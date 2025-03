Hands On – Clair Obscur: Expedition 33

¿Demasiado bueno para ser verdad?

Uno de los principales objetivos de cualquier evento de comunicación realizado por alguna marca de gaming, es el de emocionar a una audiencia. Por supuesto que existe una línea muy delgada que es fácil de cruzar por el afán de cumplir lo anterior y caer en promesas que simplemente no se pueden cumplir. Justamente en uno de los más recientes directos de Xbox fue que conocimos a Clair Obscur: Expedition 33, el cual, desde el primer momento nos capturó con sus impresionantes gráficos y sobre todo, con un sistema de combate por turnos que se veía como ningún otro. La situación acá es que estamos hablando de un estudio completamente nuevo bajo el nombre de Sandfall Interactive, mismos que a pesar de estar siendo apoyados por un publisher como Kepler Interactive, no cuentan con ningún respaldo para poder justificar el famoso hype. Como sea, el título quedó ahí como algo que podría ser digno de toda nuestra atención.

Hace unos días pudimos ponerle las manos encima de manera anticipada a una demostración extendida de Clair Obscur: Expedition 33 con nuestros amigos de Kepler Interactive, en donde por supuesto, pusimos a prueba el escepticismo que nos acompañaba tras las revelación y avances que habíamos tenido de este juego que indudablemente luce espectacular. Pero ¿será que todo es demasiado bueno para ser verdad? Pues bien, luego de casi tres horas con el título en cuestión, te puedo decir que he quedado sumamente emocionado por lo que los franceses Sandfall Interactive ha venido trabajando por casi cinco años. Tanto la atmósfera, como la historia de esta experiencia me parecieron dignos de destacar, mientras que su sistema de combate luce varias de las ideas más vanguardistas y frescas que los RPG por turnos han visto en un largo tiempo. Sí, hay par de elementos que preocupan un poco, pero creo que me atrevería a apostar que estamos antes uno de los grandes de este 2025.

La expedición 33

Es bien sabido que uno de los principales elementos de cualquier juego de rol tiene que ver con su narrativa, no obstante, sobre todo lo que se está haciendo en Japón, lleva ya un tiempo un tanto estancado, contando una y otra vez la misma historia del camino del héroe o claro, apostando por los famosos isekais que con el paso del tiempo, se vuelven más aburridos y predecibles. A pesar de que toda la estructura como videojuego de Clair Obscur: Expedition 33 es tomada precisamente de los llamados JPRG, la verdad es que términos de premisa y guión, se va por un camino marcadamente distinto, tomando elementos más bien europeos que son aplicados de una forma sumamente interesante que desde que sabes de ellos, quieres conocer mucho más al respecto.

Todo el contexto de Clair Obscur: Expedition 33 se desarrolla en un ambiente de dark fantasy muy marcado, inspirado fuertemente por la llamada Belle Époque, que fue un periodo histórico principalmente en Francia que se llevó a cabo desde finales del siglo XIX, hasta el inicio de la primera guerra mundial en la segunda década del siglo XX. En general, te puedo decir que la dirección de arte, diseño de personajes y atmósfera, me dan una vibra muy parecida a lo que hizo The Order: 1886 hace ya algunos años en el PS4. La música fue otro de los puntos fuertes de este primer encuentro, pues se lucen piezas épicas con vocales por momentos que van muy acorde a todo el look and feel de la experiencia. Vale la pena mencionar que el título está hecho en Unreal Engine 5 y al menos en esta demostración que tuvimos en PC, luce espectacularmente bien y corre de una gran forma, esto en mi ya caminada RTX 2080 e Intel Core i7. Veremos qué tal le va en consolas.

En Clair Obscur: Expedition 33 tomamos el control de un grupo de expedicionarios especiales, los cuales, tienen la principal misión de detener a un ente conocido como the Paintress. Este ser que es una especie de dios, cada determinado tiempo elimina a todo humano que tenga cierta edad, disminuyendo el número cada vez más. La sociedad se encuentra en un punto crítico pues ya se está en el momento en el que las personas de 33 años son las siguientes en morir. Por tal motivo y como ya ha sucedido en el pasado, se organiza a un grupo que buscará detener la amenaza. Ahí entra Gustave, protagonista que es interpretado por Charlie Cox, así como una serie de personajes a los que iremos conociendo poco a poco.

Evidentemente es muy pronto para decir qué rumbo tomará esto o si es que el muy interesante argumento de la historia se desarrollará correctamente a lo largo de su duración, sin embargo, te puedo decir que se hace un espectacular trabajo construyendo todo este nuevo lore que se siente diferente a lo que normalmente vemos en otros títulos del género, lo cual, creo que se va a ver bellamente acentuado por las gran atmósfera que se ha creado gracias al motor gráfico antes mencionado.

Turnos por acción

El impacto que los juegos de rol hechos en Japón ha tenido en occidente es algo verdaderamente potente pero que en realidad, apenas comenzamos a verlo de primera mano en lo que es una nueva generación de desarrolladores. Todos aquellos que crecieron en los años noventa jugando los más grandes JRPG de todos los tiempos en cosas como un Super Nintendo y que ahora se dedican a todo el asunto de diseñar videojuegos, finalmente están sacando a la luz esa influencia del género antes mencionada. Para ejemplo de lo anterior tenemos a la gente de Sandfall Interactive que buscarán dar su propia interpretación de cómo es funcionan estos títulos que rara vez son hechos fuera la nación asiática antes mencionada, además de cómo no recordar al increíble Sea of Stars de 2023.

