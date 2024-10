Tom Holland revela la fecha de estreno de Spider-Man 4

Esta semana ha estado cargada de nueva información si hablamos del mundo de Spider-Man, esto con el estreno de Venom: The Last Dance, y sobre todo con declaraciones de Tom Holland, quien señala que la cuarta cinta del UCM está en camino para alivio de los fanáticos. Sin embargo, eso indica que la producción a penas ha comenzado, y por ende la fecha de estreno quedaría bastante lejos, pero todo parece señalar que la espera no será tan excesiva en comparación a otros proyectos del cine.

Se informó que la cinta llegará a los cines el 24 de julio de 2026, inmediatamente después del estreno de Avengers: Doomsday, programado para el 1 de mayo del mismo año. Este repite la fórmula de Marvel Studios y Sony Pictures de estrenar una película del personaje poco después de una entrega de los Vengadores, como ocurrió en 2019 con Spider-Man: Far From Home, que siguió a Avengers: Endgame y recaudó más de mil millones de dólares globalmente.

Tom Holland confirmó recientemente en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que el rodaje de su cuarta película como Spider-Man comenzará en verano de 2025. El actor mostró su entusiasmo por el proyecto y mencionó que el guion está en desarrollo y aún necesita ajustes, aunque destacó que los escritores están comprometidos en afinarlo. “La película es un engranaje en una gran máquina que debe funcionar en tiempo y forma para asegurar su lugar en el panorama general”, señaló el actor sobre la colaboración .

El director Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, ha sido elegido para dirigir la secuela, tomando las riendas de la franquicia de manos de Jon Watts, director de la trilogía anterior. Cretton, quien originalmente estaba asignado a dirigir Avengers: The Kang Dynasty antes de que se reelaborara como Doomsday, es ahora una figura central en Marvel, trabajando en otros proyectos como la miniserie Wonder Man y una posible secuela de Shang-Chi, aunque su enfoque principal es actualmente Spider-Man 4.

Aún no se ha confirmado si la actriz Zendaya regresará como MJ en esta cuarta entrega, pero la participación de personajes icónicos sigue siendo un tema de interés para los fans. A eso se agrega la incógnita del tema de la película, ya que Sony quiere hacer otro evento del multiverso y Marvel se quiere centrar en Peter Parker.

Vía: Variety