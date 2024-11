Marvel confirma Predator vs. Spider-Man

Gracias a la adquisición de Fox, Disney ahora cuenta con un gran repertorio de propiedades, lo cual significa que mundos opuestos pueden colaborar de formas interesantes. Uno de los proyectos más llamativos de este tipo es la saga de Predator vs. en los cómics, en donde los últimos años hemos visto cómo los Yautja se han enfrentado a los héroes de Marvel. Ahora, se ha revelado que el siguiente conflicto involucra a Spider-Man.

Predator vs. Black Panther llegó a su fin con el cuarto tomó. Si bien el Rey de Wakanda obtuvo la victoria en esta ocasión, se ha revelado que el siguiente objetivo de los Yautja se encuentra en Nueva York. La última página del cómic nos muestra la portada de Predator vs. Spider-Man, serie de cómics que comenzará en algún punto del 2025.

Benjamin Percy, quien previamente trabajó en Predator vs. Wolverine y Predator vs. Black Panther, estará a cargo de la historia en Predator vs. Spider-Man, con Marcelo Ferreira encargándose del arte. Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto, y es probable que tengamos que esperar hasta el 2025 para tener más detalles.

Recuerda, Predator vs. Spider-Man llegará a los cómics en algún punto del 2025. En temas relacionados, Tom Holland revela la fecha de estreno de Spider-Man 4. De igual forma, este sería el nombre de la siguiente película del arácnido.

Nota del Autor:

Será interesante ver para dónde va la serie de Predator vs. Claramente Marvel quiere hacer algo especial esto, y es algo que toma tiempo, por lo que seguramente pasarán un par de años antes de que veamos un enfrentamiento a gran escala.

Vía: Comicbook