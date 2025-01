Surge nuevo registro sobre Silent Hill f

En el otoño del 2022, Konami reveló múltiples juegos de Silent Hill, entre ellos el remake de Silent Hill 2 y Silent Hill: The Short Message, los cuales ya están disponibles. Sin embargo, estos no fueron los únicos proyectos que se dieron a conocer ese día, puesto que también tuvimos el primer vistazo a Silent Hill f, título del cual sabemos muy poco hasta el día de hoy, pero todo indica a que pronto conoceremos su fecha de lanzamiento.

De acuerdo con Gematsu, el organismo de clasificación de Corea del Sur ha registrado tanto Silent Hill f como Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Lamentablemente, no se ha proporcionado información adicional sobre estos dos proyectos. Sin embargo, el hecho de que ya estén en proceso de clasificación, deja en claro que pronto tendremos más información al respecto.

Silent Hill f and Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 have been rated in South Korea: www.grac.or.kr/Board/Explan…Gematsu pages:www.gematsu.com/games/silent…www.gematsu.com/games/vampir…

