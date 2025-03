Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 es uno de los juegos de anime más esperados de este año. El nuevo trabajo de CyberConnect2 le dará la oportunidad a los fans de revivir algunos de los momentos más icónicos de las últimas temporadas de la adaptación de Ufotable, y por fin tenemos gameplay oficial de esta entrega.

Por medio de su canal oficial de YouTube, Aniplex compartió tres videos cortos en donde podemos ver a Tanjiro, Muichiro Tokito, y Mitsuri Kanroji, quienes fueron las estrellas de la más reciente temporada del anime. De igual forma, aquí podemos ver que el gameplay no ha cambiado mucho en comparación con el primer título.

Aquí puedes ver el gameplay de Muichiro Tokito:

Este es el gameplay de Mitsuri Kanroji:

Al igual que la primera entrega, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 será un juego de peleas de arena, en donde podremos controlar a diversos personajes de esta obra. Lo interesante, es que este juego tiene una buena campaña que adapta los eventos del anime de una forma que a todos los fans les encanta.

Te recordamos que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 5 de agosto de 2025. En temas relacionados, se espera que Demon Slayer: Infinity Castle sea todo un éxito. De igual forma, anuncian colaboración entre Demon Slayer y MLB.

Vía: Aniplex