Xbox presenta el nuevo Halo con un avance

Han pasado casi tres años desde el lanzamiento de Halo Infinite. Si bien esta entrega tuvo una recepción positiva inicialmente, con el paso del tiempo la percepción pública ha cambiado bastante. Ahora, y de manera totalmente inesperada, 343 Industries ha revelado el siguiente capítulo para la icónica saga de Xbox.

Por medio de su cuenta oficial en YouTube, 343 Industries ha confirmado que usarán el Unreal Engine 5 para el siguiente Halo, y para que esta transición de motor sea eficaz, han revelado Project Foundry, un proyecto enfocado a la investigación necesaria para que el estudio conozca a la perfección las herramientas del software de Epic Games, para así crear el juego que todos esperan. Esta es su descripción:

“Con varios proyectos basados ​​en Unreal en desarrollo, estamos entrando en el siguiente capítulo de la franquicia y cambiando la receta de cómo hacemos los juegos de Halo. Únanse a los miembros del equipo de Halo Studios y conozcan el detrás de escena con ‘Project Foundry’, un proyecto de investigación multidisciplinario diseñado para explorar el potencial creativo de Unreal para la próxima generación de juegos de Halo”.

Ahora, es importante dejar en claro que Project Foundry no es el siguiente juego de Halo, sino que un proyecto que ayudará a los desarrolladores a investigar todo lo necesario para crear el próximo juego de la serie. Esto quiere decir que Halo 7, o como sea que se vaya a conocer este título, aún está a varios años de distancia.

De esta forma, Project Foundry puede ser considerado una fábrica la cual está creando todos los elementos que veremos en el futuro de la serie, pero el ensamblaje aún está lejos. Este pequeño avance será más que suficiente para algunas personas, quienes se han cuestionado en qué han estado trabajando 343 Industries desde hace unos años. En temas relacionados, ex-empleado del estudio culpa a Microsoft por la mala calidad de Infinite. De igual forma, la compañía ya está trabajando en el 25 aniversario de la serie.

Nota del Autor:

El problema de Halo Infinite no fue el apartado visual o las físicas, sino que el diseño del juego no estaba a la par de lo esperado, y eso es algo que el cambio al Unreal Engine 5 no puede solucionar. Sin embargo, es bueno ver que el estudio está entusiasmado por su siguiente capítulo.

Vía: Halo