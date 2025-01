¿Qué tal corre Final Fantasy VII Rebirth en Steam Deck?

Una nueva era

La industria se encuentra en medio de fuertes cambios, sobre todo a nivel de modelos de negocio y la forma en la que se producen los llamados AAA. En los últimos años ha quedado bastante claro que estos proyectos de cientos de millones de dólares han dejado de ser viables y que la idea de tenerlos en sola una plataforma, simplemente no se ajusta a lo que se necesita actualmente. Hace poco tiempo resultaba impensable que PlayStation pusiera sus emblemáticas exclusivas fuera de sus consolas, sin embargo, hoy en día solo es cuestión de saber cuándo es que tal o cual estreno llegará a la PC a través de Steam . Dichas prácticas se han extendido incluso a sus tratos de exclusivas con terceros, siendo lo que sucede con Square Enix uno de los mejores ejemplos. Tras haberse convertido en uno de los grandes títulos de 2025, es momento de que Final Fantasy VII Rebirth salga del PS5.

A pesar de que la situación de los ports AAA de consolas a PC ha mejorado sustancialmente de aquellos momentos en los que era casi seguro que los primeros días serían complicados del lado técnico, siempre suele ser bastante interesante saber si tal o cual entrega que fue desarrollada enteramente con una máquina en mente, podrá funcionar en múltiples equipos con especificaciones muy distintas. Vale la pena recordar que la llegada de Final Fantasy VII Remake a Steam a finales de 2021 fue bastante limpia e incluso, hoy en día el título cuenta con verificación para Steam Deck, por lo que se esperaba que Final Fantasy VII Rebirth viviera algo similar, esto claro, tomando en cuenta que es un juego considerablemente más exigente, pero que también ha mostrado cierta flexibilidad al ser uno de los principales demos técnicos del polémico PS5 Pro. En este especial nos centraremos enteramente en cómo ha sido nuestra experiencia corriendo este importante videojuego en la portátil de Valve.

Antes de pasar a contarte mucho más sobre cómo es que Final Fantasy VII Rebirth funciona en un Steam Deck, me parece que es muy importante aclarar y recalcar que nuestras impresiones podrían cambiar de un momento a otro, pues como seguro sabes perfectamente, este tipo de productos se van actualizando constantemente y pueden ser muy distintos entre lo que vemos en su día de lanzamiento y tal vez una o dos semanas más tarde, cosa que se acentúa aún más cuando hablamos de una copia de reseña que recibimos con anticipación varios días antes de la fecha de estreno oficial.

Comencemos con la pregunta más básica: ¿Final Fantasy VII Rebirth corre en un Steam Deck? La respuesta es que sí, el juego sí funciona en la portátil. Algo que es muy importante mencionar es que si bien, la gran mayoría de títulos disponibles en la famosa tienda Valve se pueden jugar en dicho hardware, hay diferentes niveles de compatibilidad por decirlo de alguna manera, cuatro para ser precisos. Verificado, jugable, no jugable y no conocido, son las clasificaciones que la compañía da a los diferentes títulos que aparecen en su tienda. ¿En cuál de ellos cae esta entrega de Square Enix? Luego de pasar unos días de incertidumbre, el juego ha pasado de “no conocido” a “verificado”.

“No conocido” significa que Valve y el propio estudio desarrollador se encuentran investigando y haciendo los ajustes pertinentes para poder definir en qué categoría va a caer. Cuando llegues a ver esto en la tienda, no quiere decir que el juego no vaya funcionar. Incluso te diría que algunos títulos que aparecen con la clasificación de “no jugable”, corren de gran forma en el Steam Deck. Se me viene a la mente el caso de Nex Machina, por ejemplo. Igualmente me parece importante volver a señalar que Final Fantasy VII Remake está como “verificado”, lo que nos indicaba que esta secuela sería completamente compatible con la plataforma. Recalcar que si ves un juego como “jugable” en Steam Deck, puede significar una serie de distintas situaciones, no obstante, te cuento que en mi experiencia, normalmente se refiere a que todo funcionará perfectamente, pero con algunos detalles como interfaces, textos no tan legibles o esa terrible práctica en los juegos de PC en la que algunos te piden forzosamente estar conectado a internet para que pueda correr y hasta iniciar sesión con una cuenta como la de EA.

