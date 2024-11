Los grandes ausentes a GOTY en The Game Awards

Al igual que otros años, The Game Awards 2024 ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Las nominaciones a Juego del Año, para ser específico, son bastante controversiales. De los seis nominados, la posición de tres ha sido puesta en duda por los jugadores, quienes han señalado que a lo largo de este año vimos una serie de lanzamientos que merecían un lugar en la contienda anual.

Los seis contendientes a Juego del Año en The Game Awards 2024 son Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth y Metaphor: ReFantazio. Sin embargo, muchos cuestionan la posición de Balatro, Black Myth: Wukong y Shadow of the Erdtree. De esta forma, los jugadores han mencionado que a la selección de este año le hacen falta títulos como:

Like a Dragon: Infinite Wealth

Unicorn Overlord

Silent Hill 2

Warhammer 40,000: Space Marine II

Dragon’s Dogma 2

Al tomar en cuenta las calificaciones en Metacritic, Balatro y Shadow of the Erdtree se encuentran en el mismo rango que Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth y Metaphor: ReFantazio. Sin embargo, Black Myth: Wukong cuenta con una puntuación de 81, lo cual lo pone por debajo del resto de títulos en la lista, al grado de que ni siquiera está en Top 100 de Metacritic.

Para muchos jugadores, cualquiera de los títulos mencionados en la lista previa valen más que Balatro, Black Myth: Wukong y Shadow of the Erdtree, aunque también es cierto que otras personas apoyan la inclusión de estos tres juegos en la selección de este año, debido a que nos ofrecen una mirada única a lo que podría ser The Game Awards en el futuro.

Balatro, por ejemplo, es un roguelike adictivo que fue creado por una sola persona, y nos demuestra un diseño espectacular que, aunque no es para todos, es difícil dejar de jugar. Black Myth: Wukong, por su parte, es la primera gran incursión AAA de un estudio de China, demostrando el potencial de este mercado. Para muchos, Shadow of the Erdtree es solo un DLC, pero la realidad es que la expansión nos demuestra el talento de FromSoftware al momento de crear un mundo interconectado que se sienta natural, con un gran reto, y una filosofía de diseño impecable, que bien pudo ser Elden Ring 2, y nadie se hubiera molestado.

Al final del día, la concepción general es que el gran premio de este año está entre Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth y Metaphor: ReFantazio. Te recordamos que The Game Awards se llevará a cabo el 12 de diciembre. En temas relacionados, puedes conocer a todos los nominados de este año aquí.

Nota del Autor:

Este fue un gran año para los juegos. En lo personal, Like a Dragon: Infinite Wealth sigue siendo mi GOTY, y si bien me decepciona que este título no esté en la lista final, puedo entender por qué los seis títulos fueron seleccionados, y esto no le quita valor al trabajo de RGG Studio.

Vía: Metacritic