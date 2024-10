Filtran fotos de Sydney Sweeney como la versión femenina de Rocky

Estamos ante una época de Hollywood en la que nuevas promesas del mundo del espectáculo van surgiendo, y dentro de todos estos talentos el elenco de la serie llamada Euphoria se ha beneficiado mucho, especialmente la actriz Sydney Sweeney, que ha participado en múltiples proyectos. De hecho, en estos momentos está filmando una adaptación biográfica de la boxeadora más famosa del mundo, Christy Martin, por lo que se ha tenido que preparar para dicho papel.

Las primeras imágenes filtradas muestran a la actriz transformada para el papel. Con una peluca café, pañuelo azul y ropa holgada, Sweeney luce irreconocible, alejándose de su habitual estética para encarnar a Martin, apodada la “versión femenina de Rocky”. La película, dirigida por David Michôd, busca narrar la impresionante historia de superación de la mujer, pionera en el boxeo femenino y una de las primeras mujeres en firmar con el famoso promotor Don King.

El proyecto ha generado una gran expectativa, no solo por la metamorfosis física de Sweeney, sino también por la importancia de la historia que busca contar. Martin se convirtió en noticia no solo por sus logros en el ring, sino también por su vida privada marcada por la violencia. En 2010, sobrevivió milagrosamente a un intento de homicidio por parte de su entonces esposo y entrenador, Jim Martin. Desde entonces, ha reconstruido su vida y actualmente está comprometida con la exboxeadora Lisa Holewyne, enfocándose en promover el boxeo y apoyar a otras mujeres.

Aquí las fotos de grabaciones:

🚨 | Sydney Sweeney looks unrecognizable on the set of her new film in which she plays boxer Christy Martin. pic.twitter.com/29HUvdKnkl

— Sydney Sweeney fans (@sweeneydailyx) October 15, 2024