The Game Awards se llevarán a cabo en solo dos días. Como sucede con cada año, parte del público no está contento con la selección de títulos que compiten para Juego del Año. Afortunadamente, para este grupo, en la próxima ceremonia hay una categoría en donde los fans han tenido el control total de los nominados y eventual ganador, y pocos pueden entender estos resultados,

En The Game Awards 2024 veremos la categoría de Players’ Voice, la cual fue definida 100% por los jugadores. A lo largo de los últimos días, el público tuvo la oportunidad de votar por títulos como Like a Dragon: Infinite Wealth, Astro Bot, Silent Hill 2, Senua’s Saga: Hellblade II para que fueran seleccionados en esta ceremonia, y hace unas horas por fin se definieron a los cinco títulos que compiten en esta categoría. Estos son:

Here are the final 5 nominees the community 100% selected for #TheGameAwards Players' Voice.

– Black Myth Wukong

– Genshin Impact

– Elden Ring Shadow of the Erdtree

– Wuthering Waves

– Zenless Zone Zero

