicas como tal.

¿Y qué hay de los personajes? Pues bien, en esta demostración pudimos probar a Vex, la Dark Siren y a Rafa, un Exo-Soldier. La primera de ellas tiene la particularidad de poder invocar a un familiar en forma de tigre que nos ayuda un montón en batalla, además de los poderes de magia habituales de su clase, mientras que Rafa luce una clase nueva que tiene habilidades como las de lanzar cuchillos o sacar dos cañones de su espalda que generan un enorme daño. Sin lugar a dudas fue el que más me gustó. Mi único tema con él es que se supone que es latino y tiene una frase que dice “huele a ordenadores”. Solo en España se le dice a las computadoras “ordenadores”. Se lo hice saber al equipo de Gearbox. A ver si mi retroalimentación tiene un impacto o no en el producto final.

Las armas son otras de las grandes estrellas de la serie y en Borderlands 4 tendremos varias que pueden contar con partes de diferentes marcas, lo cual, seguramente dará resultados muy alocados. Igualmente, los árboles de habilidades se ampliaron y se arreglaron para que como ya te lo contaba, el aspecto RPG del juego sea mucho más importante que en pasadas entregas. Nuestro tiempo con el juego simplemente no alcanzó para poder ver más de todo lo anterior. Una de mis marcas favoritas de armas en pasadas entregas era Tediore porque al momento de vaciar el cargador, éste se convertía en una granada que podía lanzar para hacer daño adicional; es decir, cada que tenía que cargar, debía tener un mente el tener un objetivo para aprovechar esta ventaja. Espero que ese tipo de locuras se amplifiquen en este nuevo.

Sobre el lado técnico y gráfico, te puedo decir que Borderlands 4 luce genial gracias al ahora uso de Unreal Engine 5, y a pesar de que evidentemente jugamos un build mucho antes de lo que será la versión final, en temas de rendimiento no hubo ninguna clase de problema. Mismo caso del tema de bugs y glitches. Solo pasó que a un colega le estaban saliendo de manera muy constante armas legendarias, cosa que se nos prometió para nada pasará una vez que se lance el título final. Como seguramente ya viste en los avances, en términos de dirección artística se tomaron algunas libertades como en la primer área que podría lucir más colorida de lo que uno esperaría, pero igualmente se nos aseguró que las otras zonas son más apegadas al ambiente desolado al que nos tiene acostumbrados la serie.

Otro de los temas técnicos que le podríamos criticar a pasadas entregas de la serie, es la enorme cantidad de pantallas de carga con las que te puedes topar, haciendo que el mundo se sienta más seccionado de lo que debería. Para Borderlands 4, el cambio entre zonas se dará sin cargas y de acuerdo con lo que el propio desarrollador nos dijo, éstas prácticamente no estarán dentro de nuestra experiencia, cosa que agradecemos mucho.

Borderlands, pero mejor

Algo que es muy importante entender es que con Borderlands 4, ni Gearbox ni el propio 2K Games tienen la intención de revolucionar a la serie ni al género. Tienen claros los errores que se han cometido en el pasado y sobre todo, las áreas de mejora con esta nueva entrega. A pesar de que no te podemos dar todavía un veredicto final sobre cuál será el resultado de todos estos cambios, decisiones y modificaciones, sí nos queda un más que grato sabor de boca con lo que pudimos probar, pues en todo momento se nos recordó por qué es que la franquicia es tan especial y tan divertida de jugar. Estoy casi seguro de que una vez que tengamos el título terminado en nuestras manos, quedaremos más que contentos sin importar tanto qué experiencia tengas con este tipo de juegos, incluso te diría que acá hay una puerta de entrada que deberías de tomar si es que nunca les ha dado la oportunidad.

Borderlands 4 está programado para salir el próximo 17 de septiembre en PS5, Xbox Series X|S, PC y claro, Nintendo Switch 2.