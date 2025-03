Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 revela más personajes

Este año los lanzamientos de juegos anime no van a detenerse, como prueba de ellos tenemos a Bleach Rebirth of Souls que salió la semana pasada, y dentro de algunos meses llegará Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2, el cual seguirá la historia de Tanjiro y compañía. Y para hacer crecer la expectativa por el juego, se están revelando más personajes al roster que los jugadores podrán utilizar.

Esta semana la anticipación por el juego creció con la revelación de nuevos personajes jugables. Entre ellos se encuentran Obanai Iguro, Sanemi Shinazugawa y Gyomei Himejima, tres de los Nueve Pilares del Cuerpo de Cazadores de Demonios, que se suman al elenco del juego. La secuela permitirá a los jugadores revivir momentos clave del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, incluyendo los arcos del Distrito del Entretenimiento, la Aldea de los Herreros y el Entrenamiento de los Pilares. Además, personajes favoritos como Tengen Uzui y Mitsuri Kanroji ya habían sido confirmados en avances previos. Aquí sus avances: Esta entrega promete una jugabilidad mejorada con los Pilares como protagonistas en su lucha contra los demonios. También ofrecerá un modo de batalla donde los jugadores podrán enfrentarse con personajes de la primera entrega, incluyendo aquellos disponibles a través de contenido descargable de pago. Con esta expansión del universo de Demon Slayer, el juego busca ofrecer una experiencia más completa y fiel al anime, consolidándose como uno de los títulos más esperados por los seguidores de la franquicia. Recuerda que el juego se lanza el próximo 5 de agosto para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. Vía: Evri