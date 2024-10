Si bien ya se ha dejado en claro que Knull será el villano final que se enfrentará Tom Hardy en Venom: The Last Dance, muchos fans se preguntan si esta cinta nos dará la oportunidad de ver un conflicto directo con Spider-Man. De esta forma, el actor por fin ha respondido a esta duda de una forma interesante.

Como parte de la gira por el estreno de Venom: The Last Dance, Hardy recientemente fue cuestionado sobre la aparición de Spider-Man en esta cinta. Si bien el actor no confirmó o negó esto, dejó en claro que existe la posibilidad de que los deseos de los fans se hagan realidad. Esto fue lo que comentó:

Tom Hardy when asked if Spider-Man will appear in ‘VENOM: THE LAST DANCE’:

“There are always possibilities. I cannot possibly say anything, because this is the last movie. [But] I would love that.”

(via salasie7 | IG)

