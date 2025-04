Hands On – Metroid Prime 4: Beyond

Tras un duro proceso

Pareciera que fue ayer cuando para cerrar su Direct especial por E3 2017, Nintendo revelaba que ya se encontraba trabajando en Metroid Prime 4 para Switch, esto en una colaboración bastante inesperada con Bandai Namco. Los años pasaron y no sabíamos nada del proyecto hasta que en un movimiento poco usual para la compañía, se confirmaba que todo sería iniciado desde cero, solo que ahora con Retro Studios al frente como pasó con esta saga desde su nacimiento en el Gamecube. Lo anterior, por supuesto, retrasó todos los planes indefinidamente. Prácticamente toda la vida de la consola después y estamos muy cerca de que ahora el llamado, Metroid Prime 4: Beyond, finalmente llegue a nuestras manos, esto claro, en medio de un enorme hype por todo lo que también está representando el hecho de que tendrá versión mejorada para Switch 2.

Entrar al piso de exhibición de la Nintendo Switch 2 Experience después de haber visto el Direct fue muy emocionante, pero verdaderamente abrumador. Contrario a lo que anticipábamos, la marca tenía para jugar una enorme cantidad de títulos, por lo que básicamente fue estar en una tienda de dulces en la que tienes el tiempo limitado. Por supuesto, nuestra atención y esfuerzos se fueron con lo first party, siendo Metroid Prime 4: Beyond una de las grandes estrellas. Es muy surrealista el que por fin te pueda estar hablando como tal de este título por el que hemos tenido que esperar por casi una década, y te puedo adelantar que a pesar de que este primer acercamiento fue más breve de lo que nos hubiera gustado, nos ha dejado con un más que grato sabor de boca y claro, una enorme emoción de ya vivir en carne propia la nueva aventura de Samus.

Demo técnico

Como tel contábamos al inicio de este previo, Metroid Prime 4: Beyond fue anunciado en E3 de 2017. Puede que suene a que eso fue ayer, pero si revisas, el tiempo que ha pasado es verdaderamente considerable. Evidentemente, en dicho evento se prometió el juego para Switch, lo cual, se mantiene hasta la fecha, no obstante y como ya lo anticipábamos, el nuevo título de Retro Studios también funcionará como demostración técnica de lo que el Switch 2 puede hacer en temas de rendimiento, resolución y uso de algunas de las funciones de los nuevos Joy-Con. Sigo sin creer que algo así esté corriendo en una consola de Nintendo, lo cual me hace pensar que el precio que tendrá el hardware de lanzamiento, tiene sentido.

Podría sonar obvio, pero me parece importante aclarar que este primer encuentro con Metroid Prime 4: Beyond fue con su versión de Switch 2, misma que ofrecerá una opción de 4K a 60 cuadros por segundo, y otra de 1080p a 120 cuadros. De la versión del primer Switch no hemos visto nada hasta ahora, pero según lo mostrado, se tendrá una muy buena experiencia en alta definición y a 60 cuadros. La actual consola de Nintendo seguramente dará mucho de sí todavía en el próximo par de años, por lo que no tienes nada de qué preocuparte si dar el salto a lo nuevo no está dentro de tus planes a corto plazo.

Aclarado lo anterior, te cuento que la demostración a la que tuvimos acceso de Metroid Prime 4: Beyond durante la Nintendo Switch 2 Experience, estaba en el modo rendimiento, es decir, lo pudimos ver a 120 cuadros por segundo. La parte que jugamos tuvo una duración de casi 15 minutos y a pesar que no se nos confirmó, puedo apostar a que se trata de la introducción de toda la aventura, aunque puedo estar equivocado. Lo anterior lo digo porque se trató de una sección altamente cargada de acción en la que se nos fue introduciendo a los movimientos básicos de Samus. Desafortunadamente no pudimos ver nada de los poderes psíquicos que tendremos para la solución de puzzles ni nada sobre la exploración. Fue combate como tal en pasillos para cerrar con un enfrentamiento de jefe.

