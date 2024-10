Venom: The Last Dance ha llegado a las salas de cine en México. Además de disfrutar de la última aventura de Tom Hardy como este personaje, todos los asistentes pueden comprar un vaso conmemorativo de colección, que todos aquellos que han disfrutado de estas cintas no se pueden perder.

En estos momentos ya puedes asistir a su sala de Cinépolis más cercana, y pedir uno de los vasos coleccionables de Venom: The Last Dance. Este producto coleccionable cuenta con un figurín 3D de Venom y tiene una capacidad de 16 oz. Esto fue lo que comentó Antonio Arellano, director de mercadotecnia y vocero de Ping Solutions, al respecto:

“Estamos emocionados de lanzar este vaso exclusivo para los fanáticos de Venom y los coleccionistas de memorabilia cinematográfica. Sabemos que esta pieza será un éxito entre aquellos que disfrutan sumergirse en el universo de los superhéroes”.

Te recordamos que el vaso coleccionable de Venom: The Last Dance ya está disponible en todos los cines Cinépolis hasta agotar existencias. Todos los interesados pueden disfrutar de esta cinta y al mismo tiempo regresar a casa con un producto conmemorativo que no van a poder encontrar en otro lado. En temas relacionados, esta es la palomera especial de la película. De igual forma, así le ha ido en reseñas a la nueva producción de Sony.

Nota del Autor:

Siempre es interesante ver los tipos de productos conmemorativos que una película de este tipo recibe. No siempre son del agrado de los fans, pero cuando hablamos de vasos, usualmente estamos frente a algo que todos pueden adquirir y preservar fácilmente.

Vía: Comunicado oficial