Balatro alcanza nuevo millón de unidades vendidas

El año pasado dentro de los nominados a The Game Awards hubo un juego que causa sensación, ese es Balatro, título que cambia las reglas del poker convencional para pasar a algo más interesante donde el jugador puede llevar a cabo cadenas que se pueden volver interminables. Este tipo de gameplay ha sido bastante compartido por la gente del mundo, y como consecuencia, el producto ha vendido millones, ya sea en las consolas, computadora o hasta los dispositivos móviles.

El juego ha superado las 5 millones de unidades vendidas en todas sus versiones, según un anuncio oficial en sus redes sociales. Este éxito incluye copias digitales y físicas distribuidas, destacando también la edición física que incorpora un set de naipes temáticos. Los desarrolladores agradecieron a la comunidad de jugadores por su apoyo, consolidando al título como uno de los más destacados en su género.

The last few weeks have been pretty wild.

To everyone who picked up Balatro after seeing it at @thegameawards, we hope you're having an amazing time with it!

If this is your first time picking up an indie title, try to make it a habit!

There's some amazing stuff out there! pic.twitter.com/ZnRpWnJlTW

— Balatro (@BalatroGame) January 21, 2025