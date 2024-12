Balatro confirma millones de copias vendidas

The Game Awards nos está pisando los talones, con nominados de gran tamaño como lo pueden ser Final Fantasy VII Rebirth, Black Myth: Wukong, Astro bot y hasta Metaphor: ReFantazio, pero sin duda, quien llamó la atención de muchos de nosotros fue la aparición sorpresa de Balatro. Con esta revelación, quienes nunca lo jugaron se preguntaron cuál fue la clave de su escalada a la cima, y eso claramente hizo que la gente se enganchara, y por ende, las ventas del indie subieron como la espuma.

Mediante las redes sociales se ha compartido una imagen en la que confirmaron que el título logró vender hasta la fecha poco más de 3,500,000 de unidades en todo el mundo, ya sea en la versión de consolas, PC, móviles, así como el formato físico que lleva unos naipes. Por lo que han agradecido al público por su preferencia si hablamos de juegos de cartas roguelike con reglas bastante peculiares.

LocalThunk: Just gonna make a game for myself and a few friends

Also LocalThunk: pic.twitter.com/xnRi0tvM3g

— Balatro (@BalatroGame) December 11, 2024