Pero bueno, ¿cómo se siente todo? Espectacularmente bien. Metroid Prime 4: Beyond parte de los fundamentos propios de la serie; es decir, tenemos una vista en primera persona desde la que hacemos casi todo, con la posibilidad de cambiar a tercera cuando nos hacemos morph ball. Lo interesante de esta nueva entrega y que creo, será lo que más la distinga de las otras partes de esta serie, es que apostará mucho por la precisión de nuestros disparos, un poco como pasaba con Metroid Prime 3: Corruption, pero llevado a otro nivel. A lo que me refiero con esto es que en más de una ocasión, el Lock On clásico no era suficiente para poder avanzar o para derrotar a un enemigo.

Te pongo un par de ejemplos de lo anterior para que entiendas de mejor manera de lo que hablo. En un apartado para poder abrir una puerta, hacías Lock On sobre el centro solamente, pero tenías que dispararle a cuatro interruptores que había alrededor. Para lograr lo anterior, debías de mover el Joy-Con derecho como puntero para poder acertar. Igualmente, el jefe contaba con puntos débiles a los que solo les podías dar siendo preciso con tus disparos. Todo esto me lleva al tema de los esquemas de controles que tendremos en Metroid Prime 4: Beyond y que al menos en su versión de Switch 2, estarán divididos en dos.

El primero de ellos es el “tradicional” en el que juegas con dos Joy-Con separados o con un Pro Controller para tener una experiencia parecida a lo que fue la era del Wii o claro, lo que vimos hace poco con el maravilloso Metroid Prime Remastered. O sea, todo como un FPS tradicional de consola, pero con la posibilidad de usar el mando derecho como puntero sobre la pantalla para ser más precisos. La segunda opción es la novedad, pues en efecto, Metroid Prime 4: Beyond se puede jugar con la característica de mouse de los nuevos Joy-Con, y la cosa funciona de buena forma justo como te lo imaginas. Lo más llamativo es que para poder cambiar entre ambas opciones, tan solo basta con cambiar las posición del Joy-Con y ya. No tienes que entrar a menús ni nada por el estilo, todo funciona seamless.

Del lado gráfico y técnico lo mejor es que te prepares para llevarte una enorme sorpresa, pues indudablemente, Metroid Prime 4: Beyond será uno de los mejores ejemplos que tenga Switch 2 en su ventana de lanzamiento para demostrar de lo que es capaz. Me sigue pareciendo difícil de creer que estemos hablando de un juego de Nintendo que tenga una opción de alto rendimiento de 120 cuadros que se vea tan bien. La calidad de imagen para nada noté que sufriera, luciendo texturas de muy buena forma, avanzados efectos de iluminación y mucha acción. Me muero por igualmente poder verlo en 4K, pero eso tendrá que esperar un poco más a que el juego esté disponible dentro de unos meses más.

En Retro confiamos

Estoy completamente seguro de que quien juegue Metroid Prime 4: Beyond en el primer Switch tendrá una gran experiencia, pero luego de haber visto y experimentado como tal su versión de Switch 2, me queda claro que el lugar en el que de verdad se lucirá Retro Studios, será justamente en la nueva consola. Sí, así de impresionados hemos quedado. Sabemos perfectamente que el estudio ha cambiado un montón desde aquellos días de gloria en el Gamecube, pero podremos estar casi seguros de que su calidad y lo que siempre los ha caracterizado, siguen muy presentes, por lo que su esperado juego le va a cumplir a todos los que llevamos tanto tiempo esperándolo.

Contrario a lo que se esperaba, la fecha exacta de estreno de Metroid Prime 4: Beyond no fue revelada en ninguno de los dos últimos Nintendo Direct, solo sabemos que llegará en algún punto de este 2025 tanto para el primer Switch, como para Switch 2. Podemos especular que su estreno no se va a dar sino hasta después de julio, considerando que ese mes ha quedado reservado para Donkey Kong Bananza y claro, tendremos a Mario Kart World el 5 de junio para estrenar la consola.