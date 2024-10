Se presenta la palomera de Venom: The Last Dance

La siguiente semana se estará estrenando Venom: The Last Dance, tercera película de esta adaptación de Sony que tiene como protagonista al actor Tom Hardy, y que de hecho no se sabe si habrá alguna continuación o si las aventuras de el par de antihéroes terminará para siempre aquí. Con eso en mente, los promocionales para disfrutar de la cinta no iban a faltar, ya sea desde vasos especiales, bebidas para el cine, y por supuesto, las palomeras.

Mediante la cadena de cines de los Estados Unidos llamada Cinemark, se dio a conocer la forma que tendrá este cubo para introducir el alimento de maíz, siendo básicamente la cabeza del simbionte fusionado con Eddie Brock, mostrando una sonrisa con grandes colmillos. En cuanto a la abertura, se encuentra en la parte de atrás de la cabeza siendo el lugar perfecto para tomar la botana del cine.

Aquí la puedes ver:

Aquí la sinopsis de la cinta:

Venom: The Last Dance será el capítulo final en la saga de Eddie Brock (Tom Hardy) y su vínculo con el simbionte Venom. La película presenta a Eddie y Venom como fugitivos, perseguidos tanto por humanos como por alienígenas, mientras se enfrentan a decisiones devastadoras que pondrán fin a su peculiar relación. Con la acción transcurriendo entre ataques de una nueva amenaza simbiótica y una invasión alienígena desde el planeta Klyntar, la dupla protagonista deberá lidiar con la creciente tensión entre ellos y el peligro que representan para la Tierra. El filme también introduce a nuevos personajes, como un misterioso militar interpretado por Chiwetel Ejiofor y el regreso de viejos conocidos como Patrick Mulligan (Stephen Graham), ahora convertido en el simbionte Toxin. La trama aborda los temas de supervivencia y las consecuencias de las acciones de Eddie y Venom, todo mientras luchan para evitar el fin del mundo. Se espera que esta entrega cierre la trilogía de Venom con una mezcla de acción, emociones intensas y un toque de ciencia ficción apocalíptica.

Recuerda que el próximo 24 de octubre llega a los cines. En cuanto al lanzamiento de la palomera a México, es muy probable que pase, dado que muchos de estos promocionales también aterrizan por este lado del mundo.

Vía: Shopcinemark

Nota del autor: No he visto ninguna de las películas anteriores, pero tal vez valga la pena echarles un ojo. Entonces habrá que buscar en streaming y ver si están disponibles.