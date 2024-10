¿Venom: The Last Dance tiene escenas post-créditos?

Esta semana se está estrenando Venom: The Last Dance, película que cerrará el arco de este personaje de cómics de Marvel, pues al parecer el simbionte ya no seguirá el camino con Eddie Brock (Tom Hardy), o al menos eso es lo que se da a entender con la intención de su título. Sin embargo, como es una película de Marvel, normalmente hay escenas post créditos, y parece que esta cinta no quiere romper con la tradición.

La película incluye dos escenas post-créditos, las cuales tienen implicaciones importantes para el futuro del Universo Spider-Man de Sony. Estas no solo adelantan una posible cuarta película de Venom, sino que también presentan a un nuevo villano de gran magnitud para este universo: Knull, el Rey de Negro.

Spoilers adelante:

La primera lleva a los espectadores de vuelta a la prisión de Knull en el vacío, donde está atrapado tras los eventos finales de The Last Dance. Durante esta escena, envía un mensaje sombrío a los habitantes de la tierra, declarando la aparente muerte de Venom y amenazando con la destrucción total del planeta bajo su reinado de oscuridad. Aquí se muestra una actuación aterradora de Andy Serkis, quien da vida al villano.

En la segunda escena, la película transporta al público a una Área 51 devastada, donde un barman anónimo, interpretado por Cristo Fernández, emerge buscando señales de vida. Aunque parece desolado, la aparición de una cucaracha y un bote de vidrio roto podrían ser indicios del regreso de otro personaje o simbionte. Esta escena deja abierta la posibilidad de nuevos descubrimientos y supervivencias tras el ataque.

Con la muerte del personaje confirmada al final de la película, el futuro del simbionte en el universo de Sony se vuelve incierto. Sin embargo, la introducción de Knull como el nuevo gran antagonista, similar a lo que Thanos fue para el MCU, promete que las futuras entregas traerán más enfrentamientos y hasta regresos inesperados.

Recuerda que la cinta está disponible en cines.

Vía: Screenrant