¿Qué tal corre Stellar Blade en Steam Deck?

La apuesta de PlayStation

Uno de los principales problemas con los que se ha topado PlayStation a lo largo de toda la generación del PS5, tiene que ver con la falta de constancia en publicación de juegos bajo su marca. Es claro que el modelo de súper AAA simplemente se ha vuelto insostenible y los días en los que teníamos seis o siete estrenos importantes por parte de la marca al año, han quedado completamente en el pasado. En un intento por remediar todo lo anterior, los padres de Uncharted han tenido que poner la mirada fuera de sus estudios propios, esto para firmar acuerdos que le den fuerza a las exclusivas que siguen siendo tan importantes para su modelo de negocio. A inicios del año pasado, justamente fuimos testigos de lo anterior con un título que llegó básicamente de la nada y que terminó sorprendiendo a propios y extraños.

Sumado a todo lo anterior, tenemos a otra de las medidas más recientes de PlayStation, la cual, tiene como principal objetivo darle un segundo aire a sus estrenos más importantes a través de la publicación de una versión para PC. Justo como se esperaba, ahora fue turno de Stellar Blade, título desarrollado por los coreanos de Shift Up que nos llevó de regreso a una época más simple de la industria, presentando un hack & slash moderno y al mismo tiempo clásico, que para nada se preocupó por seguir tendencias de corrección política si de diseño de personajes hablamos. El resultado final es una aventura bastante memorable que si bien, tiene sus defectos, las cosas que hace bien se terminan imponiendo. Como ya es la costumbre, decidimos poner a prueba esta nueva versión en un Steam Deck y así nos fue.

¿Verificado?

Todas las impresiones aquí expresadas solo corresponden a la versión de PC de Stellar Blade corriendo estrictamente en un Steam Deck. De acuerdo con reportes preliminares, en equipos regulares con Windows, la experiencia es muy positiva.

El atractivo más grande del Steam Deck es la forma en la que intenta “consolizar” a una PC. La visión de Valve desde el inicio era simplificar la a veces extenuante experiencia de jugar en una computadora por todas las maniobras que el usuario tiene que hacer para lograr una experiencia óptima. Para conseguir lo anterior, se introdujo un sencillo, pero eficaz sistema dentro de la tienda de los padres de Half Life, el cual, te dice claramente si tal o cual juego va a funcionar correctamente en la portátil. A pesar de que todo esto funciona de buena forma, el que un juego aparezca como “verificado”, no quiere decir que vayas a tener la mejor de las experiencias necesariamente.

¿A qué nos referimos con lo anterior? Durante la vida del Steam Deck, hemos sido testigos de varios juegos que en efecto, lucen la palomita verde de verificación, pero que en cuanto los pones a correr en la portátil, te cuestionas si merecen ese estado, pues a pesar de que podrían funcionar como tal y ser “jugables”, su presentación audiovisual deja muchísimo qué desear. El ejemplo más reciente de todo esto fue lo que pasó con Final Fantasy VII: Rebirth o con Assassin’s Creed Shadows, juegos tremendamente exigentes que sorprendentemente están verificados pero cuando los pones, dudas bastante del sistema por la manera en la que se ven. Justo algo parecido está pasando ahora con Stellar Blade.

Sí, Stellar Blade aparece como verificado en Steam Deck e incluso, cuenta con un perfil gráfico completamente pensado para la portátil de Valve, lo cual, justamente está diseñado para que los usuarios de este aparato, simplemente entren y empiecen a jugar. El tema acá es que si bien, es posible jugar el título coreano en dicha plataforma, se tuvieron que hacer sacrificios importantes sobre todo del lado gráfico que la verdad, nos hace cuestionarios si la cosa vale la pena, pues además, no es como que tengamos un rendimiento impecable que justifique la manera en la que luce el juego. Si estabas esperando una experiencia cercana a lo que vimos en PS5, lamentamos decirte que no es el caso. Importante repetir que estas impresiones solamente corresponden al dispositivo antes mencionado.

Pero bueno ¿qué tal luce y cómo corre Stellar Blade en un Steam Deck? Comencemos con la parte visual. El juego se ve mal, muy lejos de su versión original en PS5. La pantalla de inicio te podría engañar con un bello render y con el hecho de que el juego cuenta con su propio perfil gráfico para esta plataforma, pero basta con jugar unos cuantos minutos para darte cuenta del enorme sacrificio que se tuvo que hacer. Dicho perfil del que te hablo es una mezcla de elementos mayormente en calidad baja, con un par en medio y otros en muy baja. El resultado es una imagen borrosa por más que la resolución si esté en 1280×800, con artefactos por todos lados, sobre todo en el cabello de los personajes, texturas en muy mala calidad, una distancia de dibujado sumamente pobre y un sistema de iluminación que no le hace ningún favor a la experiencia. Si recuerdas cómo se veía Final Fantasy VII: Rebirth, tendrás una buena idea de qué esperar acá.

Si todo lo anterior fue en pro de un gran rendimiento uno entendería mejor las cosas, pero no es el caso. A pesar de que el objetivo es que con dicho perfil, Stellar Blade corra a 60 cuadros por segundo en Steam Deck, esto muy rara vez se consigue, la experiencia más bien se tiene que vivir en un rango de entre 40 y 50 cuadros, lo cual no está mal, pero en un juego de acción como el de Shift Up, sí es conveniente un framerate más alto. Mi consejo es que fijes la tasa de refresco a 40 cuadros, pues las variaciones son muy notables e incluso, pueden tener cierto impacto con el gameplay considerando lo preciso que tienes que ser al momento de defenderte y atacar con Eve. Sobre la batería puedes esperar lo que normalmente pasa con juegos así de demandantes, es decir, poco más de una hora.

Puedes intentar meterte a los settings gráficos para mejorar la experiencia, pero al menos en mi caso, no encontré ninguna manera de que el título luciera considerablemente mejor incluso a expensas de tener que reducir a 30 cuadros por segundo el framerate. La verdad es que tenía más esperanza con Stellar Blade considerando que es un juego en Unreal Engine 4, motor con el que el Steam Deck ha mostrado muy buenos resultados, no obstante, cuando dicha tecnología es llevada a su límite como sucede acá, la portátil empieza a sufrir bastante.

No está hecho para esto

Y llega la pregunta más importante ¿recomendamos jugar Stellar Blade en Steam Deck? No, la verdad es que no. A pesar de que en efecto es “jugable” y lo puedes terminar, la manera en la que luce y lo inconsistente que es su framerate, me frenan completamente de decirte que la cosa vale la pena. Mi consejo es que mejor te vayas por la versión de PS5 o que simplemente lo juegues en un equipo mucho más capaz, pues en la portátil de Valve no se le hace justicia al título que como seguro ya escuchaste en más de una ocasión, es verdaderamente bueno.

Tenemos que entender que Steam Deck es un aparato que simplemente no está hecho para lidiar con juegos actuales AAA tan exigentes. Es una gran portátil para otras cosas como ya te lo hemos contado, pero siempre que se busca llevarlo a su límite con una súper producción recientemente lanzada, tenemos este tipo de resultados de los que preferimos alejarte. La plataforma de Valve es una maravilla que hemos disfrutado muchísimo, pero ya tenemos que entender que no fue diseñado para lidiar con este tipo de cargas.