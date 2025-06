Hands On – Pokémon Scarlet & Violet en Switch 2

Lo que la marca en realidad merece

Los números de Pokémon son una auténtica locura. Casi 500 millones de videojuegos vendidos. Más de 75 mil millones de tarjetas en manos de usuarios y ventas por encima de los $100 mil millones dólares, convierten a Pikachu y compañía en una de las franquicias más grandes de entretenimiento de toda la historia, superando en más de una apartado a cosas como Disney. Debido a todo lo anterior, lleva años haciéndome cortocircuito que su producto insignia quede tanto a deber en la parte técnica y de presentación audiovisual. Prácticamente desde lo que fue Pokémon Sword and Shield, algo ha pasado con Game Freak que su trabajo se queda lejos de lo que la importante marca requiere. No me mal interpretes, para nada se han entregado malos juegos, de hecho, es justo lo que más coraje da de todo este asunto. Pokémon Legends: Arceus y Pokémon Scarlet & Violet son maravillosos, pero el lío técnico que fueron, terminó opacando fuertemente sus virtudes.

Hace tan solo unas horas tuvimos la gran oportunidad de visitar las oficinas centrales de The Pokémon Company International en Seattle, Washington, en donde de manera anticipada, pudimos probar la nueva versión de Pokémon Scarlet & Violet que echará mano de todas las bondades del Switch 2. A pesar de que me sigue pareciendo una muy mal excusa el tema de las limitantes técnicas del primer Switch para justificar lo que fue la versión original de este juego, me queda claro que este lavado de rostro y los caballos de fuerza adicionales, le han venido como anillo al dedo, entregando la experiencia que una franquicia de este tamaño requiere y sobre todo, lo que sus apasionados fans se merecen. De entrada, te puedo decir que la más reciente generación de Pokémon es una interesante forma de estrenar la nueva consola de Nintendo y sobre todo, si eres de los que simplemente no pudo con todos los problemas que se tuvieron en el pasado, ahora es tiempo de que finalmente disfrutes de la región de Paldea.

¿Todo el poder de Switch 2?

Sigue siendo muy temprano para hacer una evaluación concreta sobre cuáles son las verdaderas capacidades del Switch 2, pues éste es apenas nuestro segundo encuentro con la consola luego de que hace unas semanas la probáramos en evento especial. Incluso te diría que en un par de años en el futuro, seguiremos viendo crecimiento en su supuesto potencial. Como sea, nos queda más que claro que es muy superior a su antecesora y que estudios como Game Freak que la pasaron verdaderamente mal precisamente con Switch 1, ahora se están beneficiando enormemente del poder extra que tienen a la mano. Acá la gran noticia es que para poder disfrutar de todo esto, simplemente tienes que tener una copia de Pokémon Scarlet & Violet. Sí, el upgrade no tendrá ningún costo extra.

Creo que una de las mejores maneras de poder empezar a hablar de Pokémon Scarlet & Violet en Switch 2 es con el tema de las expectativas. Como te lo comenté hace unos momentos, estamos ante una revisión no tan sustanciosa del juego que llegará de forma gratuita, es decir, no esperes un remake o un trabajo tan profundo. Sí, la diferencia es totalmente notoria y hay ciertas mejoras de las cuales vale mucho la pena hablar, pero también quedan algunos pendientes que se arrastran desde lo fue el trabajo original de Game Freak.

Vayamos directamente al grano. La parte técnica es crucial para este tipo de revisiones y durante nuestro tiempo con la nueva cara de Pokémon Scarlet & Violet, se nos confirmó lo siguiente. En términos de resolución, el juego estará a 1440p nativo, conocido de otra forma como 2K. Te puedo decir que a pesar de que no es 4K como tal, la imagen luce muy bien en una pantalla de dicha resolución, presentando una imagen clara y sin toda esa bruma que se alcanzaba a ver en la versión de Switch 1. Del lado portátil se nos aseguró que tendremos 1080p, es decir, estará 1:1 con la pantalla del Switch 2, pero desafortunadamente y por razones que desconocemos, no lo pudimos ver en dicha modalidad, por lo que no podremos comprobar nada hasta dentro de un par de días más.