En la portátil de Valve

Pero bueno, ya, pasemos directo al grano. El rendimiento se ha convertido en parte central de la discusión actual de gaming, sobre todo cuando se trata de PC. En el Steam Deck, puedes esperar que Final Fantasy VII Rebirth se despliegue a 30 cuadros por segundo sumamente estables la mayor part del tiempo. La verdad es que la única vez que notas que el título sufre un poco, es cuando visitas algún pueblo con una buena cantidad de NPCs. En batalla o explorando cualquiera de los mapas abiertos, puedes esperar un buen desempeño, esto claro, si no tienes problemas para jugar a 30 cuadros, pues la opción de levantarlo a 60 está total y completamente fuera de la mesa.

Esto último te lo comento porque la opción gráfica por default de Final Fantasy VII Rebirth en el Steam Deck es de bajo. Sí, todas las opciones quedan en bajo. Si haces el experimento de subirlas a medio o incluso a alto, verás que el título se vuelve injugable, pues su rendimiento se viene al piso, así que por ahora, 30 cuadros por segundo será lo mejor que podrás obtener y dudo mucho que en el futuro esto en específico vaya a cambiar.

Pasando al tema gráfico, la realidad es que por más que Final Fantasy VII Rebirth esté verificado en el Steam Deck, aún falta mucho trabajo por hacer. Por momentos el juego se puede ver muy bien, pero la gran mayoría del tiempo notarás texturas en muy baja calidad y modelos dentro del escenario con un bajo conteo de polígonos. Ni qué decir del muy intenso pop-in de objetos cuando recorres cualquier mapa o lo muy notorio que es la manera en la que ciertas partes van ganando detalle conforme te acercas a ellas. De entrada te podemos ir diciendo que no esperes nada cercano a cómo es que el juego luce en un PS5, por ejemplo. Igualmente te diría que Final Fantasy VII Remake en la misma plataforma, luce de mucho mejor forma.

Desafortunadamente la cosa no para ahí, pues al menos por ahora, el título presenta otras complicaciones gráficas como un raro efecto como de “fuzz” alrededor de los personajes en ciertos momentos, además de un raro error en la iluminación cuando ésta cambia de un punto muy soleado, a una fuerte sombra. Además, seguro notarás que en algunas cinemáticas, la imagen se ve brutalmente borrosa. Parte de todo lo que te describo se puede notar fácilmente en las imágenes que acompañan a este material.

Del lado del consumo de batería hicimos el experimento de limitar el TDP, pero inmediatamente notas que esto tiene un impacto en el desempeño del juego, por lo que te diríamos que lo mejor es dejarlo en los 15 watts máximos, lo cual, te dará casi dos horas de juego continúo, asunto que vemos como aceptable. Sobre el peso, prepárate para hacer algo de espacio en tu Steam Deck, pues luego de la descarga inicial y del par de parches importantes que han salido, todo quedó en poco más de 153 GB, dato que no debería de sorprender a nadie considerando lo que ya pesaba en PS5.

El fuerte compromiso

No nos queda duda de que tener Final Fantasy VII Rebirth en un Steam Deck es un fuerte compromiso que vino con sacrificios importantes. Por más capaz que ha demostrado ser la portátil, títulos AAA recién lanzados, siguen siendo un problema importante. Ahora, vuelvo a recalcar de manera muy enfática que lo más seguro es que dentro de dos o tres semanas, tengamos un producto mucho más pulido y listo.

La gran pregunta. ¿Recomendamos entrarle a Final Fantasy VII Rebirth en un Steam Deck? Lo más prudente sería esperar por ahora o mejor optar por usar equipo mucho más capaz. A pesar de que el juego ya esté verificado y en general sea totalmente jugable con un rendimiento bastante aceptable, el sacrificio gráfico que se ha hecho es muy importante y sumamente sencillo de notar. Claro que si para ti esto no representa demasiado problema y el simple hecho de tener una experiencia de este tamaño para llevar es suficiente, seguro que acá encontrarás algo de tu agrado.

Para ver nuestra reseña completa de Final Fantasy VII Rebirth, puedes dar clic aquí mismo.