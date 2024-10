¿Spider-Man aparece en Venom: The Last Dance?

Venom: The Last Dance ha llegado a los cines. Uno de los mayores rumores de esta cinta previo a su estreno era la posible aparición de Spider-Man. Recordemos que en las escenas postcréditos de Venom: Let There be Carnage y Spider-Man: No Way Home indicaban que estos dos personas iban a interactuar de alguna u otra forma. De esta forma, muchos se preguntan si el trepamuros y el simbionte tienen algún tipo de enfrentamiento en la producción más reciente de Sony.

CUIDADO. Spoilers a continuación.

Pese a lo que Let There be Carnage y No Way Home indicaron, en Venom: The Last Dance no aparece Spider-Man. Recordemos que muchos estaban esperando que Tom Holland o Andrew Garfield retomaran este papel para, mínimo, un cameo en donde estos dos personajes tuvieran algún tipo de enfrentamiento. Sin embargo, este no es el caso.

Por años se había rumoreado que el Spider-Man de Tom Holland, o incluso el de Andrew Garfield, tuviera algún tipo de presencia en el universo de Marvel que está construyendo Sony. Cintas como Morbius y Madame Web hicieron alusión a cierta versión de Peter Parker en este universo, pero parece que esto ha llegado a nada.

Aunque aún tenemos Kraven the Hunter a finales de este año, por el momento no sabemos cuál es el siguiente paso en este plan de Sony. Con Knull posicionándose como el Thanos de este universo, es probable que veamos más cintas, pero el fracaso en taquilla que muchos proyectos de este tipo han tenido puede arruinar cualquier plan en la mesa.

Venom: The Last Dance ya está disponible en los cines. En temas relacionados, este es el vaso coleccionable que puedes conseguir en Cinépolis. De igual forma, te decimos si esta película tiene o no una escena postcréditos.

Nota del Autor:

Todo indica que este universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony no tendrá un Spider-Man. Esto no debería ser una gran sorpresa, pero sigue siendo decepcionante, especialmente considerando el potencial que películas de los villanos del arácnido tiene.

Vía: Hipertextual