Al tema de calidad de imagen regresamos en un momento más, pues indudablemente tenemos que platicar un poco del rendimiento del juego. A todos nos queda claro que el principal problema de Pokémon Scarlet & Violet en Switch 1, tenía que ver con su muy pobre framerate, haciendo que la experiencia sí se arruinara por completo en ciertos momentos. Ya en Switch 2 la cosa es día y noche. Ahora tenemos unos 60 cuadros por segundo que al menos en esta demostración, se mantuvieron completamente firmes en un 90% del tiempo. Sí hubo un punto en el que notamos cierta caída, pero nada grave. Sobre todo en los mapas de DLC en donde más se sufría, pudimos apreciar un cambio muy fácil de detectar. Si tener una experiencia jugable era el objetivo en esta ocasión, te podemos decir que se ha conseguido.

Regresando un poco a todo lo de la calidad de imagen, está también lo de las prácticamente inexistentes texturas de la primera versión de Pokémon Scarlet & Violet. Para este nuevo rostro en Switch 2, nos queda claro que finalmente han llegado. Es fácil notar cómo es que paredes, pisos y demás objetos, ahora presentan volumen en sus superficies, haciendo que la imagen general se vea mucho menos plana que antes. Mismo caso de la distancia de dibujado, la cual es considerablemente más amplia en esta ocasión, esto sin mencionar que los Pokémon que estén a la distancia, son visibles y a un framerate decente (¿te acuerdas que en Switch 1 parecían .gifs?. Igualmente notarás que la población de los famosos monstruos de bolsillo creció un montón, haciendo que incluso por momentos, entrara en batalla con alguno de ellos que no vi. Esto en particular no sé si le pueda jugar en contra a la experiencia pues de verdad, hay decenas de ellos rondando en las áreas abiertas.

Lo anterior me lleva a contarte también de las cosas que sí nos quedaron a deber un poco. Lo primero es que el pop-up de objetos y Pokémon, sigue muy presente y es fácil de detectar, además de que esas montañas que no tienen forma, ganarán complejidad geométrica cuando te acercas a ellas. Pero repito, cosas como el agua ya parece agua y no solo una plasta pintada de azul, por ejemplo. Se agradece que ahora el pasto igualmente ya luzca como pasto.

Para rematar, tenemos una iluminación que mejoró, pero a la que por momentos le faltan sombras. Las partículas son mucho más densas y hacen que la nieve, sí parezca nieve cayendo del cielo. Las Tera Raids igualmente son mucho más vistosas en todo sentido y las largas pantallas de carga se redujeron a pasos casi instantáneos, ya sea después de completar un fast travel o si por ejemplo, entras a uno de los pueblos principales del juego. Es claro que la memoria de almacenamiento del Switch 2 es mucho más rápida que lo que vimos en su antecesora.

Ahora sí, a disfrutar de Paldea

En los últimos años, la industria se ha volcado fuertemente a hablar de temas técnicos, por momentos, de formas poco sanas en mi opinión, sin embargo, tampoco podemos ignorar el hecho de que es algo que juega un papel clave en nuestra experiencia, sobre todo cuando tenemos fuertes problemas a nivel de rendimiento. Es una pena la forma en la que hace unos años, el lanzamiento de Pokémon Scarlet & Violet se vio empañado por todo lo anterior y por un apartado gráfico que vaya que dejó qué desear. Indudablemente, la mejora para esta versión de Switch 2 es evidente para cualquiera y a pesar de que siguen habiendo pendientes con el trabajo de Game Freak, se está dando un paso en la dirección correcta que esperemos, se consolidé con futuros proyectos como el de la próxima generación o el inminente estreno de Pokémon Legends Z-A dentro de unos meses más.

La versión de Pokémon Scarlet & Violet para Nintendo Switch 2 estará lista este jueves 5 de junio, es decir, el mismo día en el que la nueva consola de los padres de Mario llegue al mercado, esto de manera completamente gratuita para todo el que ya tenga una copia del juego. El momento de disfrutar Paldea de buena forma ha llegado.