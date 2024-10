Durante años, rumores han señalado que 343 Industries, en compañía de Certain Affinity, estaban trabajando en un battle royale para Halo Infinite. Sin embargo, hace tiempo se había especulado que este proyecto había sido cancelado. Lamentablemente, ninguno de los involucrados confirmó o desmiento la existencia y cancelación de este proyecto, al menos hasta el momento, puesto que un desarrollador que trabajó en este modo ha revelado que un battle royale para Halo Infinite sí estuvo en desarrollo.

Recientemente, Mike Clopper, exdirector de diseño en Certain Affinity, y quien recientemente se unió a Raven Software como director de diseño, confirmó en su cuenta de LinkedIn que un modo de battle royale para Halo Infinite sí estuvo en desarrollo. Si bien el proyecto fue cancelado, Clopper asegura que esta opción pudo revitalizar por completo la popularidad de este título. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Dirigí un gran equipo de diseñadores que trabajaban en un modo Battle Royale cancelado para Halo. Creo que este producto podría haber sido un punto de inflexión para la franquicia. Nos encantó jugarlo y trabajar en él, fue una experiencia fantástica a pesar de su cancelación”.

Aunque no sabemos qué ocasionó la cancelación del proyecto, en enero de este año se confirmó que Microsoft le había puesto fin a su relación de más de cuatro años con Certain Affinity, lo cual no solo concluyó este desarrollo, sino que resultó en el despido de múltiples empleados.

Si bien Microsoft y Certain Affinity se han mantenido en silencio, es probable que esto se deba a los cambios internos que sufrió 343 Industries, ahora conocidos como Halo Studio. Al cambiar de motor gráfico y enfocarse por completo en el siguiente juego de la serie, es probable que los directivos ya no le vieran sentido al battle royale, por increíble que sus involucrados aseguraban que iba a ser.

Solo nos queda esperar para ver si Halo Studios tiene la intención de revivir este proyecto de alguna forma en el futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el siguiente Halo aquí. De igual forma, ex-empleado de 343 Industries culpa a Microsoft por el estado de Halo Infinite.

Nota del Autor:

Si bien el battle royale de Halo Infinite pudo ser increíble, tal vez nadie iba a estar dispuesto a regresar a este título considerando la popularidad de Fortnite. Dentro del mar de juegos como servicio, pocos le hacen frente al trabajo de Epic Games, por lo que tal vez Microsoft no estaba dispuesto a entrar a este ring.

Vía: VGC