Vayamos directo al grano. Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG en toda la extensión del término en el que se hecha mano de un sistema de combate por turnos. La cosa acá es que no se toma un camino tradicional, sino que más bien se le da un fuerte toque de acción que hace muy dinámicas las batallas. Por supuesto, es inevitable pensar en cosas como Super Mario RPG o en los Mario & Luigi, solo que en este título, la idea de que el jugador participe de manera más activa en los combates, fue llevada a un nuevo nivel.

Cada uno de los miembros de nuestra party cuenta con acciones como la de atacar con su arma principal, disparar o hacer daño a distancia, y ejecutar alguna de sus habilidades especiales. Disparar, por ejemplo, se siente un poco parecido a cómo es que funciona esta acción en los Persona, solo que acá deberás de ser preciso al apuntar para intentar golpear el punto débil de los enemigos. Del lado de ejecutar una habilidad, tenemos que se trata de agresiones especiales que requieren de nuestra asistencia para ser más efectivos, a lo que me refiero es que cuando el ataque está sucediendo, debes de presionar lo más precisamente posible un botón para maximizar el daño generado. La forma y ritmo de estos QTE de gran velocidad, varía dependiendo del arte que estés llevando acabo. Importante mencionar que para poder ejecutar cualquier de estas dos acciones que te acabo de describir, necesitas de puntos de acción o AP.

¿Cómo funciona lo del AP? Muy simple. En Clair Obscur: Expedition 33 no hay puntos de magia o MP como en otros juegos de rol. Acá tenemos los AP que se regeneran de diferentes maneras y son propios de cada batalla que tengamos. Hacer un ataque normal, por ejemplo, nos produce un AP que después podremos usar para disparar o producir una habilidad especial, sin embargo, la forma verdaderamente efectiva de recuperar esta importante unidad, es haciendo un parry o un dodge perfecto. Verás, algo de lo más divertido de todo este sistema de combate es la parte de la defensa.

Cuando es turno del enemigo, tendremos dos opciones para intentar evitar que nos bajen vida. La primera es el esquivar, que bajo ciertas circunstancias y siendo bien ejecutado, podría generar un AP. Esta opción tiene una ventana más amplia de ejecución, es decir, es más fácil de hacer. La segunda y más interesante es el famoso parry. Si logramos defendernos en el momento preciso, además de producir más AP, nuestro personaje podrá lanzar un contraataque normalmente devastador sobre quien lo esté agrediendo. Todo este sistema se siente increíble una vez que entiendes su timming pero ojo, hace que el juego sea bastante retador pues en caso de fallar la defensa, tus personajes reciben el golpe de lleno.

Hablando de reto, te cuento que Clair Obscur: Expedition 33 también apuesta por una estructura que toma algo de inspiración de los llamados Soulslike. Su mundo está dividido en dos partes, bueno, al menos hasta donde vimos en esta demostración. Por un lado tenemos su overworld que en el que podremos explorar más libremente, pero del que no vimos demasiado en esta ocasión. Y por el otro están sus calabozos. En esta segunda no tendrás mapa y que cada vez que descanses en un punto seguro para recuperar tu vida y pociones, los enemigos volverán a aparecer. En más de una ocasión me topé con monstruos que me superaban bastante en habilidad y que no dudaron ni un segundo en acabar con todo mi equipo. La buena noticia acá es que el título constantemente está generando guardados, por lo que morir en realidad no tiene una repercusión ni consecuencias tan fuertes.

¿Qué hay sobre la personalización y progreso? Pues bien, además de que podrás subir de nivel de manera tradicional para mejorar los stats de tus personajes de la manera que mejor te parezca, podrás ir desbloqueando nuevas habilidades en los ya tradicionales árboles de habilidades, los cuales, en esta ocasión, se mantienen bastante sobrios y fáciles de entender. Además, cada miembro del equipo podrá ser equipado con perks que les darán poderes pasivos o activos como por ejemplo, recuperar un AP cuando hagan un dodge perfecto o que sus ataques con fuego tengan más posibilidad de producir quemaduras en los enemigos porque sí, hay daño elemental al que nuestros contrincantes y nosotros mismos somos vulnerables.

La verdad es que estas casi tres horas con Clair Obscur: Expedition 33 me han dejado bastante claro qué tipo de propuesta pone sobre la mesa Sandfall Interactive, pero también me deja con ciertos cuestionamientos que evidentemente se despejarán una vez que tengamos el juego completo. ¿Preocupaciones? Pues más allá de ver qué tan bien evoluciona su muy divertido sistema de combate, me queda un tanto la inquietud del diseño de niveles, el cual, al menos en este primer vistazo, me pareció tremendamente lineal y un tanto plano.

Hype por las nubes

Entré a esta demostración de Clair Obscur: Expedition 33 con mucha emoción y expectativas pero a la vez, con cierta mesura por las razones de las que ya te platiqué al inicio de este contenido especial. Luego de haberle puesto las manos encima, estoy completamente seguro de que este nuevo estudio tiene algo verdaderamente especial entre las manos que muy difícilmente va a decepcionar. Es muy fácil detectar cuando algo está hecho con pasión y con gusto. Éste es el caso. Ahora solo nos toca esperar para poder confirmar que estamos ante uno de esos grandes juegos de este 2025 que llega sin tantos reflectores pero que indudablemente, sobre todo para los fans de los RPG por turnos, se podría convertir en algo importante.

El lanzamiento de Clair Obscur: Expedition 33 ha quedado pactado para el próximo 24 de abril en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Vale la pena mencionar que en el caso de las plataformas de Microsoft, está confirmado que el jugo podrá ser disfrutado en día uno por todos los suscriptores de Game Pass Ultimate.